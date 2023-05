STAVANGER (TV 2): Jonatan Braut Brunes (22) legger ikke skjul på at han har vært kraftig irritert på Jørgen Isnes i det siste, men Strømsgodset-spissen møtes av en kald skulder fra treneren.

ÅPNER OM FRUSTRASJON: Jonatan Braut Brunes legger ikke skjul på at han har vært veldig lite fornøyd med å ha blitt vraket til Strømsgodsets to siste kamper. Mot Viking brukte han frustrasjonen til noe positivt. Foto: Carina Johansen

Viking - Strømsgodset 1-1 (0-0)

Mot Viking trengte innbytter Braut Brunes bare rundt 30 sekunder på sende Strømsgodset i ledelsen.

22-åringen stakk nydelig i bakrom og alene med keeper gjorde han ingen feil.

På sitt første touch satte han inn 1-0-ledelse for gjestene.

– Jeg var litt forbanna på at han (trener Jørgen Isnes) ikke satte meg inn før, men det var godt å få satt den inn, sier spissen selv til TV 2.

Etter å ha startet årets tre første kamper, har Godset-spissen blitt henvist til benken de to siste oppgjørene. Borte mot Viking kom han inn etter 73 minutter.

– Jeg har vært fly forbannet på Isnes i det siste, og det vet han. Men jeg må bare jobbe på videre, sier Braut Brunes om ha blitt plassert på benken mot Tromsø og Viking.



Får tydelig svar

Strømsgodset-trener nikker anerkjennende til at han har notert seg misnøyen til spissen i det siste.

Men fra Isnes er det lite trøst å få.

– Det har jeg sett på kroppsspråket og det at han har vært litt små-grinete, men slutt å grin. Det kan du bare drite i! Om jeg ikke har sagt det til ham, så vet han at jeg mener det, sier Jørgen Isnes.

Både han og Braut Brunes forteller om frustrasjonen med et smil.

– Det sekundet jeg finner ut at jeg er benket, så er det litt kok. Men ellers kødder vi mye med hverandre på hotellet før match. Vi har det «løye» med hverandre, sier Braut Brunes.



Og selv om seieren glapp like før slutt i 1-1-oppgjøret i Stavanger, er begge parter fornøyd med hvordan Braut Brunes til slutt har slått tilbake.

– Jeg føler jeg klarte å bruke det greit i dag. Jeg brukte frustrasjonen til å si «dæven, du tar feil. Jeg skal starte», sier Godset-spissen.



Isnes er enig:

– I dag brukte han energien riktig. I fotball skal du være forbanna, skuffa og lei deg. Men det må tas ut i treningsarbeidet og du må respondere når du får muligheten. Det gjorde Jonatan i dag, sier Jørgen Isnes.



Håper på forløsning

Nå håper Godset-duoen at scoringen mot Viking skal være forløsende for Braut Brunes.

– Det han gjør i dag, vitner om at han har tatt til seg hva treneren har pratet om. Og i fotball kan en scoring utløse veldig mye. En scoring kan føre til at du slipper noen antall kilo av skuldrene, sier Isnes.



- SLUTT Å GRIN: Strømsgodset-trener Jørgen Isnes kommer med en klar beskjed til spillere som er frustrert over manglende spilletid. Foto: Carina Johansen

Braut Brunes – som startet karrieren hos Viking-rival Bryne – håper naturligvis på mer spilletid og flere scoringer framover.

– Jeg har alltid troa på at jeg kommer til å score uansett om jeg har scoret ett eller ti mål fra før av. Men det er klart at folk sier det er noe med det å komme i flytsonen. Det kan være jeg kommer dit og det kan være at jeg ikke gjør det, sier han.



Uansett smakte det godt å åpne målkontoen mot Viking.

– Det er godt å score mot Viking, men det hadde smakt enda bedre med tre poeng, påpeker han.