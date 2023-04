Slik ble Molde «lillebror»: – Du blir litt sinnssyk

Ødelagte gipsvegger, storebror mot lillebror, by mot by. Det betyr alltid noe ekstra når Molde møter Rosenborg.

Allerede i runde to er det duket for en av norsk fotballs virkelige klassikere, når Molde tar imot Rosenborg på Aker Stadion på søndag.

Dette er kampen ingen av de to lagene egentlig har råd til å tape, samtidig som er den kampen det betyr desidert mest å vinne.

Kjetil Rekdal er blant dem som vet akkurat hvor mye det betyr - i begge garderobene.

– Jeg vet jo hvor glade Trondheim og omegn blir om Rosenborg slår Molde. Den gleden har jeg ekstremt lyst til å gi dem. Du blir jo dratt inn i følelsene til de du jobber med, og den byen og klubben du jobber for. Akkurat nå er jeg ekstremt opptatt av å prøve å tilfredsstille de som heier på Rosenborg, sier Kjetil Rekdal til TV 2, før han fortsetter:

DESPERATE: Kjetil Rekdal tror Molde er desperate før møtet med Rosenborg. Foto: Michael Allen

– I Molde-garderoben er stemningen desperat, selvfølgelig, etter seier. De fyrer jo på alle sylindre. De er aggressive, sannsynligvis mer enn andre kamper, og kanskje litt mer ufine enn i andre kamper. Vi får bare ta igjen med samme mynt og forsvare oss selv.

– Du blir litt sinnssyk

RBK-treneren var blant dem som var med da rivaleriet mellom de to klubbene for alvor skjøt fart på midten av 90-tallet.

– Det var jo litt mer morsomt og ikke så alvorlig som det ble framstilt, men det er klart det betydde noe. Jeg vet ikke hvor mange sølv Molde har bak Rosenborg, og det er klart at da blir du frustrert og litt sinnsyk i det, fordi du er lei av det. Så ble det kanskje slengt noen meldinger hit og dit, og da er det naturlig at du svarer, humrer Rekdal.

«LILLEBROR»: Det var på midten av 90-tallet at Molde for alvor begynte å utfordre Rosenborg. Her er Bjørn Sungot, Åge Hareide og Kjetil Rekdal avbildet før semifinalen i cupen mot Rosenborg i 1994. Foto: Kjell Herskedal

Han husker godt hvordan Molde vokste fram som RBKs plagsomme «lillebror» med sølv bak trønderne i både 1995, 1998, 1999 og 2002.

– Til slutt så ble det jo en skikkelig rivalisering ut av det. Jeg fikk jo være med litt på det. Jeg vet hvordan stemningen i Molde-garderoben og Molde by er når Rosenborg kommer på besøk. Å få lov til å representere Rosenborg, som skal prøve å klå Molde, det synes jeg bare er stas, sier Rekdal.

Men «I» vet også at trønderne, som engang hadde monopol på tittelen «storebror», nå må kjempe langt mer for å beholde det tilnavnet.

Molde har vært det klart beste laget de siste årene og RBK har ikke vunnet på Aker Stadion siden Nicklas Bendtner skrudde ballen i krysset i 2017.

– Det er ikke noe selvfølge for Rosenborg å ta poeng i Molde, det har ikke skjedd på lenge. Vi har vel fem strake tap, tror jeg. Vi er lei av å tape i Molde, det må vi si, så vi skal selge oss dyrt og satse på at vi får med oss poeng, aller helst tre, tilbake til Trondheim, sier Rekdal og får støtte av sin kaptein, Markus Henriksen.

«STOREBROR»: Selv om resultatene har gått i favør Molde de siste årene, er RBK-kaptein Markus Henriksen tydelig på at trønderne stadig er størst. Foto: Michael Allen

– Jeg har jo vokst opp med at det er et hatoppgjør. Det er noe ekstra å møte Molde. De har et fotballag og «that’s it». Nå har jo dem vært bedre enn oss de siste årene, men vi ønsker jo å ta tilbake den prestisjen med at vi er storebror. Det er vi jo, men med de prestasjonene som har vært de foregående årene, har vi nødt til å heve oss for å bli bedre enn Molde.

Sparket på Aker Stadion

For i de senere årene skal man argumentere godt for å hevde at Rosenborg har fortjent storebror-tittelen.

I fjor sikret Molde et nytt seriegull - det femte siden 2011.

På Aker Stadion har trønderne også slitt de siste årene. De siste fem kampene på «Røkkeløkka» har RBK reist hjem med tap. Rosenborgs sportslige leder, Mikael Dorsin, vet alt om hvor vondt akkurat det er.

