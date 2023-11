Slik skal de unngå nye skandalescener

Se Haugesund-Brann lørdag fra kl. 17.30 på TV 2 Play.

I kampen mot Viking i september møtte Viking-supporterne også opp i hopetall. Ved bortetribunen oppsto det problemer mellom Viking-supportere og Haugesund-supporterne som bodde i leilighetene over borteseksjonen.

Erlend Vågane i Brann Bataljonen håper at FKH har lært av skandalescenene som oppsto på bortetribunen under derbyet mot Viking.

– Jeg forstår at det skal settes inn ekstra sikkerhetstiltak. Vi har fått forsikringer om at det skal være godt ivaretatt, så vi stoler på at ting går som det skal.

Håper på tak

Daglig leder i FK Haugesund, Martin Fauskanger, sier de har tatt grep slik at hendelsene som skjedde mot Viking ikke skal skje igjen.

DAGLIG LEDER: Martin Fauskanger sier Haugesund har innkalt ekstra politi og vektere til helgens kamp mot Brann. . Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

– Vi har hatt tett dialog med borettslaget slik at dette ikke skal gjenta seg. Vi har innkalt ekstra politi og PSS-vakter som er klare til å gripe inn om noe skulle skje. Vi har også hatt god dialog med Brann, og har stor tro på at både de, og dem som bor over tribunen, kommer til å oppføre seg.

Grunnet kort tid til denne kampen, har ikke andre løsninger kommet på plass.

– Vi jobber med ulike løsninger til neste sesong, blant annet å bygge et tak over tribunen. Dette må gjennom en søknadsprosess, og vil ta tid å få på plass, derfor var ikke dette mulig å få til denne kampen, forteller Fauskanger.

Like bak tribunen til bortesupporterne er det en rekke leiligheter. Eliteseriekampen i fotball mellom FK Haugesund og Viking på Haugesund Sparebank Arena. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

– Tror vi kunne solgt ut hele stadion

Da Haugesund fikk besøk av Viking i september kjempet Viking om gull. Etter ferdigspilt runde ledet de med to poeng over Bodø Glimt etter at de avga poeng mot Rosenborg. Nå kommer et sølvjagende Brann til Haugesund Sparebank Arena.

Supporterlederen varsler et storinnrykk av bergensere til helgens kamp.

– Turene til Haugesund er alltid blant årets høydepunkt, men et sånt trykk som nå, kan jeg ikke huske. Det er totalt 12 busser som reiser. Bortetribunen ble utsolgt på ett minutt. Så begynner det å bli tett med Brann-fans på langsiden og, forteller Erlend Vågane i Brann Bataljonen til TV 2.

– Jeg regner med i alle fall 2000 som har kjøpt billett. Hvis det hadde vært mulig, tror jeg vi kunne solgt ut hele stadion.

Brann fansen reiser med 12 busser til Haugesund. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: Bjørnar Morønning

Det at Brann-fansen også skal sitte på andre deler av stadion enn bortetribunen, mener han vertskapet har løst på en bra måte.

– Vi opplever at de har en pragmatisk tilnærming på det. De har innsett at dette kommer til å skje, og prøver å ordne det på en best mulig måte.

Går mot utsolgt stadion

Daglig leder Fauskanger sier det går mot utsolgt på hjemmeseksjonen også.

– Når vi har tatt opptelling nå så har vi 900 sitteplasser og 1000 ståplasser igjen, så vi nærmer oss 7000 solgte, og har kapasitet på 8500. Vi selger 50 til 100 billetter i timen, så jeg føler meg trygg på at det blir et fullt stadion med et herlig kok på lørdag, forteller Fauskanger.

Med seier i Haugesund, vil Brann ta nok et stort steg i retning medalje. Vågane er trygg på at lørdagens kamp kan bli minneverdig for bortefansen.

– Det kommer til å bli tidenes bortekamp for vår del. Vi må bare trykke til og synge alt vi kan, sier bergenseren.

– Det har ikke vært noe særskilt mobilisering egentlig. Det har gått av seg selv. Det er en enorm interesse rundt klubben nå, avslutter Vågane.