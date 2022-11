Snakker ut om kjærestens bortgang: – Et savn jeg aldri har kjent før

Berit Ingeborgvik Talseth, Molde-spillerens samboer, sovnet i september inn, etter lengre tids sykdom.

Nå snakker han for første gang ut om den tunge tiden, i et intervju med Romsdals Budstikke.

– Berit bestemte at jeg skulle fortsette med fotballen selv om hun ble sjukere. Hun ga meg alltid beskjed om å dra på trening. Jeg måtte love at jeg aldri skulle stå over en kamp på grunn av henne. Derfor spilte jeg også de gangene jeg ikke hadde lyst, sier han til avisa.

Rørende markering

Kort tid etter Talseths bortgang gjorde Wolff Eikrem som samboeren sa, og var en del av Molde-troppen som møtte nabo Aalesund til Eliteserie-kamp.

Og der ble dødsfallet markert før kampstart.

Se den rørende markeringen under:

Wolff Eikrem har vært til tider briljant for Molde, men utenfor banen har ting vært tøffere.

På høsten i fjor fikk samboeren beskjed om at kreftsykdommen hun hadde fått noen år tidligere, var tilbake.

Talseth fikk beskjed om at hun ikke hadde lenge igjen å leve - og valgte å takke nei til cellegiftbehandling, for å ha det bedre den siste tida hun levde, forteller 32-åringen til RB.

Han fortsatte å levere på banen, til tross for samboerens tøffe kamp.

– Blir rørt

Natt til 16. september i høst sovnet Talseth stille inn på Molde sykehus, bare 28 år gammel.

– Jeg har et savn som jeg aldri har kjent før. Jeg og Berit var ofte lenge borte fra hverandre, men da visste jeg alltid at vi skulle møtes igjen. Nå skal vi ikke se hverandre mer, sier Wolff Eikrem til Romsdals Budstikke.

Midtbanespilleren var sterkt delaktig i at Molde tok et nytt seriegull denne sesongen.

LIGAMESTER: Magnus Wolff Eikrem med Eliteserie-trofeet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Han har klart å stå i det og fortsetter å levere. Og det har han gjort i lang tid. All kudos til han. Gutten elsker fotball og det vises i alt han gjør. Jeg er imponert og man blir litt rørt av det også, sa trener Erling Moe til TV 2 etter nedsablingen av HamKam i oktober.

Roser fotball-Norge

Flere har meldt sin støtte etter bortgangen til Talseth.

Motstanderklubber har samlet inn penger til kreftsaken, og på Åråsen reiste hele stadion seg og klappet Wolf Eikrem av banen, da han ble byttet ut.

Han takker fotballfamilien for støtten han mottok i etterkant av tapet av kjæresten.

– Hele Fotball-Norge har støtta meg i noe av det tyngste man kan oppleve. Det setter jeg veldig stor pris på, sier 32-åringen, som også takker sin egen klubb for støtten.