Spektakulær kamp i vente: – Aldri skjedd i Norge før

For første gang skal det spilles midnattssolkamp i Eliteserien.

I 2024-sesongen kan alle som liker norsk fotball glede seg til en helt spesiell opplevelse. For første gang skal det spilles midnattsolkamp i Tromsø.

Bronselaget fra i år møter nyopprykkede KFUM på Romssa Arena 13. juli med avspark så sent som klokken 22.

– Dette er en nyvinning som vi er veldig glad for å få til sammen Norsk Toppfotball, NFF og TV 2. Det er aldri blitt gjort i Norge før. Vi gleder oss til å vise frem Nord-Norge fra sommersiden med fullt dagslys kl. 22 og at det går over i midnattsol når kampen blåses av, sier Tromsø-leder Øyvind Alapnes til TV 2.

Oslo 20231203. Tromsøs Jostein Gundersen (t.v) og Ruben Yttergård Jenssen etter eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Tromsø på Intility arena. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

– Hva kan publikum forvente?

– Først og fremst en god fotballkamp på et veldig spesielt tidspunkt. Forhåpentligvis er det også skyfritt. Da får vi oppleve at kampen avsluttes med midnattssol.

– Det kan bli årets kamp i Tromsø, sier Alapnes.

TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen gleder seg stort.

– Det blir veldig kult. Det er veldig artig at vi fikk ønsket innfridd. Så blir det spennende om de blir plussgrader og klarvær, sier Yttergård Jenssen til TV 2.

JUBEL: Tromsøs Ruben Yttergård Jenssen kunne juble for bronse på Intility etter siste seriekamp i 2023. Foto: Annika Byrde

Gjestene fra Oslo får dermed en svært eksotisk opplevelse i sin første sesong i Eliteserien.

– Kan du tenke for en opplevelse for KFUM som klubb, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Nykommerne skal også spille borte mot Rosenborg på Lerkendal 16. mai.

Alt om terminlisten finner du her.