– Det verste var vel da jeg ble utvist i Molde og kjørte et hull i veggen. Vi tapte kampen pluss at jeg ble utvist, det er ikke noe bra minne, sier Dorsin, og tenker på kampen i 2005.

På stillingen 1-0 til Molde ble svensken utvist. Det endte til slutt med 1-4 tap og et hull i gipsveggen i spillertunellen på Aker Stadion.

Veggen ble senere skjært ut og brukt som veggpryd på kafeen på stadion.

– Jeg har vært og sett den også, men jeg tror den er nede nå. Det var på tide. Jeg får lage et nytt hull. I gledesrus når man vinner, så klarer man kanskje ikke å holde seg. Da blir det ett hull til, gliser svensken.

Men det er akkurat det disse oppgjørene handler om. Lidenskap, følelser og fotball-hat.

«PASSION»: RBKs sportslige leder Mikael Dorsin har mange minner fra oppgjørene mot Molde. I de oppgjørene kunne det gå en kule varmt, selv for den normalt sindige svensken. Foto: Michael Allen

– Jeg tror ikke så mye så mye på hat, men det er litt sånn at fotballen er noe annet. Jeg tror ikke det er så sterkt ment, men det er mer at man viser at det er det laget man helst vil slå og den konkurrenten man misliker mest. Det er vel det det handler om. Det må vises på banen også. Det er «passion» i fotball, sier Dorsin og utdyper:

– Det skal spilles med hjertet, det skal spilles med følelser. Har man ikke det, så er det vanskelig å utrette noe. Det settes litt fyr på sånne kamper. Da er det viktig for våre spillere å spille med hjertet utenpå drakten, at de viser det for seg selv, for supporterne og for hele Trondheim.

Til sengs med «fienden»

Det er kanskje supporterne som kjenner det aller mest når Molde og Rosenborg barker sammen.

Emil Almås kan skrive under på det. 32-åringen, som blant annet er en fast stemme i supporter-podcasten Rotsekk, har vært Rosenborg-supporter så lenge han kan huske,

– Du har jo lyst til å ta Molde, du har lyst til å slå dem. Det er jo en klubb vi ikke liker, så det er noe annet enn om det for eksempel var Sandefjord som sto på den andre siden, sier Almås og fortsetter:

«HATER» MOLDE: RBK-supporter Emil Almås har ikke særlig mye til overs for Molde. På fotballbanen, vel og merke.

– Molde er jo en fotballklubb jeg mener er et resultat av økonomisk doping over en 25-30 års periode. Det har blitt sprøytet inn over 1,2 milliarder fra Røkke og Gjelsten. Det er ikke sånn man skal drive fotballklubb i Molde.

At trønderen ikke har Molde Fotballklubb nærmest hjertet er lett å merke, men han er allikevel et godt bilde skillet mellom fotballen og livet ellers.

32-åringen, som omtrent lever og ånder for Rosenborg, er nemlig gift med ei dame fra nettopp Molde.

– Vi må skille mellom fotball og livet for øvrig. Kona mi er det fineste jeg kan si om Molde. Hun er jævlig fin. Så er det fint der om sommeren, men jeg er som en tysk bobilturist, jeg legger ikke igjen én krone. Jeg tar med meg alt fra Trøndelag, humrer Almås.

– En liten by med én gate

Det er ikke noe å utsette på stikkene som serveres fra Trøndelag i retning Romsdal.

Romsdalingen Kjetil Rekdal leder gladelig an.

– Trondheim er mye større, selvfølgelig. Det er lenge siden jeg har vært i Molde, men det er en liten by med én gate. Så har de en fin stadion. Det er i utgangspunktet fine folk og en fin by. Jeg trivdes da jeg var i Molde, jeg, men jeg kan si at jeg trives bedre i Trondheim, gliser Rekdal.

TRIVES: Kjetil Rekdal liker seg godt i Trondheim. Nå ser han imidlertid fram til en visitt til gamle trakter. Foto: Michael Allen

Spørsmålet er om 54-åringen gliser like bredt etter 90 minutter søndag.

– Vi kommer til Molde for å prøve å klå dem, det tror jeg de vet. Så har Molde litt press på seg. De har null poeng, vi har tre. Faren for at de står med null og vi seks er heldigvis til stede. Det beste utgangspunktet for oss er å stå med seks, påpeker Rekdal, som legger til at han håper på et fullt Aker Stadion.

GJENSYN: Erling Moe kunne juble forrige gang Kjetil Rekdal og RBK kom til Molde. Til helgen møtes duoen på ny. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Da vi var der i høst var det over 10.000 ellers er det vel et par tusen som ser, så det er klart at det er en by og omgivelser som har lyst til å se Rosenborg spille. Det virker litt som om Rosenborg er hovedattraksjonen, avslutter RBK-sjefen smilende.