Sperret opp øynene for Glimt-kometen: – Ble umiddelbart forelsket

Albert Grønbæk har gnistret for Bodø/Glimt i sesongstarten med tre mål på de tre første kampene i Eliteserien.

I TV 2-podkasten «Spiss Vinkel» åpner Bodø/Glimt-assistent og tidligere sportssjef Aasmund Bjørkan opp om hvordan de fikk øynene opp for den danske midtbanespilleren.

– Vi møtte AGF Aarhus i en treningskamp før sesongen i fjor. Vi så litt på oppvarmingen til AGF og ble umiddelbart forelsket i en spiller med et fantastisk steg og var veldig kvikk, forteller Bjørkan.

– Han var veldig god i de første ti minuttene og så sluknet han i den kampen, men det var nok til at vi ble veldig interesserte, sier han.

DANSK FORELSKELSE: Aasmund Bjørkan og Bodø/Glimt likte det de så av Albert Grønbæk før en treningskamp mot AGF i fjor. De endte med å kjøpe dansken. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Noe helt nytt

Det endte med at Glimt kjøpte Grønbæk for over 26 millioner kroner.

– Albert var ikke noe ferdig produkt. Han hadde en veldig spennende X-faktor og potensial, følte vi. Det er alltid spennende å se hvordan utvikling spillere får. Det er veldig mange spillere som har tatt store steg etter at de har kommet til Glimt, men det er ikke noe garanti for at det skjer med alle, sier Grønbæk.

Bjørkan mener Grønbæk tidligere ville vært utenfor Bodø/Glimts rekkevidde.

– Det er en spiller som er ansett som et stort talent i Danmark og som spilte på en stor klubb med store ambisjoner. At Bodø/Glimt hadde mulighet til å bli enig om å hente ham og spilleren selv hadde lyst til å komme til Bodø/Glimt, er noe helt nytt, sier Bjørkan.

Assistenten hyller årets Bodø/Glimt-komet.

– Det er en utrolig gledelig utvikling Albert har hatt. Han er en mye mer komplett spiller nå enn da han vi så ham og han kom til oss. Selv om han var et stort talent med veldig bra potensial, var det tydelig ting han måtte bli bedre på for å bli en god spiller på et høyt nivå. Det føler vi at han har tatt veldig tak i, sier Bjørkan i podkasten.

Vetlesen-sammenligning

Også TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er mektig imponert.

– Det tok tid for Hugo Vetlesen å komme inn i dette Glimt-maskineriet. Det tok også tid med Grønbæk før det virkelig har løsnet. Når du ser hva han gjør og bidragene han har, så tenker du hvor taket hans er i Glimt. Selvfølgelig tenker Glimt på hva som er taket for spilleren i klubbene som ser på ham, sier Amankwah.

Bjørkan trekker også paralleller mellom Grønbæk og Vetlesen.

BLOMSTRER: Albert Grønbæk har slått ut i full blomst under Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen denne sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det har gått veldig fort for Albert. Han brukte høsten i fjor til å tilvenne seg den intensiteten og til å forstå hvordan Bodø/Glimt ønsker å spille fotball. Hugo brukte et halvt til et år for å bli den spilleren han er i dag – en høyintensitetsspiller som kan dekke store rom og vinne nærdueller, samtidig som han har den X-faktoren han hadde med seg fra tiden i Stabæk, sier Bjørkan.

Bodø/Glimt har vunnet sine tre første seriekamper denne sesongen. Regjerende mester Molde står med kun ett poeng på tre kamper.