Skjermer spillerne fra Geir Bakke-spørsmål

Sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin og Frode Kippe på treningsfeltet til Lillestrøm etter at det ble opplyst at Geir Bakke gir seg som hovedtrener i Lillestrøm og overtar den ledige trenerjobben i Vålerenga. Foto: Geir Olsen Foto: Geir Olsen / NTB

Dagen etter sjokknyheten om at Geir Bakke går fra Lillestrøm til Vålerenga blir spillerne skjermet media om akkurat dette.

Onsdag ble det kjent at Lillestrøm-trener Geir Bakke gir seg og blir trener for erkerival Vålerenga.

Dette har skapt store reaksjoner innad i Fotball-Norge.

– Dette er det største sviket i norsk fotball. Han skriver seg inn i historien som den største judasen i Lillestrøm, sa leder i Kanari-Fansen, Tony Johansen onsdag.



Også LSK-legenden Ivar Hoff raste etter at nyheten sprakk.

– Han bryr seg ikke noe om det. Det er ingen relasjon til LSK som han har gitt uttrykk for tidligere. Bakke ser kun seg selv i speilet, og gjør det beste for seg selv, tordnet Hoff til TV 2.

NY JOBB: Geir Bakke blir trener for Vålerenga. Foto: Ole Thomas Halvosen / TV 2

Hovedpersonen selv forstår at det folk reagerer på overgangen.

– En spesiell dag. En kontroversiell overgang, kan man garantert si. Jeg kommer fra LSK og går til VIF, men jeg har vært her før. Jeg bodde i Oslo i mange år, så jeg er blå da. Men jeg er vokst opp rett utenfor elva på Åråsen, sa Bakke etter at han signerte kontrakten med Oslo-laget.



Nå skjermes LSK-spillerne fra spørsmål om Geir Bakkes-exit.

– Det er fordi at vi ønsker fokus. Det er ikke munnkurv på spillerne, men vi ønsker at de skal fokusere på kampen til helgen og på treningene fram mot kampen. Nå har Geir gått til Vålerenga og det ble mye om det i går. Nå er det viktig at de har fokus på hva som kommer framover, sier Mesfin til TV 2.

INGEN SPØRSMÅL: Simon Mesfin ønsker at spillerne skal fokusere på tiden fremover og skjermer de fra spørsmål om Geir Bakke-exit. Foto: Frode Sunde / TV 2

Saken oppdateres!