Slik tok de rotta på Glimt

Tre klubber kjemper om gullet i Eliteserien. For bare en måned siden var det nærmest utenkelig. Bodø/Glimt hadde en luke på ni poeng ned til Viking og virket å være i en egen klasse.

Så tapte Glimt både mot Tromsø og Viking. Den gule seiersmaskinen så plutselig sårbar ut.

I den siste episoden av Fotballpunch har TV 2s fotball-eksperter sett nærmere på måten de to lagene tok rotta på Glimt. Felles for begge var en offensiv tilnærming der de ga Glimt en solid dose av egen medisin. Hurtige omstillinger og evnen til å skape og utnytte overtall med ball i laget var nøkkelfaktorer.

– Det finnes noen kriterier for å slå Glimt. Det første er å våge og spille sitt eget spill. Det største problemet til Glimt er i deres defensive del av spillet. Ta for eksempel kampen mellom Glimt og Tromsø. Det at Ruben Yttergård Jenssen tråkker på ballen trigger Sondre Brunstad Fet til å gå i press. Det frigjør et fantastisk rom for Kent Are Antonsen, sier Simen Stamsø-Møller.

Se hele analysen i videovinduet øverst!

ÅPNET OPP: Tromsø slo til da Glimt ble utålmodige.

TV 2-eksperten mener flere lag har funnet ut av hvordan man spiller av presset til Bodø/Glimt. Viking trakk Patrick Yazbek ned i en defensiv midtbanerolle sammen med Markus Solbakken. Samtidig lusket både Harald Nilsen Tangen og Sander Svensen i rommet mellom Glimts midtbanetrio og forsvarsfirer. Viking lå i en boks på midten og fikk overtall sentralt i banen, noe de utnyttet gang på gang.

FANT ROMMENE: Viking ønsket overtall sentralt i banen.

Viking-trener Morten Jensen nikker anerkjennende til Stamsø-Møllers analyse.

– Han har observert det vi ønsket å få til i den kampen. Det er viktig å tørre å være seg selv. Én måte er å stole på egen ferdigheter. Den andre måten er det vi har prøvd før - den pragmatiske - der vi har gått i 5-3-2 for å prøve å «sjakke» dem ut og straffe dem i kontringsfasen. I Viking har vi nå gått litt vekk fra det, for vi føler vi har utviklet våre egne ferdigheter slik at vi kan slå dem med eget spill, sier Jensen.

– Vi kan ikke ha et kampbilde der Bodø/Glimt har en ballbesittelse opp mot 70. Da taper du uansett, legger Jensen til.

I uken før Glimt-kampen terpet Jensen og Viking-teamet på kjappe omstillinger begge veier. Allerede etter fire minutter oppfattet keeper Patrik Gunnarsson at Glimt-spillerne slurvet med returløpene.

– Bodø/Glimt har vært særdeles gode til å straffe andre lag i omstillingen. Hver gang vi møter Glimt har vi et ekstremt fokus på offensiv og defensiv omstilling - både for å straffe dem og unngå å bli straffet selv, sier Jensen.

KONTRET PÅ GLIMT: Viking slo til da Glimt minst ventet det.

Viking var også flinke til å spille av topp-presset til Glimt.

– De presser som regel i undertall selv, så hvis du tør å frispille og bruke ballen i det bakre leddet, oppstår det gunstige rom. Vi var ganske bestemte på at vi måtte vinne midtbanekrigen med kontroll i senter – med to seksere og to tiere, sier Jensen.



Stamsø-Møller påpeker at kvalitet i laget er helt avgjørende for å utfordre Glimt gjennom eget spill. Den andre, og litt mer destruktive metoden, er å legge seg dypere i en 5-3-2-formasjon.

– Grunnen til at de prater om 5-3-2 er for å få liketall i presset. To spisser på de to stopperne og tre midtbanespillere på Glimts tre midtbanespillere. Da står de mot hverandre og man kan nulle ut kampen litt, sier Rune Skarsfjord.

Skarsfjord er klubb- og spillerutvikler hos Norsk Toppfotball, og har brukt mye tid på å studere Bodø/Glimt de siste årene.

– Mye av det spill-motspill handler om er å få og utnytte lokale overtall i banen. Det spennende blir nå å se hvordan Glimt svarer på den type motspill. Nå må de utvide sitt eget repertoar. Fotball er kamp om millimetre. Det er spill og motspill. Vi må få bort den norske generasjonen spillere som i motgang sitter i garderoben og sier at vi har altfor mye fokus på motstander. Det er en del av gamet, sier Skarsfjord.