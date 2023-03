«Spionerte» på rivalen

Nyopprykkede Brann tok en overbevisende seier mot FK Haugesund i cupen søndag.

På plass på tribunen var Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen, som ble imponert av det han så.

– De ser veldig bra ut. Brann er et lag i utvikling, som har fått bygget på seg masse selvtillit gjennom fjoråret, som de ser ut til å ha videreutviklet, mener han.

SKARPE: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen likte det han så av Brann. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Den tidligere Åsane-treneren var på plass på sin gamle hjemmearena og ser flere likhetstrekk mellom Brann og Glimt i måten å spille fotball på.

Nå kommer han med en hårete spådom om Branns kommende sesong i Eliteserien.

– Jeg er helt sikker på at de kommer til å gjøre det bra i år. Jeg tror de kan konkurrere om medalje, sier Knutsen og fortsetter:

– Fremover i banen har laget veldig klare kvaliteter. Det blir spennende å se hvor god strukturen er og hvordan de forsvarer seg over tid.

Smigret Horneland

Brann-trener Eirik Horneland ler når han blir informert om utsagnet.

– Han drar oss inn der, selvfølgelig, ler Horneland, før det vanker ros i retur:

– Kjetil er en klok fotballmann, som har gjort en fantastisk fin jobb i Bodø og vet hva han snakker om.

Horneland legger ikke skjul på at de har blitt inspirert av laget fra Nord-Norge.

GODT I GANG: Eirik Horneland startet sesongen med 3-1 mot Haugesund. Foto: Tore Gloppen / TV2

– Vi som dem er veldig opptatt av utvikling og prestasjon. Det er mye av det samme tankegodset både på og utenfor banen, sier Brann-treneren.

Glimt rykket opp til Eliteserien i 2018 og tok 32 poeng det året, før det ble sølv i 2019 og seriegull i 2020.

– Kan Brann klare det samme?

– Ja, men det tar ofte litt tid å stabilisere seg. Det må vi være klar over i Brann og Bergen, at det ikke er slik at man kan dundre inn og tro at det går av seg selv.

Horneland advarer videre:

– Det kommer gråværsdager i Bergen også, som vi må håndtere. Vi er nødt til å jobbe hver eneste dag.

SELVSIKRE: – Vi er veldig sultne, sier Mathias Rasmussen (nr. to fra høyre). Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Enorm sult

Det virker i hvert fall ikke å være noe veien med motivasjonen til Brann-spillerne.

– Jeg tror vi kan gjøre det veldig bra. Vi er veldig sultne og har lyst til å vise en mye bedre side av Brann enn det vi gjorde sist gang vi var i Eliteserien, sier Mathias Rasmussen.

For siden den gang har det skjedd mye, ifølge Brann-yndlingen.

– Det er en mer sammensveiset gjeng som snakker mer fotball og prøver å løse tingene mer enn vi gjorde den gangen. Alt i alt tror jeg den flyten og selvtilliten vi er i har mye å si.