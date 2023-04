Solbakken jr.: − Jeg har fått kjørt meg litt i familien på grunn av stilen

STAVANGER (TV 2) Han har fått klar beskjed om å hente fram mer galskap på banen. Utenfor banen er i alle fall ikke Markus Solbakken (22) redd for å skille seg ut.

På mange måter er han familiens bohem, Markus Solbakken.

På fritiden lager han musikk.

Men det er ikke bare DJ-egenskapene hans som skiller seg ut fra en vanlig fotballspiller.

Med vide bukser, langt hår og et par tatoveringer er det i alle fall ikke tvil om at han skiller seg ut fra stilen til faren, landslagssjef Ståle Solbakken.

− Jeg har fått kjørt meg litt i familien på grunn av stilen. Fra pappa har jeg titt og ofte fått høre om hva som er poenget med så store bukser. Men det er vel egentlig bare han som ikke henger helt med, sier Markus Solbakken.

Selv erkjenner han at han har en stil som skiller seg ut.

JAKTER SAMARBEID: Markus Solbakken har hittil bare gitt ut en låt, men har flere på lager dersom han får med seg noen han er fornøyd med på vokalen. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

− Jeg er opptatt av klær og mote, jeg skal ikke legge skjul på det. Det er ikke sånn at jeg jakter å være annerledes og skille meg ut. Men jeg går i det jeg synes er kult og det jeg er komfortabel med, sier Viking-spilleren.

Selv om det ble tap i seriepremieren mot Rosenborg, fikk han gode skussmål. Lørdag blir Markus Solbakken en viktig brikke hjemme mot Lillestrøm. Det forventes nesten utsolgt stadion og opp mot 16.000 tilskuere.

STILFULLT: Markus Solbakken trives best i vide bukser.

− Første hjemmekamp foran en fullsatt stadion gleder vi oss virkelig til, sier han.

− Drømmer meg bort

Det skjer med 22-åringen som dirigent sentralt på Vikings sentrale midtbane.

Men også utenfor banen trives han som dirigent.

− Her har du kontoret mitt: musikk-kontoret. Det er egentlig bare den stolen der. Jeg trenger ikke noe mer fancy enn det. Men jeg drømmer jo om å komme meg til utlandet, og at jeg kan lage et lite mini-studio der, sier han.

Foreløpig har han gitt ut bare én sang. Den ligger på Spotify.

− Men den er fra 2020. Jeg føler at jeg har tatt store steg siden da, sier han.

Nå røper han at han har opptil flere skisser på gang, men han sliter med en utfordring.

− Det er vanskelig å finne gode nok vokaler. Det er på en måte det som gjenstår, sier han.

− Du har jo en som jobber i Viking som heter Kjartan Salvesen ...

− Ja, han pumper jo ut låter jevnt og trutt, så jeg venter egentlig bare på en forespørsel fra han, sier Markus Solbakken.

Selv sier han det er varierende hvor mye tid han bruker på musikkinteressen. Det kan være en time eller to i løpet av dagen.

− Det er her jeg drømmer meg bort. Som fotballspiller er det ofte fotball, fotball, fotball. Det er videoanalyser og du snakker om fotball hele tiden. Jeg tror det hjelper å koble litt av slik at batteriene er fulladet til du skal prestere på banen, sier han.

− Har tatt steg

At Solbakken presterer på banen trenger Viking i år.

I fjor begynte klubben mesterlig og mange trodde klubben kunne være en gullkandidat. Det endte med et mageplask og en skuffende 11. plass til slutt.

− Fjoråret har vi lagt bak oss. Jeg føler at vi har tatt mange steg siden da, sier Markus Solbakken.

Ifølge trener Morten Jensen er han en av dem som har tatt steg. I år er han blitt flyttet opp i Vikings kapteinsteam.

− Han har lagt på seg et par kilo, slik at duellkraften er bedre. Og så har han tatt steg med ball. Han er ganske sikker på labben, men en stund var han faktisk kanskje for sikker på labben. Han spilte veldig mye trygt. Det har vi utfordret han på, sier Morten Jensen.

Selv erkjenner Markus Solbakken at det har vært en utfordring å løfte sitt offensive spill.

MAESTRO: Markus Solbakken er mannen som styrer mye av Vikings spill. Her fra fjorårets møte med Lillestrøm. Foto: Carina Johansen / NTB

− De ønsker at jeg skal ta større risiko, og det har vi jobbet med. Jeg ønsker jo å være mer avgjørende i spillet på siste tredjedel, sier han.

Farens bestilling

Det er imidlertid ikke det eneste Solbakken har jobbet med.

Faren, Ståle, gir han nemlig følgende skussmål:

− Han er verdens snilleste gutt, men han skulle gjerne hatt litt mer faenskap i seg på banen. Samtidig er det viktigste at han er seg selv: Skuespill hjelper ikke. Han har stor rettferdighetssans, men samtidig ligger det jo noe i at han er valg inn i kapteinsteamet til Viking, sier Ståle Solbakken.

Selv nikker sønnen anerkjennende til at han har hørt det med faenskap tidligere.

FØLGER MED: Landslagssjef Ståle Solbakken følger sønnen Markus tett. Her fra et tidligere oppgjør på Briskeby. Foto: Geir Olsen / NTB

− Det har vi snakket lenge om, men jeg tror det har litt med personligheten min å gjøre. Jeg er en ganske rolig fyr. På banen liker jeg å ta tak, men kanskje ikke på samme måte som han, sier Solbakken og lar det henge litt.

Han gliser litt når han fullfører.

− Han er mer... gal! Verbal. Jeg er nok litt roligere der, sier han.

Samtidig er Markus Solbakken blitt ett år eldre og klar for å ta mer ansvar for å gjøre Viking til et topplag i norsk Eliteserie.

− Drømmen er jo utlandet, men først er målet en god sesong og å vinne noe med Viking, sier han.

− Men hvis du fikk velge: Ville du valgt en virkelig stor karriere som DJ eller som fotballspiller?

− Hm, jeg hadde nok valgt fotballspiller, det hadde jeg. Men DJ som en god nummer to, sier han.