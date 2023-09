Slår alarm: – Folk blir redde

En tribunekrangel før derbyet mellom Viking og Haugesund lørdag har vekket oppsikt.

I en video TV 2 har fått tilgang til kan man tydelig se at det oppstår håndgemeng mellom Viking- og Haugesund-supportere.

Dette skjedde mellom bortefeltet og terrassen til en leilighet tilknyttet stadion.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Av bildene kan man se at flere supportere har valgt å maskere seg.

Stavanger Aftenblads Viking-blogger, Ingve Bøe, reagerer på dette.

– I kjølvannet av tumulter i Haugesund, uavhengig av hvem som gjorde hva, er det på tide å bannlyse maskering på fotballkamper. Dette er det bare å forby fra og med nå. Helt på trynet.

Det skriver han på Twitter/X. Bøe utdyper til TV 2:

– Jeg skjønner ikke logikken. Jeg skjønner tilsynelatende at det er en greie ved at de kan fyre opp bluss når de vil, men det er fotballkamp vi snakker om, sier Bøe og tilføyer:



– Skal man maskere seg for å skjule seg på et idrettsarrangement, er man på ville veier. En slik utvikling kan fort skli ut.

TUMULTER: Det ble supporterbråk i kampen mellom Haugesund og Viking. Foto: TV 2

Espen Iversen, som er sportsleder i Rogalands Avis, har også problematisert temaet i en kommentar for avisen:

«Når maskene går på, er det også noen som blir redde. Da er veien kort til at de fullsatte kampene vi nå opplever, med folk fra alle samfunnslag og aldere, ikke er fullsatte mer», skriver Iversen.



– Løses internt



I Norges Fotballforbunds sikkerhetsbestemmelse står det at maskering i forbindelse med kamp er eksempel på uønskede hendelser som omfattes av arrangørklubbens ansvar.

Leder i Vikinghordene, Roar Åkerlund, er ordknapp om hvordan supportergruppen har håndtert situasjonen.

– Viking har forbud mot tildekking, og når det blir avvik, løser vi det internt, sier Åkerlund til TV 2.

Han vil ikke utdype hvordan de har gjennomgått helgens hendelser i Haugesund.

– Det tar vi internt, løser ikke sånt gjennom media, svarer supporterlederen.

Åkerlund kommer deretter med følgende melding:

– Folk må slutte å bry seg om hvordan supportere er fotballsupportere. Vi må hylle, ikke demonisere, sier han og fortsetter:

– I Haugesund var det snakk om en håndfull personer med masker, som er det eneste som blir snakket om istedenfor at vi leder serien. Folk må skifte fokus.

Roar Åkerlund ble intervjuet av TV 2 før kampen mot Haugesund. Foto: TV 2 Play

– Tåpelig

FK Haugesunds daglige leder, Martin Fauskanger, likte heller ikke at det ble brukt masker, og viser til at det ikke er lov.

– Jeg synes det er tåpelig. Folk som har tenkt å oppføre seg trenger ikke å maskere seg, sier Fauskanger.

– Samtidig ser jeg motargumentene, men om man er advokat, barnehageassistent eller noe annet, må man oppføre seg på en måte man ikke er redd for skal komme i ulike medier, sier han videre.

FKH-toppen forteller at de aldri har vært plaget av lignende.

– Det er første gang jeg ser det på Haugesund Sparebank Arena, sier Fauskanger om maskering på tribunen.

Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, er klar på hva som er klubbens standpunkt.

FKH-LEDER: Martin Fauskanger. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Maskering på fotballarenaer er ulovlig. Det er ikke noen nyhet og skal ikke forekomme. Vi har alltid en god dialog med supporterne i Stavanger med et bredt utvalg av tema. Klubbens syn på dette er ganske likt, svarer Bjørnø på Bøes utspill.



Varsler grep

Ifølge Stavanger Aftenblad skal det ha blitt kastet flasker, øl og mat fra terrassene bak Viking-fansen.

FKH-supporter Nils Kristian Saltveit avviste at det ble kastet gjenstander ned mot Viking-tilhengerne overfor TV 2 søndag.



Fauskanger forteller at de aldri har opplevd problemer med terrassene til leilighetene og borteseksjonen tidligere.

Klubben startet med løsningen på slutten av fjorårssesongen.

