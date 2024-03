– Spiller ingen rolle om du spiller fotball eller vasker gulvet

Se serieåpningen Odd-Haugesund fra kl. 17.30

Oskar Hrafn Thorvaldsson smiler bredt når han nærmer seg der vikinggarden åpenbarer seg ved utgangen av skogen på Bukkøy på Avaldsnes, omtrent 15 minutters kjøretur fra Haugesund sentrum.

Det var bestemt at du skulle til FK Haugesund Einar Berdinessen

Lokalhistoriker, primus motor i Vikingklubben Karmøy og den lidenskapelige FKH-supporteren Einar Berdinessen har nettopp fortalt den nye FK Haugesund-treneren at Hrafn, eller Ravn, er blant de eldste slektsnavnene på Avaldsnes, og at islendingen mest sannsynlig har ekte Karmøy-blod i årene.

– Du vet, det var fra Avaldsnes mange vikinger ble forvist til Island fra. Så jeg regner med du har mange aner fra Vestlandet, Avaldnes og Karmøy, om vi hadde gått grundig til verks i genene, forteller Berdinessen, mens FK Haugesunds trener lytter nysgjerrig på historieleksjonen.

– Og 100 meter fra Haugesund Stadion, så har vi jo Breidablikk skole. Din tidligere klubb var jo Breidablikk. Så det var bestemt at du skulle til FK Haugesund, fortsetter vikingentusiasten, mens Thorvaldsson nikker og gliser fornøyd.

HISTORIELEKSJON: Oskar Hrafn Thorvaldsson fikk seg en historieleksjon av vikingentusiast Einar Bedinessen i våningshuset på vikinggarden på Bukkøy. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Islandsk Vikinghøvding i Haugesund?

For Oskar Hrafn Thorvaldsson har alle muligheter til å bli en islandsk vikinghøvding i Haugesund.

49-åringen ble hentet til FK Haugesund etter å ha opplevd stor suksess på sagaøya.

I 2022 ledet han Breidablik til seriegull og siden til gruppespill i Conference League – som den første islandske klubben noensinne til å avansere til gruppespillet i Europa.

Før han overtok Breidablik i forkant av 2020-sesongen hadde Hrafn Thorvaldsson i løpet av sine to år i klubben også ledet Grotta til to strake opprykk fra tredjedivisjon og opp til islandsk seriefotballs øverste nivå.

Fire år senere er jeg altså her. Det var heller ikke planen Oskar Hrafn Thorvaldsson

Men islendingen har ankommet Haugesund med den største ydmykhet.

– Du kan ha ambisjoner som trener, men jeg har aldri planlagt noe. Planen min var å være ungdomstrener. Vi hadde et ungt lag i Grotta, men to år senere fikk jeg tilbud om å overta Breidablikk. Men det var ikke planen. Fire år senere er jeg altså her. Det var heller ikke planen, sier Thorvaldsson til TV 2 når vi har trukket inn et av våningshusene på vikinggarden for å slippe unna den iskalde vinden som blåser med kuling i kastene over Bukkøy.

– Jeg ser fremdeles på meg selv først og fremst som en ungdomstrener. Jeg er mer utviklingsorientert enn resultatorientert, konstaterer Thorvaldsson, og gnir seg i hendene for å få tilbake litt av varmen.

PÅ VIKINGGARDEN: Oskar Hrafn Thorvaldsson på vikinggarden på Bukkøy. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Troféer er ikke det viktigste



Han hevder det viktigste for ham som trener ikke nødvendigvis er å vinne troféer.

Det er mye viktigere enn om du vinner noen kamper eller en cup Oskar Hrafn Thorvaldsson

– Ett seriemesterskap der, og et gruppespill i Europa der. Det er ikke det viktigste. Det viktigste er det du har kontroll på. Du har ikke kontroll på resultatene, men du kan hjelpe spillerne å bli bedre. Og du kan være med på å bygge opp et godt miljø og en god kultur, forklarer Thorvaldsson, og fortsetter:

– Det å bygge et positivt utviklingsmiljø, hvor spilleren liker å være, er mye viktigere enn om du vinner noen kamper eller en cup.

Forrige sesong maktet som kjent FK Haugesund å redde plassen i Eliteserien med et nødskrik. Seieren i siste serierunde mot Stabæk sørget for at «araberne» fikk en ny sjanse til å spise kirsebær med de store.

Hrafn Thorvaldsson vil likevel ikke være med på at han har overtatt en liten klubb.

– Hvis du kommer fra Island, og sammenligner med de islandske lagene, så er FK Haugesund en storklubb. Så for meg er Haugesund en stor klubb. Det er et skritt fremover for meg å flytte til Norge og ta kontroll over et eliteserielag, konstaterer Thorvaldsson.

