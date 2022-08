Skrøt av ekstratrening. Knutsens reaksjon var uventet

Hvis ikke Bodø/Glimt-spillerne leverer opp mot hundre prosent på trening, kan Kjetil Knutsen finne på å sende spillerne rett i garderoben, ifølge styrelederen.

På vei hjem fra trening tenkte ofte Vegard Leikvoll Moberg at «fy faen, for en idiot Kjetil Knutsen er». Da han skrøt av å ha vært på fjelltur, endte Kjetil Knutsen opp med å bli rasende.

I starten av egen Bodø/Glimt-karriere var Hugo Vetlesen rett og slett redd sin egen hovedtrener. Fortsatt blir han småredd når Knutsen vil ha en prat.

Under Kjetil Knutsens ledelse har Bodø/Glimt gått fra «ingenting» til to strake seriegull. I en verden der mektige menn fra skumle regimer dytter milliarder inn i fotballen, er Bodø/Glimt blitt kontrasten fra Norge som vil yppe seg med den ypperste verdenseliten.

EVENTYR: Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har med seg en 1-0-ledelse til Zagreb før returoppgjøret mot Dinamo Zagreb. Unngår Knutsen & Co. tap, er en historisk Champions League-plass i boks. Foto: Øyvind Brattegard

I kveld kan Bodø/Glimt kvalifisere seg til det aller gjeveste: Champions League.

– Jeg har like mye ære for dette som alle andre i Bodø/Glimt. Dette har vært et teamarbeid. Om du tror én mann kan stå bak en sånn utvikling alene, da er du ganske naiv, sier Kjetil Knutsen selv.

Likevel er det ingen tvil om at Kjetil Knutsen skal ha en stor del av Bodø/Glimts forvandling.

Ved hjelp av folk som har jobbet tett på 53-åringen, har TV 2 forsøkt å finne ut hva det er som er så spesielt ved Glimts suksesstrener.

Fikk kjeft etter fjelltur

En av dem som har jobbet tett på og fått en spesiell relasjon til Kjetil Knutsen, er nåværende Brann-spiller Vegard Leikvoll Moberg.

Han minnes fortsatt da han som Åsane-spiller kom tilbake fra sommerferie og fortalte trener Kjetil Knutsen at han selvsagt hadde fulgt treningsprogrammet han hadde fått utdelt.

– I tillegg har jeg gått på noen fjellturer også, skrøt Leikvoll Moberg av.

Reaksjonen ble ikke som ventet.

– Han ble forbannet på meg og lurte på hva i alle dager det var jeg holdt på med, forteller Leikvoll Moberg.

Fjellturer hadde ingenting med fotball å gjøre og kunne virke mot sin hensikt, mente Kjetil Knutsen – og lot Leikvoll Moberg få høre det.

TETT FORHOLD: Nåværende Brann-spiller Vegard Leikvoll Moberg spilte under Kjetil Knutsen både i Åsane og Bodø/Glimt. Han er mektig imponert over treneren og personen Kjetil Knutsen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Kravstor. Kravstor. Kravstor. Ordet går igjen når Kjetil Knutsen beskrives av dem som har jobbet aller tettest på ham.

– Kjetil er så «all in» på det han gjør. Han har en enorm tro på det han holder på med og stiller voldsomme krav. Da han ble ansatt i Åsane, husker jeg mange sa sånn «jaja, lykke til, han der er en kravstor mann og bla-bla-bla», sier Leikvoll Moberg.

– Han tok alle konfliktene

Da hadde han allerede blitt fjernet fra en jobb i Brann og fått sparken som trener i Fyllingsdalen. Historien om at han til slutt måtte pakke bagen og forlate klubben også i Åsane, er velkjent.

– Jobben i Åsane kunne på mange måter blitt hans siste jobb: Det var enten eller for Kjetil. Likevel kjørte han sin egen stil. Sett i ettertid så tror jeg at Kjetil som type har så høye krav at 3. divisjonsklubber og lavere nivå ikke passer han helt. Alle har ikke samme ambisjoner eller målsettinger. Men nå har han komme til et nivå der absolutt alle har sulten som skal til, og da passer det som hånd i en hanske, sier Leikvoll Moberg.

John Are Brue var daglig leder da Knutsen var trener i Fyllingsdalen.

– Jeg tror Leikvoll Moberg treffer godt der: Jeg tror han er mye mer skrudd sammen for en profesjonell hverdag. Kjetil valgte ikke konfliktene sine; han tok alle. Det tror jeg er mye tøffere over tid på et lavere nivå, sier Brue.

Han påpeker at Knutsen – til tross for exitene i Bergen – faktisk leverte bedre sportslige resultater enn ryktet hans tilsier.

– I Hovding utrettet han nærmest mirakler (fra 4. divisjon til å beholde plassen i 2. divisjon, red. anm.). Og selv om det ikke endte som han hadde håpet i Fyllingsdalen og Åsane, så tror jeg alle som har jobbet med han vil si at han er en fantastisk flink fagmann og en utrolig fin person, sier John Are Brue.

– Han er nesten et bedre menneske

Og nettopp det trekker Bodø/Glimts kaptein Ulrik Saltnes fram. Han er ikke i tvil om at Kjetil Knutsen er landets beste trener.

