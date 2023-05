Solbakken om Pellegrino:

ASPMYRA (TV 2): Amahl Pellegrino (32) varter opp med det ene perlemålet etter det andre, men for Eliteseriens toppscorer har det norske landslaget hittil vært en fjern drøm.

PERLEMÅL: Amahl Pellegrino vartet opp med nok et spinnvilt mål for Bodø/Glimt mot Odd onsdag. 32-åringen er Eliteseriens toppscorer. Foto: Mats Torbergsen

Mot Odd gjorde Amahl Pellegrino det igjen: Med et vanvittig skudd fra bak midtbanen sørget han for 2-0 til Bodø/Glimt og for nok en drømmescoring i porteføljen.

32-åringen har de siste årene banket inn mål i den norske Eliteserien. I fjor ble han soleklar toppscorer med 25 fulltreffere.

Men på landslaget har ikke Amahl Pellegrino fått sjansen.

– Han har en vanvittig X-faktor. Han scorer masse mål. Men om han bør med på landslaget, er opp til Ståle (Solbakken) og trenerteamet. Han har store kvaliteter, er der ting skjer og blir vel ikke akkurat mindre aktuell nå, sier lagkamerat og landslagsspiller Hugo Vetlesen.



Det støtter TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Når han holder på sånn han gjør nå, så kan jo han utgjøre en forskjell i en enkeltkamp der kampbildet passer han. Han har ferdigheter få andre i Norge har. Men uansett hvor godt Amahl Pellegrino gjør det i Eliteserien, så tror jeg ikke det blir mange minuttene på han på landslaget. Det er ikke han som skal ta oss til et sluttspill. Men at han kan være en joker i enkeltkamper, det kan han være, sier Mathisen.



Dette svarer Solbakken

TV 2 har spurt landslagssjef Ståle Solbakken om hvorfor eller hvorfor ikke Amahl Pellegrino er aktuell for de kommende landslagstroppene.

– Vi har hatt representanter og sett Bodø/Glimt live mot Sarpsborg borte og mot Lillestrøm borte. I tillegg ser vi de live mot Lillestrøm igjen i helga. Vi har full kontroll, som vi har på alle de 40-50 mest aktuelle, sier Ståle Solbakken.



– Er han aktuell?

– Det har jeg jo svart på, svarer landslagssjefen.

I juni venter både Skottland og Kypros for landslaget på Ullevaal. Spesielt sistnevnte er en kamp Norge forventes å dominere.



I Bodø/Glimt ønsker ikke trener Kjetil Knutsen å blande seg særlig inn i diskusjonen.

– Flere mener han kan gjøre en forskjell på landslaget. Tror du det?

– Der tror jeg andre får ta den debatten. Han er god i Bodø/Glimt, svarer Knutsen.