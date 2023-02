Slik spilles Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien på TV 2

– Nå kan vi endelig presentere hvordan kampene skal vises på TV 2. For dem som vil se alt er det TV 2 Play som gjelder. Og så vil også utvalgte kamper i alle ligaene vises på TV 2s åpne kanaler, forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

TV 2 Play, som blir hjemmet for absolutt alle kampene, er lett tilgjengelig via alle de kjente TV-distributørene. I tillegg til at man som alltid kan få tilgang direkte via TV 2 Play.

Det skal være enkelt å se fotball på TV 2. Derfor er vi glade for at TV 2 Play nå er tilgjengelig overalt, sier Jansen Hagen.

Nærmere seriestart vil TV 2 avsløre flere store satsinger rundt norsk fotball.

– Vi har tatt mål av oss å skape en fantastisk seriestart for norsk fotball. Vi er stolte og glade over å få komme hjem til folkebevegelsen norsk fotball, og samtidig kunne bidra med et løft som er TV 2s største sportssatsing noensinne, sier TV 2s sportsredaktør.