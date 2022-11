– Spørs om jeg ikke må hentes av ambulanse

– Nå skal vi opp i det helligste.

Rune Edøy, journalist og fotballkommentator i lokalavisa Tidens Krav, ber oss slå følge opp trappen som fører til tribunetaket på Kristiansund stadion.

Her oppe, med utsikt over kunstgresset og tribunene der det er plass til 4444 tilskuere , har han skapt noen øyeblikk som har fått omtale langt utover Nordmøres grenser.

For åpen mikrofon har Edøy grått, jublet og sunget når Kristiansund har spilt kamper.

– Egentlig er jeg en veldig rolig person. Jeg er tobarnsfar og har hund. Det eneste som mangler er stasjonsvogn. Men jeg er privilegert som kan ta ut engasjementet og følelsene mine på jobb, forteller han.

Mister det helt når dette skjer

Sammenbrudd «på lufta»

Folk utenfor byens grenser fikk øynene opp for den karismatiske kommentatoren da KBK rykket opp i eliteserien for første gang mot Jerv i 2016. Da hadde NRK sneket inn et kamera i bua hans på Levermyr stadion og fikk festet et følelsesmessig sammenbrudd på film.

Siden har han markert seg med flere opptredener som har fått klikktallene i været hos flere redaksjoner enn bare den lokale.

– Jeg er ikke stolt av å være en klovn. Men det er ikke en rolle jeg spiller, det har bare blitt sånn. Heldigvis fins det verre ting i verden enn at jeg engasjerer meg i en fotballkamp, sier han og slenger mikrofonen som skal fange stadionlyden ut vinduet.

OPTIMIST: Selv da det så som mørkest ut i sommer, hadde Rune Edøy troen på at KBK kunne holde plassen i eliteserien. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Trolig kommer det til å være stinn brakke her på søndag når Jerv igjen står på motsatt banehalvdel i en skjebnekamp for Kristiansund.

– Vanligvis har jeg ikke nerver før kamper, men akkurat i helga blir det spesielt, innrømmer han.

– Det står så mye på spill. Det kan være kritisk for Kristiansund hvis de rykker ned, ikke minst med tanke på de økonomiske utfordringene som klubben står overfor. Dette er den viktigste kampen i KBKs historie, sier han og kobler opp det tekniske rigget som skal sørge for å få kommentatorlyden ut til lokalavisas abonnenter.

Klippfisk mot hval

Hvis vi spoler tilbake til halvspilt sesong er det utrolig at laget - som ble stiftet i 2003 og var en sammenslåing av Clausengengen FK og Kristiansund FK - er i posisjon til å kunne holde seg i eliteserien.

– Det var ingen som trodde det, da, sier Edøy.

– Eller, jeg hadde egentlig ikke gitt opp, i hvert fall ikke da de snudde trenden og begynte å vinne kamper. For avstanden til lagene over på tabellen var innenfor rekkevidde. Men det er klart; det er ingen som noensinne har hatt så få poeng etter så mange kamper og likevel berger seg.

Elsker du engasjerte fotballkommentatorer? Da bør du du se (og ikke minst høre!) dette klippet

Kristiansunderen er snar til å legge til at uansett hvordan det går på søndag, så er ikke plassen sikret. Status foran den siste runden er at laget ligger på nedrykksplass, ett poeng bak Sandefjord - men med bedre målforskjell. Det betyr at Christian Michelsens menn er avhengig av at laget fra hvalfangerbyen må avgi poeng hjemme mot Haugesund hvis det skal være håp om kvalikplassen.

– Vi hadde en gammel TV fra Tidens Krav som vi har fått lov til å henge opp på veggen her. Der viser vi Sandefjord-kampen, så hvis KBK leder mot Jerv så kommer vi nok til å snu oss mot skjermen og kommentere det som skjer der. Da er det likegyldig hva som skjer utpå gressmatten her, da er all spenningen rettet mot om Sandefjord avgir poeng, forteller Edøy.

GLADGUTT: - Vi har alt å vinne, sier Christian Michelsen foran kampen mot Jerv. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I etasjen under har spillerne avsluttet en av de siste treningene før kampen som kan sende dem ned i Obos-ligaen. Rune Edøy har funnet frem notatblokken og står klar for å intervjue spillerne. Det handler naturligvis om det som hele Kristiansund snakker om denne uka.

– Man kjenner at man lever, sier trener Michelsen og smiler.

– Vi har alt å vinne, for akkurat nå så er vi nede. Jeg tror det er verre for de ned på Østlandet som har alt å tape. Der er det en helt annen stressfaktor enn hos nordmøringene, legger han til.

