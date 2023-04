Slår tilbake: – De skulle ønske at de spilte for Vålerenga

Se Lillestrøm - Vålerenga på TV 2 Play mandag fra klokken 17.00.

– Å slå Vålerenga, det er ingenting som er bedre enn det. Jeg er vokst opp med å hate Vålerenga. Det er de viktigste kampene i året, sier LSKs sisteskanse Mads Hedenstad Christiansen.

Keeperen har vært LSK-gutt siden 2014 og benytter anledning i intervjuet med TV 2 til å sende et aldri så lite stikk i retning hovedstaden.

– Akkurat nå ser det ut som vi er favoritter. Vålerenga legger seg bakpå med fem bak, tydeligvis. Fagermo slaktet oss for at vi spiller kjedelig fotball, men jeg vet ikke hva de har begynt med nå.

Fagermo: – Fotball er følelser

VIF-leiren slår kontant tilbake.

– Lillestrøm har vel vært kjent for å spille ganske kjedelig fotball med mye dødballer og sånt i lang, lang tid. Men de må gjerne melde hva de vil, sier kaptein Stefan Strandberg.

Han fortsetter:

– Min gode venn Ruben (Gabrielsen journ.anm) var også ut og meldte litt på Bodø/Glimt nå. De flyr høyt der borte med traktorene sine, men alle vet at de fleste Lillestrøm-folka skulle helst ønske at de var fra Oslo og spilte for Vålerenga. Sånn har det alltid vært og sånn er det med storebror og lillebror, sier Strandberg.

Dag-Eilev Fagermo er litt mer moderat i sine uttalelser.

– Fotball er følelser og det skal det være. En fantastisk match og den råeste kampen i Eliteserien med to av de råeste supportergrupperingene mot hverandre. Det er nok noe de andre klubbene i Eliteserien misunnelig på.

56-åringen svarer slik på uttalelsene til Hedenstad Christiansen.

– Det gjør vi for så vidt i perioder (å spille med fem forsvarere journ.anm). Det er delvis riktig, det. Så lenge vi har scoret to mål, så er det offensive som har vært for svakt. Det har vi jobbet mest med. Angrep er fortsatt det beste forsvar.

Melder Strandberg klar

Det er Lillestrøm som har åpnet sesongen best. Laget har to seire på sesongens tre første kamper, mens Vålerenga foreløpig står med bare èn.

– Det blir ikke større enn dette. Jeg mener at oppgjørene mellom Lillestrøm og Vålerenga er de to største oppgjørene i sesongen når det kommer til rivalisering, sier LSK-assistent Petter Myhre.

Fagermo mener kampen er ekstra viktig for hovedstadslaget.

– For vår del betyr kampen mye. En ting at det er Lillestrøm, som ikke bare betyr mye for supporterne, men det betyr mye for oss etter å ha hatt en rotete oppkjøring, som vi har tatt med oss inn i sesongen. Vi trenger å finne stabilitet og ikke minst vinne hjemme.

Stefan Strandberg mistet Brann-kampen med skade. Nå melder VIF-trener Dag-Eilev Fagermo kapteinen klar til dyst.

– Han er klar. Det at vi bruker rehabilitering, det er viktig. Det gjør vi med alle spillere, sier Fagermo med en henvisning til de to anklene til Strandberg etter trening fredag.

ISPOSER: Begge anklene til Stefan Strandberg var godt polstret etter trening. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Det er enda et par dager til, så forhåpentligvis er jeg frisk og rask til mandag, sier VIF-kapteinen til TV 2 fredag.