Spår vilt medaljedrama

Bak serievinner Molde er det vidåpent i kampen om andre-, tredje- og fjerdeplassen. Fire poeng skiller Bodø/Glimt, Rosenborg og Lillestrøm med tre kamper igjen å spille.

I bunnstriden kjemper HamKam, Sandefjord, Kristiansund og Jerv en innbitt kamp for å unngå nedrykk. Flere av lagene møter hverandre i de siste rundene.

TV 2s fotballeksperter Yaw Amankwah, Mina Finstad Berg og Christina Paulos Syversen har sett på hvordan terminlista ser ut for de respektive lagene, og spådd hvordan de tror topp- og nedrykksstriden ender i TV 2s Fotballpodkast.

Slik ser det ut på toppen av tabellen bak Molde: 2. Bodø/Glimt (54 poeng)

Gjenværende kamper: Rosenborg (b), Viking (h), Strømsgodset (b)



3. Rosenborg BK (50 poeng)

Gjenværende kamper: Bodø/Glimt (h), Jerv (b), Sarpsborg 08 (h) 4. Lillestrøm SK (50 poeng)

Gjenværende kamper: Odd (h), Ålesund (b), Ham-Kam (h)

Slik ser det ut i bunnstriden: 13. plass: Ham-Kam (28 poeng)

Gjenværende kamper: Sandefjord (b), Tromsø (h), Lillestrøm (b) 14. plass: Sandefjord Fotball (23 poeng)

Gjenværende kamper: HamKam (h), Molde (b), Haugesund (h) 15. plass: Kristiansund BK (18 poeng)

Gjenværende kamper: Aalesund (h), Sarpsborg 08 (b), Jerv (h) 16. plass: Jerv (18 poeng)

Gjenværende kamper: Tromsø (b), Rosenborg (h), Kristiansund (b)

Storoppgjør på Lerkendal

Til helgen er det duket for et storoppgjør når Bodø/Glimt møter hjemmesterke Rosenborg på Lerkendal om den viktige andreplassen.

Gjestene fra Bodø vil med seier på Lerkendal ende foran Rosenborg uavhengig av hvordan de to siste kampene ender.

– Det kommer veldig an på hvordan Bodø/Glimt disponerer mannskapet sitt når kampprogrammet er så tett som det er, sier Finstad Berg.

Torsdag kveld røk Kjetil Knutsens mannskap ut av Europa League etter 1-2-tap borte mot FC Zürich. Men håpet om videre spill i Conference League lever i beste velgående gitt at bodøværingene beholder tredjeplassen i gruppa.

Men at det blir en innholdsrik og målrik affære på Lerkendal, er det ingen tvil om, ifølge ekspertene.

– Det kjedelige tipset mitt i den kampen er uavgjort, 2-2, sier Amankwah.

– Jeg har også en magefølelse på uavgjort. Jeg tror det kommer til å bli jevnt, og at vi får en morsom kamp. Dette er to lag som kan by opp til målfest når det virkelig svinger, sier Finstad Berg.

SPÅR BODØ/GLIMT SOM SØLVVINNER: TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Syversen er litt mer sikker i sin sak, og tror Bodø/Glimt kommer seirende ut av den duellen.

Ekspertene er mer samstemte når det gjelder Rosenborgs bortekamp mot Jerv og hjemmekamp mot Sarpsborg 08.

– De (Rosenborg) vinner hjemme mot Sarpsborg 08, den er klink, sier Amankwah.

Når det gjelder Lillestrøm, mener Amankwah at kanarifuglene bør være i stand til å ta seg greit av Odd og HamKam hjemme. I bortekampen mot Aalesund spår eksperten en uavgjort.

Dermed tar Lillestrøm sju av ni mulige poeng på de siste kampene, og ender på 57 poeng - likt med Rosenborg, men dårligere målforskjell, ifølge Amankwah.

