Slik spilles Eliteserien 2023: – Meget tøff start for Rosenborg

Terminlisten for Eliteserien er her:

Se spilleplanen bli presentert på TV 2, tv2.no og TV 2 Play fra 14.00.

Nå er spilleplanen for Eliteserien 2023 sluppet.

Avspark blir på Lerkendal klokken 14.30 andre påskedag når Viking kommer på besøk.

– Rosenborg-Viking er en skikkelig godbit som første kamp i sesongen 2023, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Senere samme ettermiddag blir det Aalesund-Vålerenga, HamKam-Sandefjord, Lillestrøm-Strømsgodset, Sarpsborg 08-Bodø/Glimt, Stabæk-Odd og Tromsø-Molde, før Brann-Haugesund på kvelden.

Viking og Rosenborg møtes også i Stavanger i cupens fjerde runde 12. mars.

Se hele terminlisten på altomfotball.no.

Storkamper i RBK-starten

Allerede i runde to skal Rosenborg opp mot erkerival Molde.

– Kjetil Rekdal imponerte veldig i sin første sesong som Rosenborg-trener, og til neste år tror jeg de blir enda bedre. Om det er godt nok til å virkelig kjempe med Bodø/Glimt og Molde hele veien inn, gjenstår å se, men det kommer til å koke godt på Lerkendal også i 2023, sier Mathisen, som mener Rosenborg bør vinne premieren.

TV 2s fotballekspert påpeker at to knalltøffe bortekamper venter mot Molde og Bodø/Glimt i to av de seks første rundene.

– Før forrige sesong hadde Rekdal og Rosenborg en veldig svak oppkjøring, men nok en gang så vi at resultater i treningskamper og hva som faktisk blir prestert i serien ikke alltid henger sammen. Det blir noen meget tøffe tester for Rosenborg i starten av sesongen, og så får vi se hvordan sesongoppkjøringen blir foran denne sesongen, sier Mathisen.

– Langt tøffere konkurrent

Regjerende mester Molde åpner borte mot Tromsø.

På 16. mai blir det prestisjefylte oppgjør som Aalesund-Molde og Tromsø-Bodø/Glimt.

– Molde ser fjorårets seriemestere ut til å ha et veldig greit åpningsprogram. At de skal være like suverene som i fjor, har jeg ingen tro på, for jeg tror Bodø/Glimt vil være en langt tøffere konkurrent i 2023 enn det de var i 2022. Noe annet vil i alle fall være en stor skuffelse når man ser på hva slags spillere Bodø/Glimt har signert det siste året, sier Mathisen.

TV 2s fotballekspert tror tre lag kommer til å skille seg ut i toppen.

– Molde og Bodø/Glimt er de heteste favorittene til gullet, og så er det Rosenborg som er outsideren, sier Jesper Mathisen.

– I 2022-sesongen ble det til slutt en veldig lite spennende og interessant gullkamp, men i 2023 blir jeg sjokkert om ikke vi får langt mer dramatikk og spenning i toppen av tabellen, fortsetter han.

Rosenborgs seks første kamper: Viking (h), Molde (b), Sandefjord (h), Odd (b), Vålerenga (h), Bodø/Glimt (b)

Bodø/Glimts seks første kamper: Sarpsborg 08 (b), Stabæk (h), Aalesund (b), Brann (h), Lillestrøm (b), Rosenborg (h)

Moldes seks første kamper: Tromsø (b), Rosenborg (h), Lillestrøm (b), Stabæk (h), HamKam (b), Strømsgodset (h)





Spår Brann midt på tabellen

Nyopprykkede Brann får besøk av Haugesund i første runde. Så venter Odd borte før Vålerenga kommer på besøk til Bergen. Den kampen spilles lørdag 22. april klokken 18.

– Brann gjorde som de ville i Obos-ligaen i 2022, men de får neppe like fritt spillerom når Haugesund venter i serieåpningen. Haugesund var fryktelige i starten av sist sesong, men så klarte Grindhaug å snu opp ned på alt - og det endte med en akseptabel tabellplassering. Jeg tror nok Haugesund lærte mye av fjoråret, og det blir en herlig ramme rundt hovedkampen fra åpningsrunden, sier Jesper Mathisen, som spår at Brann ender opp midt på tabellen kommende sesong.

Bergenserne gikk opp sammen med Stabæk.

– Stabæk vil nok også få en tøff sesong, men jeg ble imponert over det de viste i Obos-ligaen etter at Lars Bohinen ble sjef. HamKam er også et lag jeg tror skal få slite tungt neste sesong, sier Mathisen.

– Sandefjord klarte til slutt å skaffe seg fornyet kontrakt i Eliteserien, men med mindre det skjer noe ekstraordinært der i vinter vil de se ut som det svakeste laget i 2023, sier Jesper Mathisen.