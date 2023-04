I et eksklusivt intervju med TV 2 forteller Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen sin versjon av det som skjedde i spillertunnelen etter kampen mot Roma i fjor.

– Det som skjedde, sier Kjetil Knutsen og puster inn.

Han sitter tilbakelent på stol i et møterom på Aspmyra. Ikke så langt unna stedet der han for litt over ett år siden la keepertreneren til Roma i bakken.

Etter å ha slått det italienske hovedstadslaget i den første av to kvartfinaler i Conference League i fjor, havnet Bodø/Glimt-treneren i tumulter med motstanderne i spillertunnelen.

Bruduljene endte med at keepertreneren falt overende. Knutsen ble suspendert.

I ettertid tok han selvkritikk for egen oppførsel, men unnlot å dele sin versjon av hva som faktisk skjedde den kvelden.

Den har han holdt for seg selv. Inntil nå.

– Vi hadde nok terget og irritert det laget mer enn de forventet, sier Knutsen til TV 2.

Ydmyket

Da storlaget Roma, ledet av José Mourinho, dro til Bodø en kald aprilkveld i fjor, hadde de allerede blitt ydmyket av lille Glimt.

I gruppespillet hadde italienerne blitt rundspilt på Aspmyra, der de tapte 1-6, og bare klart å spille uavgjort foran egne supportere.

Så da de returnerte til Bodø for å spille kvartfinale noen måneder senere, var de ute etter revansje.

FØRSTE MØTE: José Mourinho i samtale med Kjetil Knutsen etter å ha tapt 1-6 mot Bodø/Glimt på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen

– Det begynte allerede da de kom hit. Jeg husker at det sto en i spillertunnelen og skrek. Det var keepertreneren, sier Knutsen, og fortsetter:

– Hans agenda var å forstyrre meg under hele kampen. Det var ekstremt.

– Var han blitt beordret til å gjøre det av Mourinho?

– Definitivt, men jeg reflekterte ikke over det der og da, sier Knutsen.

Konstante forstyrrelser

Da støtteapparatet til begge klubbene satte seg ned på benkene, sørget keepertreneren, Nuno Santos, for å sette seg så nær Glimt-treneren som mulig.

– Han forstyrret meg konstant. Jeg ba ham holde kjeft underveis i kampen. Da ble det klammeri, sier Knutsen.

KAMP LANGS SIDELINJEN: Både José Mourinho (til v.) og Kjetil Knutsen (til h.) hadde mye å dele med fjerdedommeren under kvartfinalen på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen

Han tok forstyrrelsene opp med både fjerdedommeren og UEFA-representanten langs sidelinjen, uten at noe skjedde.

Da kampen var ferdig, gikk bergenseren bort til Mourinho og takket ham for kampen. Deretter gikk han rett forbi Santos.

– Jeg takket ikke ham for kampen, for maken til oppførsel hadde jeg aldri sett, sier Knutsen.

Familien på besøk

Familien hans hadde dratt fra Bergen for se den viktige kampen fra tribunen. Etterpå skulle de ha en trivelig kveld sammen hjemme, noe de sjelden får anledning til.

Så da kampen var over, gledet Knutsen seg til å få pressekonferansen unnagjort og dra hjem. Kampen begynte klokken ni om kvelden, dagen hadde vært lang.

Han følte seg tom.

– Plutselig sto det to stykker i tunnelen og ventet på meg. Det var Mourinho og keepertreneren. De ville ha en forklaring på hvorfor jeg hadde bedt ham ryke og reise, sier Knutsen.

– Da spurte jeg om det var noe i veien med ham.

Hevder han ble forsøkt slått

Glimt-treneren forteller at han så fikk en hånd rundt halsen og ble dyttet mot en vegg.

BLE FORSTYRRET: Kjetil Knutsen under kampen mot Roma i april i fjor. Foto: Mats Torbergsen

– Da skubbingen stoppet i veggen, var grensen for hva jeg aksepterte nådd. Jeg måtte få ham vekk. Han holdt jo hånden rundt halsen min og skubbet meg, sier han, og fortsetter:



– Han forsøkte å slå meg flere ganger, han var oppe med knyttneven. Jeg har sett videoen av det mange ganger.



Da Knutsen gjorde motstand, falt Santos overende.

– Da tenkte jeg «oi, oi, oi» og gikk til side, sier Knutsen.

– Men det var en villmann som reiste seg opp igjen. Og ikke nok med det, femten ledere fra Roma kom til. Og hele laget. De skulle ta meg, han var jo offeret.

Mener det var planlagt spill

Knutsen ble stående langs veggen og tenke to ting: At situasjonen var latterlig og om noen kunne beskytte ham.

– Heldigvis gikk det fort, og jeg fikk vernet meg. Men han fikk tatt i fjeset mitt og dradd, slik at jeg fikk fingermerker i ansiktet, sier han.

– Da jeg så Mourinho, skjønte jeg at dette har helt bevisst. Det var planlagt spill.

– Det som skjedde var en helt uvanlig situasjon

TV 2 har spurt Roma om å kommentere påstandene fra Kjetil Knutsen i denne saken. Klubben har ikke besvart våre henvendelser.

– Blodig urettferdig

Glimt-treneren føler seg ferdig med saken. Han har tatt selvkritikk for at han la Nuno Santos i bakken og beklaget hendelsen.

– Det var en «ut av deg selv-opplevelse». Det gjorde dypt inntrykk på meg, for det var så langt unna det jeg står for. I tillegg fikk jeg jo en karantene, som jeg følte var blodig urettferdig, sier han.

– Men man må akseptere at livet ikke alltid er rettferdig, så jeg ble fort ferdig med det.