Slik tror TV 2s fotballeksperter at toppstriden bak Molde i Eliteserien ender:

2. Bodø/Glimt, 61 poeng

3. Rosenborg BK, 57 poeng (bedre på målforskjell)

4. Lillestrøm SK, 57 poeng

BRONSEPLASS: Dersom TV 2s fotballekspertenes spådom slår til, må Kjetil Rekdal og hans Rosenborg nøye seg med bronseplass bak Molde og Bodø/Glimt. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– «Make or break» for Sandefjord

Nederst på tabellen kan Kristiansund BK og Jerv i beste fall få kvalikplass. Sandefjord kan klare å berge plassen, men kan også rykke rett ned mens Ham-Kam på det verste kan ende på kvalikplass.

– Det er ett åpenbart resultat kommende runde, og det er at Jerv taper mot Tromsø. Den er superklink, sier Amankwah.

Det er knyttet mer usikkerhet til oppgjøret mellom Sandefjord og HamKamp, ifølge Amankwah.

HamKam vil sikre sin Eliteserie-billett til 2023-sesongen med seier over Sandefjord.

Laget fra hvalfangerbyen derimot har ikke vunnet en kamp siden 27. juli (hjemme mot Kristiansund), og står med tre strake tap før søndagens kamp mot HamKam.

– Den kampen er nesten helt umulig å spå. Sandefjord er så svake om dagen. Sist de vant en kamp var det shorts- og t-skjortevær, sier Amankwah, og legger til:

– Det er slettes ikke noe dårlig lag spiller for spiller, men det har bare stoppet helt opp for dem.

Med seier over HamKam, kan Sandefjord klatre helt opp i ryggen på laget fra Hamar. Amankwah definerer oppgjøret mot HamKam som «make or break» for Sandefjord sin del, før de tar turen til rosenes by og Molde i neste runde.

Christina Paulos Syversen trekker frem det mentale som en faktor som kan bli avgjørende.

– Spørsmålet er om du klarer å gjenkjenne det som skal til for å vinne en fotballkamp når du ikke husker sist du vant en fotballkamp. Desperasjon kan slå ut begge veier; enten greier du å finne tilbake til vinnermentaliteten, eller så kan desperasjon føre til at rakner totalt, sier Syversen.

TV 2s fotballreporter Christina Paulos Syversen. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Til tross for det forsmedelige 5-0-tapet mot Bodø/Glimt i forrige serierunde, tror Amankwah at Kristiansund er i stand til å utrette noe mot et Ålesund-lag som ligger trygt plassert midt på tabellen uten noe å spille for.

– I denne kampen tror jeg Kristiansund bare kan tenke offensivt og satse uten å tenke konsekvenser mot Ålesund som er superhappy med ett poeng, sier Amankwah.

Med seier over Ålesund, vil Kristiansund klatre helt opp i ryggen på Sandefjord dersom laget fra hvalfangerbyen taper mot Ham-Kam.

Tøft for Jerv

Tøffere blir det, ifølge ekspertene, for Jerv som etter kampen mot Tromsø tar imot Rosenborg på J. J. Ugland Stadion.

– Det er ikke helt utenkelig at Rosenborg blir litt shaky borte mot Jerv, men jeg klarer ikke helt å se for meg hvordan Jerv skal kunne håndtere Rosenborg over 90 minutter, sier Amankwah.

Til tross for at Jerv etter all sannsynlighet rykker ned, mener Amankwah og Finstad Berg at Jerv på ingen måte skal gå i skammekroken.

– Nedrykk blir jo alltid sett på som katastrofe, men det trenger ikke alltid å være det. Det var nesten helt utenkelig at de skulle klare å rykke opp etter den syke kvalikkampen mot Brann. Dersom de rykker ned, så gjør de det med heder og ære. De har gjort maksimalt ut av forutsetningene, sier Amankwah.

– Hvis Jerv rykker ned, så kan de gjøre det rakrygget og med hodet hevet. At de maktet å rykke opp til Eliteserien er i seg selv fantastisk, supplerer Finstad Berg.

Slik tror TV 2s fotballeksperter at bunnstriden i Eliteserien ender:

13. HamKam (32 poeng)

14. Kristiansund BK (24 poeng)

15. Sandefjord (23 poeng)

16. Jerv (18 poeng)