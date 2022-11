Slutter i TV 2 – trenerduo med ny langtidsavtale i LSK

- ET LIVSTIDSVALG: Petter Myhre forteller om lange uker der har han grublet tungt på om han skulle fortsette i TV 2 eller i Lillestrøm. Til slutt falt valget ned på at han ønsker å fortsette som fotballtrener i årene framover. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

De siste ukene har Petter Myhre stått overfor et valg der han har måttet velge mellom å fortsette i TV 2 eller fortsette som trener i Lillestrøm.

Til slutt var det Lillestrøm som gikk ut som den seirende part.

– Det har vært et vanskelig valg, der jeg har måttet velge bort noe jeg er glad i. Det har vært to jobber jeg har trivdes ekstremt godt i. Jeg har vært heldig som har hatt muligheten til å velge mellom to gode jobber, sier Petter Myhre.

Han har de siste årene kombinert rollen som fotballekspert i TV 2 med å være medtrener i lag med Geir Bakke i Lillestrøm. Men neste år overtar TV 2 rettighetene til norsk fotball, og da ble konklusjonen kjapt at dobbeltrollen ikke kunne fortsette.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg har skiftet mening flere ganger underveis. Jeg har på en måte konkludert om kvelden, og så har jeg tenkt at jeg ringer og informerer om beslutningen. Men så har jeg våknet dagen etter og tenkt motsatt, sier Myhre.

Han beskriver det hele som et livsstilsvalg.

– Hadde jeg gått ut av fotballen nå, så tror jeg det hadde blitt veldig vanskelig å komme tilbake som trener. Sannsynligvis hadde jeg vært ferdig som trener på toppnivå, sier han.

NY AVTALE: Petter Myhre valgte Lillestrøm. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Stilte krav – får med seg Bakke

Han forteller at han tidlig stilte krav til langsiktighet i en eventuell ny avtale med TV 2 og Lillestrøm. Etter et langt liv i fotballen med kontraktsforhandlinger nærmest hver vinter, ønsket han seg forutsigbarhet.

Belønningen er en femårsavtale med Lillestrøm.

Men det er ikke bare Myhre som forlenger. Hans kompanjong, Geir Bakke, hadde i utgangspunktet en avtale med Lillestrøm ut 2024. Nå forlenger han avtalen med ytterligere tre år.

– Det var helt naturlig for oss, sier sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm.

Han forteller at man allerede på et tidligere tidspunkt kunne ønsket seg en langtidsavtale med både Bakke og Myhre. Men på grunn av TV 2-avtalen, har det vært vanskelig.

– Vi mener dette er de beste trenerne Lillestrøm kan ha, og vi har ikke famlet med blikket andre steder og tenkt at gresset kunne være grønnere andre steder. Vi er veldig godt fornøyd med å få dette på plass, sier Mesfin.

Arbeidsfordelingen blir stort sett den samme. Men i stedet for tittelen assistent, får Myhre tittelen «trener». Fortsatt er det imidlertid Geir Bakke som har hovedansvaret.

Petter Myhre er glad for at framtiden endelig er spikret. Nå er han forberedt på en hektisk hverdag framover.

– Jeg har erkjent at dette er en 24/7-jobb. Det blir mindre familie, mindre venner og mindre ferie framover enn hva det kunne blitt. Jeg gir avkall på en del ting, men bekymringen min gikk litt på hva jeg skal gjøre mandag til fredag. Jeg er en person som ønsker at mye skjer, sier Petter Myhre.

SLUTT: Petter Myhre gir seg som fotballekspert i TV 2 fra neste år. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Grubling førte til VIF-exit

I lag med Geir Bakke har han og Lillestrøm tatt enorme steg de siste årene. Fra nedrykk og økonomisk trøbbel til opprykk, to 4.-plasser og økonomisk grønne tall.

Nå er Myhre klar på at Lillestrøm skal ta steg for steg framover som klubb. Han vil ikke spekulere i hvilke plasseringer han drømmer om å oppnå i løpet av sin nye kontraktsperiode, men er klar på at LSK som klubb alltid ønsker å utfordre de største klubbene i Norge og etter hvert bli en av dem.

Men nå er i alle fall en ny, viktig brikke på plass i Lillestrøms sportslige apparat. Og med Myhre på ny avtale, kan LSK-fansen være trygg på at de har en mann i klubben som lever og ånder for fotball.

– Jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i hva det vil si å være fotballtrener for de som ikke har vært der. Jeg er et type menneske som grubler mye. Jeg grubler mer enn Geir (Bakke). Jeg skulle gjerne hatt den egenskapen hans der. For meg preger det hverdagen hele tiden å være fotballtrener, og det er noe jeg må jobbe med, forteller Myhre.

Sommeren 2007 var det en stor del av årsaken til at han ga seg i Vålerenga.

– Da hadde jeg to unger som plutselig begynte å arrestere meg på det jeg spurte dem om. Om de hadde svart, så visste jeg ikke hva de svarte. Jeg går inn i en sånn boble. Men nå er ungene 20 og 23 år, så forhåpentligvis klarer de seg mer sjøl framover, sier Petter Myhre.