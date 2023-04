«Smittekampen» ble en thriller – sikret LSK-seier fem minutter på overtid

Lillestrøm presset så hardt at motspiller følte seg svimmel. I siste liten ble spissjuvelen Akor Adams (23) helten.

Lillestrøm-Strømsgodset 4-3

– Får ta noen kolesterol-dempende og satse på at det hjelper på, fleiper LSK-trener Geir Bakke etter det mildt sagt heseblesende oppgjøret på Åråsen.

Det startet lovende for «fugla», mens supportere fra begge lag harselerte med hverandre i kjølvannet av koronasmitten som gjorde at kampen ble utsatt:

Espen Garnås og Thomas Lehne Olsen sørget for at LSK ledet 2-0 før 25 minutter var spilt.

Se scoringene i målshow:

>

Så begynte det å lugge for hjemmelaget. Godset gikk inn til pause med uavgjort. Sjokkbølgene ble ikke noe mindre da Marcus Mehnert satte inn 2-3 med et kvarter igjen av full tid.

Målet feiret han på dette viset:

– Virket som vi var vaksinert

Kjøret mot Godset-buret ble ikke noe mindre. Gjermund Åsen satte inn utligningen sju minutter før full tid. Fem minutter på overtid sendte Adams Åråsen til himmels.

– Elektrisk, nærmest roper Adams i intervjuet med TV 2 like etter at seieren var et faktum.

– Det er dette fotball handler om, fortsetter Lillestrøm-helten.

– Fy faen, så deilig å vinne. Helt sinnssykt. Det virket som vi var vaksinert og at det var en vegg bak Myhra (Godsets keeper, journ. anm.) der, istemmer kaptein Gjermund Åsen.

– Svimmel

I Godset-leiren er naturlig nok skuffelsen stor. For midtstopper Gustav Valsvik tok det voldsomme LSK-presset på.

– Jeg husker ikke siste halvtimen, for å være helt ærlig. Det var så mange klareringer og dueller at jeg ble svimmel av det en periode, sier han.

– Når vi får 30 innlegg imot de siste 25, blir det tøft å stå imot, tilføyer stopperkjempen.