Slakter egen feiring mot gamleklubben: – Flaut!

For et halvt år siden brente Viking-supportere drakten til Adrian Pereira (23). I serieåpningen fikk RBK-profilen sin hevn.

Rosenborg-Viking 1-0 (0-0)

Se Adrian Pereiras elleville feiring i videovinduet øverst!

Årets første kamp i Eliteserien var ikke bare en kamp mellom to tidligere giganter.

Det var også en Stavanger-gutt sin mulighet til å ta revansj mot supporterne som brente drakten hans for et halvt år siden.

For etter at Pereira vraket Viking til fordel for RBK før forrige sesong har det vært ampert mellom ham og gamleklubbens supportere.

Det hele kulminerte da noen av supporterne valgte å sette fyr på drakten hans etter at Pereira ble ryktet tilbake til Viking for et halvt år siden.

I ettertid åpnet Pereira opp om hetsen han mottok fra sine tidligere supportere.

Derfor var det trolig ekstra bittert for Viking-fansen at nettopp Pereira endte opp med å bli dagens mann på Lerkendal i serieåpningen.

JUBEL: Adrian Pereira sparte ikke på kruttet da han feiret målet sitt. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

For Adrian Pereira så det ut til å være tidenes revansj.

– Det var hyggelig for ham etter alt peset han har fått fra Viking, sier Rosenborg-sjef Kjetil Rekdal etter kampen.

Her slipper RBK-spillerne jubelen løs etter kampen

Slaktet egen feiring etter kampen

Etter å ha hamret ballen i mål vartet Pereira opp med hemningsløs feiring.

Stavanger-gutten viste ingen nåde da han beveget seg rundt som en fugl, før han kort tid etterpå tok Cristiano Ronaldos feiring.

– Den første feiringen (fuglefeiringen) er jo Richarlison sin (Tottenham-spiller, red. anm.) Den var planlagt, men så fikk jeg full overtenning. Det var egentlig ganske flaut å ta Ronaldo-feiringen. Den kunne jeg spart meg for, sier målscoreren.

– Angrer du?

– På Ronaldo-feiringen, ja! Men fuglen synes jeg er kul!

Se drømmetreffet til Pereira

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah koste seg i TV 2s målshow da Pereira hamret ballen i mål.

– Det virker som Pereira digger hatet fra Stavanger-publikummet. Han nærer seg opp på det. Vi ser det når han feirer her. Det er ikke mye Viking-gutt igjen, sier Yaw Ihle Amankwah i TV 2s målshow.

FEIRING: Per Ciljan Skjelbred og Adrian Pereira feires sistnevntes mål. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Tverrliggeren stod i veien for Vikings storkjøp

I sine lekre grønne «Nils Arne Eggen»-drakter, var det RBK som åpnet best i sesongens første kamp.

Viking virket sjokkerte, men klarte etter hvert å komme seg tilbake i kampen.

Det var også gjestene som stod for førsteomgangs største sjanse. Etter 15 minutter rev Lars-Jørgen Salvesen seg løs og hamret ballen i tverrliggeren.

– Vi startet bra, men så mistet vi det litt, sa Kjetil Rekdal til TV 2 i pausen.

FORTVILTE: Lars-Jørgen Salvesen fortvilte etter å ha bommet på en gedigen mulighet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Rekdal og Rosenborg er best når det gjelder

Viking tok kommandoen i andreomgang. Det fikk Kjetil Rekdal til å ta grep.

Ti minutter ut i omgangen gjorde RBK-sjefen tre bytter. Begge spissene (Isak Thorvaldsson og Kristall Ingason) ble tatt av. Det ble også Morten Bjørlo.

Inn kom Oscar Aga, Agon Sadiku og Per Ciljan Skjelbred.

Minutter senere smalt det i Vikings boks. Ballen havnet i beina til tidligere Viking-spiller Adrian Pereira. Venstrebacken hamret til og ballen snek seg ned i det nærmeste hjørnet.

– Jeg mener keeper bør ta den, sier Viking-trener Morten Jensen etter kampen.

Jobben ble ikke enklere for gjestene da Shayne Pattynama fikk sitt andre gule kort og måtte forlate banen etter 76 minutter.

Reagerer på utvisning: – Syltynt

RBK klarte å holde kontrollen over kampen og flere mål ble det ikke.

Dermed har Rosenborg fått en god start på sesongen med tre viktige poeng mot et av lagene som er tippet på øvre halvdel av TV 2s eksperter.

– Rosenborg viser hva de er. Det er ikke alltid så fint og flott, men Rekdal og Rosenborg er best når det gjelder. De var fryktelige mot Viking i cupen, men når de går ut på Lerkendal i serien, har de veldig god selvtillit, sier Amankwah.