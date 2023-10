Solbakken: – Da blir sesongen en skuffelse

STAVANGER (TV 2): Viking-spillerne legger ikke skjul på at sesongen blir et antiklimaks om blåtrøyene ikke makter å bite seg fast i gullkampen helt frem til sesongens siste kamp.

LØRDAG FRA KL. 17.00: Se Odd - Viking direkte på TV 2 Play

Viking stod med 13 seire og ett tap på sine 14 siste kamper før oppgjøret mot Molde på «Røkkeløkka» forrige helg.

Men mot Molde ble det bråstopp for gulljagende Viking. De mørkeblå fra Stavanger ble sendt hjem med et ydmykende 0-4-tap etter å ha blitt rundspilt etter alle kunstens regler.

– Vi startet jo veldig bra, men fikk tidlig baklengs i mot og Molde straffet oss på kontringer. Det var en blanding av slurvete feil og vi slapp inn for enkle mål. Det ble både individuelle feil og kollektive feil i forsvarsspillet vårt, sukker Vikings midtbanekriger Markus Solbakken når han snakker om det som gikk galt i det pinlige 0-4-tapet mot Molde.

Før han slår fast:

– Men vi har gjort det veldig bra denne sesongen, og må tåle et tap og kan ikke la oss knekke av det. De fleste har klart å riste den kampen av seg og nå har vi fokus på Odd.

KLAR TIL Å SLÅ TILBAKE: Zlatko Tripic og Viking Foto: Carina Johansen

– Den har vi lagt bort



Solbakken får full støtte av lagkamerat og kaptein Zlatko Tripic.

– Det var mye som gikk feil mot Molde, men den kampen har vi nå lagt bort og ser fremover, sier han, før spissen Lars-Jørgen Salvesen skyter inn:

– Nå handler det om å slå tilbake etter nederlag. Vi må bare glemme den Molde-kampen og fokusere på de neste kampene, konkluderer Vikings angriper som ble hentet fra Bodø/Glimt før sesongstarten.

For både Solbakken, Tripic og Salvesen er fullstendig klar over at Viking har levert en sesong langt over forventning.

Klubbens styre har budsjettert med en femteplass denne sesongen, mens TV 2s eksperter tippet Viking på en sjetteplass før sesongstarten.

At Viking skulle bite seg fast i gullkampen var det ingen som trodde på i vinter.

– Trenerteamet føler nok litt på presset i det de går inn i en ny sesong. Det må leveres langt bedre enn 11. plassen i fjor denne sesongen, konkluderte TV 2s eksperter Jesper Mathisen og Yaw Amankwah da Viking var under lupen før sesongstarten.

KLAR TIL Å SLÅ TILBAKE: Lars-Jørgen Salvesen i Viking. Foto: Carina Johansen

– Da blir sesongen en skuffelse



Men nå innrømmer Viking-spillerne at sesongen blir en skuffelse dersom laget ikke klarer å bite seg fast i gullkampen de syv siste kampene, til tross for at de allerede har gjort alle forhåndstips til skamme.

– Ja, det spørs jo hvordan man ser på det. Men vi har satt oss selv i en bra posisjon og det er ingen tvil om at vi har tro på og et ønske om å nå så langt som mulig. Så det vil være en skuffelse om vi ikke klarer å reise oss igjen, varsler Solbakken, og fortsetter:

– Når vi har satt oss selv i denne situasjonen så må vi tåle presset, og vi må tåle og si at vi ikke er fornøyd med sesongen så langt, og ønsker å ta enda flere poeng, konkluderer midtbanespilleren.

VIL HA GULLKAMP: Markus Solbakken sier Viking er innstilt på å bite seg fast i gullkampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Hærfører Zlakto Tripic mener Viking bare må nyte de siste kampene som gjenstår av sesongen.

– Vi har gjort mye riktig denne sesongen, og vist oss frem med underholdende fotball og ønsker å avslutte på en god måte, varsler Tripic.

Lagkamerat Salvesen samtykker naturligvis med det.

– Det er 21 poeng igjen å spille om. Vårt fokus er neste kamp og neste trening, men nå er vi der oppe og går selvsagt for tre nye poeng hver helg, fastslår angriperen som har scoret ni mål i Eliteserien for Viking hittil denne sesongen.

MYE Å RETTE PÅ: Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim mener Viking må stramme inn i de bakre rekker før sesongavslutningen. Foto: Jan Kåre Ness

Må luke bort baklengsmålene

Hovedtrener Bjarte Lunde Aarsheim er fullstendig klar over at Viking har sluppet inn sju mål på sine to siste kamper, og at det ikke er godt nok for å bite seg fast i gullkampen om baklengsmålene fortsetter og ruller inn.

– Vi har vært gode til å forsvare oss tidligere i sesongen, men det er klart om vi fortsetter å slippe inn 3-4 mål per kamp så blir det vanskelig å ta tre poeng. Vi er blitt straffet litt for brutalt når vi mister ballen, og gjort noen individuelle feil. Fremover handler det om å bli enda mer solide i den defensive strukturen, som ikke har vært god nok i de siste kampene, mener Lunde Aarsheim.

Vikings trener er opptatt av å ta en kamp om gangen. Fremdeles vil han ikke snakke så mye om Vikings gullmuligheter.

– Nei, det er for lenge igjen. Vi får se når vi har spilt de siste kampene hvor vi ender til slutt. Nå er vårt hovedfokus på kampen mot Odd, konstaterer Lunde Aarsheim, vel vitende om at Bodø/Glimt for øyeblikket topper tabellen to poeng foran Viking på andreplassen.