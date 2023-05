Slakter Ullevaal-matta: – Helt grusomt

– Det er nesten så vi kommer oss inn i kampen, men det er ikke godt nok. Første omgang er under pari, spesielt første 25. Det er tungt i sandkassa, sier Vebjørn Hoff med en klar henvisning til dagens underlag.



– Er matta så dårlig?

– Det er helt grusomt. Det er én million hager i Norge som er bedre enn det dekket.



Og:

– Vi spiller på Åråsen hver dag. Hvis det var Nadderud vi skulle spilt på, så skulle vi vært der før cupfinalen. Det er skammelig at det er så dårlige forhold i midten av mai.

Han legger til at underlaget ikke hadde noe å si for resultatet.

DEPPET: Akor Adams ledet an blant skuffede LSK-spillere. Foto: MARIUS SIMENSEN

Også Vetle Dragsnes mener at gressmatta var dårlig.

– På Åråsen ser banen strøken ut, og det regner jeg med den er i Bergen òg. Det er veldig rart at vi ikke klarer å få til en bedre matte såpass langt ut på året, egentlig. Den var veldig humpete og sandete, sier Dragsnes til TV 2, og understreker at det ikke er en unnskyldning for tapet.

Klart tale fra eksperten

LSK-spillerne får ingen sympati fra TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Spillerne vet best hva salgs spilleforhold som er på banen. Det er alltid vanskelig for oss som ikke er utpå å bedømme. Men på generelt grunnlag tar det seg alltid dårlig ut å klage på forholdene når man har tapt. Forholdene var like vanskelig for Brann, sier Mathisen, før han kommer med en klar tale:

– Det kunne se ut som at ett lag spilte på gress og et annet i en sandkasse. Det var ganske stor forskjell på lagene. At LSK følte det sånn, skjønner jeg, for det så til tider sånn ut. De var langt unna sitt beste nivå. Brann håndterte det bra og lignet på seg selv store deler av kampen.

INGEN SYMPATI: – Lillestrøm var ikke i nærheten. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han fortsetter:

– Det er kjedelig at forholdene ikke er optimale. Men om denne kampen hadde blitt spilt på grus, gress, jord eller sand, hadde nok Brann vært best i dag. Lillestrøm var ikke i nærheten.



– Usjarmerende

LSK-trener Geir Bakke vil ikke være med på slakten.



– Jeg skulle ønske at de hadde klart å ha bedre spilleforhold her. Jeg tror nok kanskje at jeg hadde dratt på litt mer hvis vi hadde gått seirende ut. Men å stå her når man har røket i cupfinalen og pipe om spilleforholdene, synes jeg er ganske usjarmerende, sier han til TV 2.



Kaptein Ruben Gabrielsen naturligvis svært skuffet etter tapet mot Brann.

– Det er ikke godt ... det er sånn det skal være å tape en finale. Det gjør vondt. Jeg er tom for ord og har ikke så mye å si. Vi får lære av det her på en eller annen merkelig måte. De blir en lang natt, sier Gabrielsen til NRK.

Han mener at Brann vant fortjent. Stemningen i garderoben beskriver han på dette viset:

– Det er begravelse.