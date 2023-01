Skuffet over Salvesens valg: – Jobbet mye med det

Ifølge TV 2s opplysninger var klubbene enige om en overgang for Salvesen, som var på besøk hos Viking rett etter nyttår.

Etter besøket kom beskjeden om at 26-åringen ønsker å ta opp spisskampen i Bodø.

– Jeg mener selv jeg har mye å bidra med for laget. Det skal jeg jobbe knallhardt for å bevise framover, sa Salvesen til Avisa Nordland søndag.

TV 2 møtte Viking til sesongoppkjøring i Vikinghallen mandag. Der forteller sportssjef Erik Nevland at de er skuffet Salvesens valg.

– Det vi har fått beskjed om er at han ønsker å stå i det i Bodø/Glimt og tilegne seg en plass der. Det er alltid skuffende når man får et sånt svar når man har jobbet såpass mye med det og prøvd å få det til, men det er en del av gamet, sier Nevland til TV 2.

TV 2 erfarer at Salvesen er aktuell for andre klubber i Skandinavia, og ikke har stengt dørene for en eventuell overgang.

I GANG: Vikings sportssjef Erik Nevland og spillerne var på plass i Vikinghallen mandag. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Synd

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim deler samme oppfatning som sportssjefen, og mener det er synd de ikke fikk 26-åringen til Jåttåvågen.

– Det er en spiller vi synes har vært god lenge, men vi må respektere spillerens valg. Det er forståelig det han gjør, sånn er det.

– Av og til er det stang ut med tanke på logistikken, så da er det «on to the next one». Så har vi fortsatt et veldig godt lag her også, utdyper Aarsheim.

Overgangsvinteren for Viking Spillere inn: Lars Erik Sødal (tilbake fra Sandnes Ulf etter lån) Heine Åsen Larsen (tilbake fra Egersund etter lån) Simen Kvia-Egeskog (tilbake fra Skeid etter lån) Jost Urbancic (Gorica, Slovenia) Spillere ut: Rolf Daniel Vikstøl (kontrakt utgått) Naatan Mikael Skyttä (tilbake til Toulouse, Frankrike etter lån) Sebastian Sørlie Henriksen (Grorud) Sist oppdatert 9.01.23

Nå jobber Stavanger-laget med å se på andre alternativer. Viking-treneren understreker at de har en sterk tropp også uten Glimt-spilleren.

Ønsker fortsatt ny spiss

– Det viktigste er at vi jobber med de vi har her. Vi har en god tropp og har også gode spillere på den spissplassen det snakkes om.

Men Aarsheim utelukker ingenting.

– I Viking ønsker vi alltid å forbedre produktet, så skulle det dukke opp en mulighet så vil vi prøve på det.

Viking reiser til Spania på treningsleir onsdag, to dager etter at laget begynte sesongoppkjøringen. Klubben ønsker å ha en ny spiss på plass, men:

– Det er mange faktorer som spiller inn. Det er ikke alt vi bestemmer, men vi jobber så hardt vi kan for å få på plass en spiss så fort som mulig. Nå reiser vi på treningsleir til Spania onsdag, så vi får se når det blir, sier sportssjef Nevland.