– Kjetil er en utrolig flink menneske-kjenner. Han forstår hvem han skal stole på og hvem han ikke skal stole på. Han vet hvem han skal lytte til og hvem han ikke skal lytte til. I tillegg har han en utrolig tro på fotballen han står for og måten å gjøre det på. Den kombinasjonen Kjetil har, den tror jeg er veldig unik, sier Saltnes.

– Nesten sånn at han er vel så flink utenfor feltet som på?

– Ja, nesten så jeg vil si flinkere på det utenfor banen, sier Saltnes.

HYLLER MENNESKET: Bodø/Glimt-kaptein Ulrik Saltnes mener Kjetil Knutsens ferdigheter utenfor feltet nesten er bedre enn ferdighetene på feltet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det sender oss tilbake til Vegard Leikvoll Moberg for et eksempel.

– Jeg husker ofte at jeg gikk hjem fra trening og tenkte «fy faen, for en idiot Kjetil Knutsen er». Jeg kunne bli kjefta huden full for en ting, men så fikk andre aldri kjeft for akkurat den samme tingen. Etter hvert skjønte jeg at det handler om at du ikke kan behandle alle likt, sier Leikvoll Moberg.

Han beskriver et tett og nært forhold der han og Knutsen har tålt mye begge veier. Men også Leikvoll Moberg har fått kjenne på den myke siden til Kjetil Knutsen.

– I Åsane ble det slutt mellom meg og hun jeg var sammen med før. Da var Kjetil veldig opptatt av at det skulle gå bra med meg. Det var viktigere enn fotballen. Jeg fikk tid på å komme meg til hektene igjen. Det forteller sitt om en mann som er god på å vite hvem som tåler å bli snakket til, sier Leikvoll Moberg.

Tror lærerbakgrunn er suksessfaktor

Styreleder i Bodø/Glimt, Inge Henning Andersen, er ikke overrasket over disse sidene til Kjetil Knutsen.

– Hvis du ser på noen av trenerne som har gjort det best i Norge, så har blant andre Nils Arne Eggen, Ronny Deila og Ståle Solbakken pedagogisk bakgrunn. De er gode til å sette opp gode læringskulturer, sier han.

Selv sier han rett ut at han er veldig glad i personen og den tidligere læreren, Kjetil Knutsen.

– Han har en enorm omsorg for egen klubb og ikke minst de som jobber rundt ham. Han oser kjærlighet, sier Glimts styreleder.

Samtidig beskriver han en ekstremt dedikert trener som jobber mye. Og kravene han stiller, som alle beskriver, kjenner han seg absolutt igjen i.

– Hvis Kjetil opplever at spillerne bare er 90-95 prosent til stede på feltet, så avslutter han heller økten. Da går spillerne heller i garderoben og snakker om det i stedet for å tyne deg gjennom det. Når du er på feltet, så er det bare nok at du gjør ditt aller, aller beste, sier Inge Henning Andersen.

Styrelederen legger ikke skjul på at det tidvis kan gå hett for seg på Aspmyra.

– Det kan selvsagt bli gnisninger når det stilles høye krav. Du jobber jo på en måte på kanten hele veien for å pushe enkeltindivider videre. Når det skal drives til det maksimale, så pusher du grenser, påpeker styrelederen.

Det har blant annet ført til at enkelte spillere som Knutsen har ment har manglet riktig innstilling, har blitt veid og funnet for lett på Aspmyra.

Men suksesshistoriene er det desto flere av.

Latet som om han hadde lagt seg

Blant dem finner du Hugo Vetlesen, stortalentet som ble hentet fra Stabæk i oktober 2020. Han er en av Glimt-spillerne som har brukt litt tid på å tilpasse seg kravene til Kjetil Knutsen.

Til gjengjeld har han blomstret og vært en av Eliteseriens beste spillere i år. Selv tror han det blant annet skyldes måten Kjetil Knutsen har jobbet med etter overgangen fra Stabæk.

– Jeg husker for ett år siden, da jeg ikke spilte så mye, så var jeg redd for å få kjeft av han. Selv nå som jeg spiller mer, er jeg litt småredd hver gang han kommer bort. Det er en mann jeg har respekt for og som jeg virkelig lytter til når han snakker. Han er autoritær og knallhard. Noen ganger føles litt urettferdig ut, men han vil bare ditt beste, sier Vetlesen.

Hans konklusjon er at Knutsen rett og slett er en fantastisk trener.

– Jeg vet ikke hvordan han får det til, men han klarer alltid å trykke på de riktige knappene, sier Hugo Vetlesen.

Så gjenstår spørsmålet om Kjetil Knutsen klarer å trykke på knappen som fører Bodø/Glimt til Champions League. I så fall er det liten tvil om at suksesstreneren fra Bergen igjen vil bli koblet til langt større klubber enn Bodø/Glimt.

Uansett er det ingen tvil: Så lenge Kjetil Knutsen er trener i klubben, vil det bli stilt skyhøye krav.

For bare hør hvordan Vegard Leikvoll Moberg måtte gjøre det en periode da Kjetil Knutsen var naboen hans i Bodø.

– Kjetil er på vakt hele tiden og klarer å lure seg inn på innsiden av topplokket ditt. Hvis jeg av og til var våken litt lenger enn jeg burde, så hendte det at jeg slo av lyset i leiligheten sånn at Kjetil trodde at jeg hadde lagt meg, sier Vegard Leikvoll Moberg.