Slipper straff: – Håpløs logikk

Jeppe Andersen (31) blir ikke straffet for skrekktaklingen på Morten Bjørlo (28). Det får TV 2s ekspert til å steile.

Situasjonen som skapte mest blest i helgens runde i Eliteserien var Sarpsborg 08-spiller Jeppe Andersens takling av Morten Bjørlo.

Fredrikstad-spilleren ble liggende bevisstløs. Andersen fikk gult kort.

– Det er den verste VAR-avgjørelsen i Eliteserien noensinne, sier TV 2s ekspert Yaw Amankwah.

– Måten Jeppe Andersen kommer inn og bruker skulderen som et våpen... Det er livsfarlig. Det er til å bli kokende forbanna av!

– Det er vold! Om Jeppe Andersen er på banen i neste Eliteserie-runde, så er det en stor skam.

NFF bekrefter til TV 2 at Andersen ikke straffes. Kommunikasjonsansvarlig, Christer Madsen, skriver følgende:

– NFFs reaksjonsreglement åpner opp for at Disiplinærutvalget, etter påtale fra Påtalenemnda, kan ilegge en disiplinærreaksjon mot en spiller som begår en straffbar forseelse i tilknytning til kamp, uten at forseelsen ledet til utvisning. Adgangen til å opprette disiplinærsak er imidlertid begrenset.

– Det er kun situasjoner som dommeren eller VAR ikke har sett og dermed ikke bedømt, som kan sanksjoneres av NFF i etterkant. Det er ikke mulig å iverksette disiplinærsak dersom dommeren har bedømt forseelsen.

Siden Andersen fikk gult kort for forseelsen foreligger det ikke rettslig grunnlag for å iverksette disiplinærsak mot dansken.

Det får Amankwah til å tordne.

– Det blir følgefeil på følgefeil. Hva er dette for en håpløs logikk?!

TV 2 har vært i kontakt med NFFs påtalenemd og disiplinærutvalg om deres roller.

Påtalenemda kan på eget initiativ ta ut påtale, og da kan disiplinærutvalget gripe inn, men da altså kun i saker som ikke oppfattes av VAR eller dommer.

– Det er jo svært sjelden vi får bruk for dette, sier TV 2s ekspert.

– Hvis de ikke kan involverer seg her kan de bare legge ned hele påtalenemda. Det er totalt sløsing av felleskapets midler i så fall. De må jo gjøre noe!

Ifølge NFF-reglene er det kun overtredelser som normalt vil medføre minst to kampers karantene som kan følges opp av påtalenemda.

Amankwah mener signaleffekten av å ikke straffe Andersen er forferdelig og at spillernes sikkerhet ikke tar på alvor.



– Hadde jeg vært Bjørlo hadde jeg følt meg totalt sviktet!



FFK-spilleren mener selv at Andersen burde vært utvist.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke VAR skal ta sånne. Hvis ikke det er farefullt spill, skjønner jeg ikke noe, sa Bjørlo lørdag.

Fredrikstad informerer mandag om at det virker å gå bra med Bjørlo. Rødbuksene sier dette om Andersen-situasjonen:

BEVISSTLØS: Morten Bjørlo kom til hektene ute på gressmatten etter å ha mistet bevisstheten. Foto: Thomas Andersen / NTB.

– Vi forholder oss til det forbundet konkluderer med. Vi har for lengst flyttet fokus videre, sier FFK-sportssjef Joachim Heier.



– Signalene vi får i ettertid tyder på at Jeppe Andersen neppe får noen straff. Noen kommentar til det?

– Nei, igjen så tenker jeg at det ikke er vår oppgave å mene noe om, sier han.



Jeppe Andersen sa dette om egen takling lørdag:

– Det ser ikke godt ut. Det var ikke min intensjon å skade noen, men den var grov.