KLAR FOR KAMP: Oskar Hrafn Thorvaldsson er klar for å ta med FK Haugesund på tokt. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Usikker på hva som er i vente



Norge er imidlertid ikke helt ukjent territorium for treneren som altså nekter å kalle seg seniortrener. Før 1997-sesongen flyttet han fra KR Reykjavik til Strømsgodset før 1998-sesongen. Skader tvang den daværende forsvarsspilleren til å legge opp etter kun én sesong i Norge.

– Det er jo 26 år siden, og det var første gang siden jeg reiste fra Drammen at jeg var tilbake i Norge da jeg skrev under for Haugesund. Men jeg har fulgt norsk fotball lenge. Godset har jeg alltid hatt en god følelse for, og så har jeg selvsagt fulgt med på reisen til Bodø/Glimt, oppsummerer Thorvaldsson, og innrømmer:

– Så jeg har en lite peiling på hvor sterkt nivået er i Eliteserien. Men det må vi nesten føle på når sesongen starter.

At det var mye støy i FK Haugesund forrige sesong, har Thorvaldsson naturligvis fått med seg.

HAR GITT SEG: FK Haugesunds trenerlegende Jostein Grindhaug trakk seg i september i fjor. Foto: Beate Oma Dahle

– Alle her har stor respekt for ham



Trenerlegenden Jostein Grindhaug trakk seg i begynnelsen av september på grunn av sviktende resultater og intern misnøye blant spillerne. Sancheev Manoharan kom inn som midlertidig trener ut sesongen.

Jeg ikke hadde ikke peiling på det før jeg kom hit Oskar Hrafn Thorvaldsson

– Jeg må innrømme at jeg ikke hadde peiling på det før jeg kom hit, og jeg har ikke gått rundt og spurt. Men alle her i klubben har stor respekt for Jostein Grindhaug og den jobben han har gjort. Både som spiller, leder og trener i klubben, er egentlig alt Thorvaldsson vil si om all støyen som var i klubben i fjor.

I tillegg til nytt trenerteam har det foran årets sesong vært store utskiftninger i troppen. Bautaer og profiler som Kevin Krygård, Alexander Søderlund og Peter Therkildsen har forlatt klubben.

FRA GLIMT TIL FKH: Morten Ågnes Konradsen er klar for FK Haugesund. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Forventer kun utvikling

Inn er spillere som Morten Ågnes Konradsen (Bodø/Glimt), Hlynur Freyr Karlsson (Valur, Island), Anton Logi Ludviksson (Breidablik, Island), Emir Derviskadic (Start) og Jong-min Seo (Dynamo Dresden, Tyskland) kommet.

– Vi har mistet noen erfarne spillere, det er helt sikkert. De forventningene jeg har til de nye spillerne er først og fremst at de skal utvikle seg her. Bli bedre, konkluderer Hrafn Thorvaldsson, før han legger til:

– Så håper jeg at Morten Konradsen kan stå opp som en av lederne, på og utenfor banen. Han er nå en av de eldste vi har på laget, poengterer islendingen, som ikke forventer at de nye spillerne skal gå rett inn og briljere.

– Det viktigste er at de nye spillerne finner seg til rette, og har det bra her i byen. Og at de utvikler seg til å bli bedre, både som mennesker og spillere, sier han.

UNGDOMSTRENER: Oskar Hrafn Thorvaldsson omtaler seg selv fremdeles som en ungdomstrener. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Spiller ingen rolle om du spiller fotball eller vasker gulvet



Det eneste ungdomstreneren fra Sagaøya krever av både de nye spillerne, og spillerne som har vært i FK Haugesund en stund, er hardt arbeid og at de alltid gir alt de kan på banen.

– Det spiller ingen rolle om du skal spille fotball eller vaske gulvet. Du må gi alt for å bli bedre. Hvis du skal ha fremgang, så må du gi alt du har. Alltid, mener Thorvaldsson.

De store utskiftningene i troppen og det nye trenerteamet har igjen ført til at FK Haugesund tippes på den nedre halvdel på tabellen når eksperter og medier forsøker å se i krystallkula før sesongstart.

LØFTER SVERDEN: Oskar Hrafn Thorvaldsson Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Fokus på kontroll

Thorvaldsson er enig med de fleste om at Molde og Bodø/Glimt kommer til å kjempe om gullet i årets Eliteserie, men hvor FK Haugesund tippes på tabellen bruker han svært lite kalorier på.

– Hvor du ender opp på tabellen har du rett og slett ingen kontroll over. Det som er viktig for oss er at vi fortsetter å utvikle oss og fortsetter med den identiteten jeg bygger opp her. At vi blir bedre som lag, og tar skritt fremover. Det er det eneste jeg kan kontrollere, sier Oskar Hrafn Thorvaldsson, klar til å erobre Haugalandet og norsk fotball med den største ydmykhet og hardt arbeid.