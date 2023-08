Slår tilbake etter VAR-protest: – Bryr meg ikke

VAR har vært et hett tema de siste ukene. Denne runden valgte flere lags supportere å protestere mot VAR med å være stille det første kvarteret av kampene.

Flere supportergrupper hadde også hengt opp bannere som viste misnøye med VAR.

Men runden største jubelbrøl kom også som en konsekvens av VAR-bruk.

For i toppkampen mellom Viking og Bodø/Glimt ble vidoedømming direkte avgjørende. Brede Moe satte ballen i mål til 3-3 på overtid, men målet ble annullert for hands på grunn av VAR.

Dermed vant Viking og gullkampen lever i beste velgående.

– Jeg tror publikum på stadion i dag følte at rettferdigheten seiret. Til og med Bodø/Glimt aksepterte at dette ble riktig til slutt. I dag fungerte det med VAR, sier dommer Ola Hobber Nilsen til TV 2.

På spørsmål om hva han synes om supporternes protester mot VAR, svarer Hobber Nilsen:

– Egentlig, så bryr jeg meg ikke, som dommer. Men jeg er littegranne overrasket også. Det har jo kommet for å bli. Det er ikke slik at Bundesliga har stoppet, eller at Premier League eller Serie A har stoppet med det.

Hobber Nilsen synes det da blir merkelig om man skal slutte med det i Norge.

– VAR på sitt beste

Likevel har dommeren forståelse for at supportere landet rundt har markert mot bruk av videodømming i norsk fotball. Han er enig i at VAR tar for lang tid.

– Jeg skjønner at det har vært en del reaksjoner på VAR, det har ikke vært perfekt, sier Hobber Nilsen.

Han hadde håpet at man i Norge raskere kunne lært av feilene i de første årene med VAR i Premier League, Serie A og Bundesliga.

– Men situasjonen i dag er jo sånn «yes, her gikk VAR inn og gjorde at rettferdigheten seiret.»

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er klar på at videodømming skal være en del av norsk toppfotball.

– VAR er en bra ting for fotballen. Det har ikke funket som det skal i Norge, vi har sett situasjoner til strykkarakter, men dette var VAR på sitt beste, sier Mathisen og tilføyer:

– La oss håpe det fortsetter. VAR er et verktøy dommerne trenger.

Viking-treneren: – Aldri sikker

Viking-trener Morten Jensen var naturligvis en fornøyd mann da VAR gikk de mørkeblås vei på overtid mot Glimt.

– Jeg er aldri sikker. Av og til får vi VAR med oss, av og til mot oss, sier Viking-treneren til TV 2.

LETTET: Morten Jensen kunne juble for seier etter at VAR hindret Bodø/Glimt-utligning på overtid. Foto: Carina Johansen

– Hva synes du om VAR?

– Vi må forholde oss til at det er der. Det er enormt forbedringspotensial i produktet. Så blir det nok bra med tiden, det også.