Selv om han er stresset for om TV 2 har filmet treningen og et taktisk grep han har planlagt til kampen, så er han avslappet nok til å dra en parodi av lokalavisjournalisten. Under koronaen, da det ikke var tillatt med publikum - og decibelnivået på stadion var mange knepp under det normale - var det umulig å ikke få med seg hva kommentatoren noen etasjer over trenerbenkene liret av seg.

– Er Edøy så gæern som vi kan få inntrykk av?

– Verre, svarer Michelsen og ler høyt.

Sliter med hjerteflimmer

Fra et åpent vindu inn mot administrasjonen - som har kontorokaler med utsikt til banen - meldes det om 3700 solgte billetter onsdag morgen. En av dem som skal på kamp er Dagfinn Larsen, en av gamlegutta som titt og ofte svinger innom stadion for å følge treningen.

– Jeg har hjerteflimmer, vet du, åpner han og slår seg på brystet.

– Men dette skal og bra. Jeg har troa til tusen, sier han og roper noen gloser ut mot spillerne på gresset.

– Du vet, det betyr enormt for byen og for alle som bor her. Kristiansund er liksom underdog-en i fylket, under Ålesund og Molde. Så i dag måtte jeg bare innom for å se om guttene er i støtet. Og det ser det ut til at de er.

HAR TROA: Dagfinn Larsen har fulgt Kristiansund helt siden starten i 2003. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Rune Edøy har sikret seg intervjuene han trenger for å lage en av mange forhåndssaker til søndagen.

– Jeg er ikke så glad i å ta opp intervjuene på lyd. Jeg er litt gammeldags og sverger til penn og papir, sier han og ser ned på notatene sine.

De handler om kaptein Dan Peter Ulvestads betydning for laget. Han var en av flere forsvarsspillere som var ute med skader i første halvdel av sesongen. Med ham på banen denne høsten har KBK tatt 21 poeng. I perioden uten ham står de med kun ett poeng.

– Hovedårsaken til at de ligger der de ligger, er at de hadde så mange skader på stopperplass. 7 midtstoppere var ute og de måtte på et tidspunkt stille med 8. valget, forteller Edøy, mens vi går ut stadionportene og setter kurs for sentrum av Kristiansund.

I ARV: Jonny Eriksen (t.h) var den som startet supporterklubben Uglan, men har nå overlatt vervet til sønnen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

En av byens ivrigste supportere, Jonny Eriksen, møter oss på kaia, der en annen av byens attraksjoner, Sundbåten, henter sine passasjerer. Han var den som stiftet supporterklubben Uglan. I starten, for 18 år siden, ringte han rundt til bekjente for å få fylt opp minibussen og dra på bortekamp. Nå teller de 260 medlemmer.

– Hva dette gir meg? Det gir alt. Sorg, glede, sinne. . . Du kjenner jo på alle følelsene gjennom en kamp. Det vet jo du som kommentator, Rune, sier Eriksen henvendt mot mannen som har tatt på seg rollen som kristiansundslos denne ettermiddagen.

– Vi som står på tribunen har det akkurat som deg. Vi river oss i håret og tårene renner av fortvilelse. Sånn er fotballen og for meg er det nummer én i livet. Det vet familien hjemme. Kona har derfor valgt å være med. Jobben er nummer to, for det går jo med en del penger hvis man skal reise rundt med laget. Så er familien nummer tre. Sånn har det alltid vært, sier Jonny Eriksen - som nå har overlatt jobben som supporterleder til sønnen Jarl Ivar.

På spørsmål om han tror Edøy har noen lyttere under søndagens drama - eller om alle i byen er på stadion - svarer han dette:

– Det første vi gjør etter kamp er å gå inn på TK (Tidens Krav) for å få med oss hva han har sagt når KBK scorer. Det er ett av høydepunktene, det, sier han og ler.

Bekymret for klubben

Mens Sundbåten - som forøvrig er verdens eldste selskap for kollektivtransport - legger ut på nok en ferd mellom øyene som utgjør Kristiansund by, vaier KBK-flagget i masta.

– Ikke noe stygt sagt om Sandefjord, men det er nok et mye sterkere engasjement her i Kristiansund. Det betyr så mye i forhold til stolthet og identitet, sier Edøy fra kaikanten.

– Hvordan blir det oppe i kommentator-bua di hvis de rykker ned?

– Da blir det stille. Jeg kommer ikke til å grine over nedrykk. Det er det andre som nok vil gjøre. Men jeg blir litt bekymret for hva som da vil skje med klubben. Men igjen; tenk hvor artig det blir hvis de en gang rykker opp igjen. Da kan det bli reprise av Grimstad. Opprykk er noe eget, svarer lyden av Nordmøre.