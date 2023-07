Solgt for monstersum: – Helt enormt å treffe slik

Christopher Bonsu Baah ble signert etter et prøvespill i vinter. Etter tolv kamper er han en av tidenes beste investeringer i norsk fotball.

Etter et bare et halvt år i Sarpsborg 08 er Christopher Bonsu Baah er solgt til Genk.



– Det er det største salget vi har gjennomført. Med tanke på overgangssum og viderekjøpsklausuler, så er dette en veldig god avtale for oss, sier daglig leder Raymond Fjeld til TV 2.

– Vi har vært med han de siste to dagene for å besøke klubben. Dette unner vi han. Han har vært utrolig god for oss.

Ifølge TV 2s opplysninger koster Bonsu Baah minst 60 millioner, med en totalramme på 70 millioner. I tillegg har de sikret seg videresalgsprosenter.

– Det er jo en grei pris, men samtidig ikke ellevilt. Han har vært så god, og er så ung, så såpass må det være. Samtidig er det en fantastisk dag for Sarpsborg. Et eventyr for dem, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.



18-åringen ble hentet i vinter fra ghanesiske Shooting Stars etter et prøvespill, og var bare i Østfold i et halvår.



– Det er enormt å treffe sånn som dette. Nå har de en helt annen økonomi enn i går kveld.



På tolv kamper tegnet han seg for to målpoeng - én scoring og én assist. Kanskje kunne prisen vært høyere senere.

– Slike vurderinger i spillerlogistikken er alltid vanskelig. Det er en balansegang. Men med tanke på dialogen vi har hatt med Genk og størrelsen på budet, så bestemte vi oss for å gå for det, sier Fjeld.



Han får støtte av Mathisen.

– Ryker han korsbåndet i morgen er han verdt null kroner. Når det kommer et slikt bud, uten at de har en rik onkel, så må de selge. Hadde jeg vært klubbleder, så hadde jeg solgt.



Sarpsborg har truffet godt med salg tidligere. Krépin Diatta og Ibrahima Koné har begge vært gode investeringer som har generert flere titalls millioner.

For bare halvannet år siden hadde Erik Botheim en lignende historie. Spissen kom gratis fra Rosenborg til Bodø/Glimt, men solgt bare ett år senere til russiske Krasnodar for en sum opp mot hundre millioner kroner.