Skrev toårsavtale: – Ville til det beste laget i Norge

Omar Elabdellaoui (30) ble presentert som Bodø/Glimt-spiller fredag. Han legger ikke skjul på at «det er større tall» i utlandet.

Omar Elabdellaoui klar for Bodø/Glimt:

KLAR FOR GLIMT: Nå er det ikke lenger noen tvil. Omar Elabdellaoui er Glimt-spiller. Foto: KENT EVEN GRUNDSTAD FOTO

En av norsk fotballs mest overraskende overganger de siste årene, er et faktum. I dag ble Omar Elabdellaoui presentert som Bodø/Glimt-spiller.

– Jeg har vært i utlandet i 15 år nå. Jeg har en kone og tre barn hjemme og vi fant ut at det var på tide at jeg kommer hjem igjen nå. Det var et sterkt ønske i familien, sier han.

Mange hadde kanskje ventet seg at spilleren som straks fyller 31 år signerte for en klubb på Østlandet dersom han vendte hjem til Norge. Slik ble det ikke.

– Jeg sa at jeg er villig til å komme hjem, men da ville jeg til det beste laget i Norge. Selv om det ikke er i Oslo, var det viktig for meg å signere for det jeg føler er det beste laget i Norge, sier Omar Elabdellaoui i en pressemelding.

Elabdellaoui bestod fredag den medisinske testen – og skrev dermed under for klubben som endte på 2.-plass i Eliteserien i år, 18 poeng bak suverene Molde.

Se presentasjonen av stjernespilleren her:

Han forteller at i første omgang er det kun han som flytter opp til Nord-Norge.

– Nå er det ikke hjem til Oslo, men hjem til Norge. Det er jeg veldig glad for etter 15 år. Så det blir jeg som flytter opp hit først, forteller høyrebacken.

Svarer om lønnen

Den tidligere visekapteinen på landslaget forteller at det var «bra med valgmuligheter», men viser til agenten på spørsmål om hvilke klubber som var med i kampen.

Han har også hatt alternativer i utlandet.

– Siden du takker nei til klubber i Europa, betyr det at du også går ned i lønn?

– Nå skal ikke jeg drive å snakke om lønn og så videre, men det er jo ingen hemmelighet at økonomisk er det snakk om større tall i utlandet. Men det var ikke hovedprioriteringen min akkurat nå, svarer han.

STJERNE: Det var naturlig nok stor oppmerksomhet knyttet til at Omar Elabdellaoui var på vei til Bodø tidligere fredag. Her har han nettopp ankommet byen. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Sportssjef i Glimt, Håvard Sakariassen, holder også kortene tett til brystet på spørsmål om dette er dyrt for klubben.

– Jeg tror det er fornuftig for Bodø/Glimt. Så er det klart at det å løfte produktet opp ditt vi ønsker, medfører at man også på generelt grunnlag øker lønninger. Det tror jeg er en naturlig konsekvens av å være et lag med ambisjoner – som vi har, svarer Sakariassen.

– Blir han den dyreste spilleren til Glimt?

– Hva som står i kontrakten, har vi ingen kommentar til.

Elabdellaoui har rådført seg med landslagssjefen underveis.

– Jeg har snakket om det med Ståle. Han har vært oppdatert hele veien på hvilke muligheter det har vært. Han visste om dette, og mente at det var et klokt valg, forteller 30-åringen – som også kan opplyse om at han har det veldig bra med tanke på øyeskaden.

LANDSLAGSVETERAN: Omar Elabdellaoui var fast inventar på landslaget under Lars Lagerbäck. Etter at han kom tilbake etter øyeskaden, har han vært i troppen én gang. Foto: Fredrik Varfjell

Har begynt jobben allerede

Bodø/Glimt er den eneste gjenværende klubben i Europa av de norske lagene, og allerede i vinter skal klubben ut i to Conference League-oppgjør mot polske Lech Poznan.

I sitt første intervju forteller høyrebacken at han allerede har begynt å studere Glimts kommende motstander.

– Fotball betyr mye for meg, og jeg gjør alt jeg kan til enhver tid. Jeg vil være best mulig forberedt til kampen og tar de prosentene jeg kan, sier Elabdellaoui til glimt.no.

Med høyrebacken på plass har Glimt sikret seg en spiller med en imponerende CV. Backen vært innom Feyenoord, Eintracht Braunschwieg, Olympiakos, Hull og senest Galatasaray. Han har de siste månedene vært kontraktsløs.