– For fremtiden må vi gjøre noen sikringstiltak. Vi har vært i dialog med sameiet og har bedt om en uttalelse. Noe må vi gjøre, spesielt når Brann kommer her. Alt fra tak til seil, til at de ikke benytter terrassene på kampdag.

– Vi har ikke konkludert, men at noe må gjøres er vi enige om, legger FKHs daglige leder til.

Det er Bjørnø i Viking positiv til.

– Vi tror det er klokt å ta en vurdering på hvilke tiltak som kan gjøres rundt bortefeltet i Haugesund, for å sikre trygge rammer for gjestende supportere.

– Spesielt i de oppgjørene hvor det vil være mange besøkende og høyt trykk før, under og etter kamp, fortsetter Bjørnø.

GJENNOMGANG: Eirik Bjørnø sier at det er for tidlig å vurdere straff til supportere. Foto: Carina Johansen / NTB

I etterkant av tribunebråket har Viking vært gjennom en evaluering, forteller Vikings daglige leder.

– Vi har sett på bildene fra stadion i Haugesund og snakket med supportere, Haugesund, de ansvarlige for sikkerhet og dannet oss et bilde av hva som har skjedd. Vi føler vi har tilstrekkelig informasjon til å håndtere saken videre, sier Bjørnø.

– For tidlig med straff



– Vil det komme noen reaksjon fra klubben?

– Vi har gode rutiner på å håndtere uønskede hendelser, så det er et system som skal virke. Det er viktig å ta ting i rekkefølge, puste med magen, ta beslutningene som er best for utviklingen av supporterkulturen og Viking som klubb.

– Det er for tidlig å vurdere straff den ene og andre veien, fortsetter Bjørnø.

KOK: Det var stappet både på og bak tribunen i kampen mellom Haugesund og Viking. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Fauskanger forteller at de på mandagens evalueringsmøte oppsummerte lørdagens kamp som et vellykket arrangement.

– Det var deilig kjekling i byen. Vi opplevde et godt samarbeid med Viking og SLO-er i forkant av kampen, og arrangementet gikk svært bra utenom klatringen på terrassen, sier FKH-toppen.



– Når det gjelder den hendelsen, er det i skjæringspunktet mellom vår eiendom og deres (sameiet som eier leilighetene, red.anm.) Heldigvis grep politiet inn ganske kjapt. Så får det være opp til de involverte parter å vurdere om det skal anmeldes den ene eller andre veien.

Haugesunds Avis har vært i kontakt med politiførstebetjent Joacim Strand.

Han var arrangementleder lørdag og skriver følgende i en tekstmelding til avisen:

– Vi kjenner til at det var en kortvarig konfrontasjon som det for oss er usikkert hvorfor oppsto. Det endte med at en bortesupporter ble dyttet ned fra taket. Det er ukjent for oss om det oppsto skader. Politiet holdt seg etter dette ved leilighetene over Haubo-tribunen.

Fauskanger er klar på at vold på stadion ikke skal forekomme.

– Det er ingen tvil om at det er uheldig, men igjen må vi ha en forventning om at folk klarer å oppføre seg. At det skulle skje hendelser var vi forberedt på, og vi var svært godt bemannet.

– Det tok ikke mer enn et minutt før politiet var på plass, opplyser Fauskanger.

– Kjedelig at det overskygger

Vikings daglige leder Bjørnø ønsker å se fremover.

– På generelt grunnlag engasjerer Viking bredt. Hendelser som i Haugesund forsterker den type engasjement. Så er det falsetter av situasjonen hvor det helt sikkert blir gjort ting som ikke er gjort riktig på flere sider av bordet.

JUBEL: Sondre Langås, Zlatko Tripic og resten av Viking feirer scoring mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Det er en kompleks greie, så er det alltid kjedelig at en sånn enkelthendelse skal overskygge det fantastiske som foregikk, sier Bjørnø.

Selve kampen vant Viking 2-0, etter scoringer av Sondre Langås og Zlatko Tripic.

– Det var 2-3000 tilskuere, og i det store og hele gikk det ganske greit, forteller Bjørnø.

Etter nevnte evaluering tar Viking-lederen med seg følgende:

– Viking er alltid opptatt av å utvikle seg som klubb, og det er klart vi ser noen områder vi kunne løst bedre i denne situasjonen. Vi har gitt tydelig beskjed til Haugesund rundt plassering av bortefelt og vakthold. Det har vi fått gode svar på.