Skjelbreds nye rolle: – Jeg tenker ikke så mye på det

Per Ciljan Skjelbred spilte en avgjørende rolle da Rosenborg sikret seieren i seriepremieren mot Viking mandag, men noen starter blir han neppe med det første.

SUPERRESERVE: Per Ciljan Skjelbred spilte en avgjørende rolle da Rosenborg seiret mot Viking i seriepremieren. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

55 minutter inn i seriepremieren mot Viking mandag ettermiddag entret Per Ciljan Skjelbred Lerkendal-matta og tok fatt på det som er hans tolvte sesong i Eliteserien.

– Jeg synes jo det er «lænt». Det er «dritlænt» å spille fotball. Jeg tror ikke det er noe forskjell på Per da jeg var 16 og nå. Jeg synes det er like kult å være på Lerkendal, å ha på meg drakten og få dra ut med kompisene mine. Så håper jeg det smitter over, sier Skjelbred til TV 2 dagen etter serieåpningen.

35-åringen var en sterk bidragsyter til at trønderne kunne juble for 1-0 i årets første hjemmekamp, der han kom inn som innbytter.

Det blir trolig Skjelbreds rolle denne sesongen.

– Vi ønsker å bruke Per opp mot én omgang eller en halvtime i de fleste kampene. Han har fortsatt et høyt nivå. Det er det han kan bidra med hvis vi skal klare å ha han tilgjengelig hver kamp, sier RBK-sjef Kjetil Rekdal.

Uenig

Hovedpersonen selv er på sin side klar på at han stadig har mer enn nok fotball i kroppen til å være mer enn en «superreserve».

– Mye fotball i meg, det har jeg, sier Skjelbred og fortsetter:

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tror alle fotballspillere vil si at de er nittiminutters-spillere. Det får være opp til treneren. Vi har blitt enige om at jeg skal holde meg skadefri så lenge som mulig og være tilgjengelig. Det er på en måte det jobben min er, og så er det han som bestemmer.

VIL SPILLE: Selv om Kjetil Rekdal sier at Skjelbred trolig ikke holder 90 minutter, er hovedpersonen selv uenig. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Siden returen til Trondheim og Rosenborg i 2020 har Skjelbred hatt sin dose med skadefravær, men nå kan 35-åringen fortelle at kroppen er bedre enn på lenge.

– Det har kjentes bra ut ganske lenge, egentlig, så bank i bordet. Vi får håpe at det fortsetter sånn. Det var godt å få komme inn og det var godt å få spille litt på Lerkendal. Det var det viktigste, egentlig, å få kjenne litt på det. Være på gresset og spille fotball, sier Skjelbred.

Premierenerver

Selv om både Skjelbred, Rekdal og resten av Rosenborg er godt fornøyde etter tre poeng i åpningskampen, er midtbanemotoren tydelig på at trønderne fortsatt har en vei å gå.

– Vi er ikke helt der vi skal være, det så du jo i går også. Vi så litt på video og noen bilder i dag, og vi er jo enige om det samme. Så er det å få det ut i praksis. I starten er det litt sånn. Det er nerver, mer publikum enn vi er vant til og det er lenge siden. De første kampene kommer til å bli litt sånn tut og kjør for alle lag, og det så vi litt i runden i går også, påpeker han.

Selv om han selv ikke slet voldsomt med nervene før seriepremieren, innrømmer Skjelbred at det var enkelte som måtte roes ned.

– Jeg måtte roe ned noen før kampen i går, de begynte å gire seg opp litt tidlig. Skuldrene har senket seg. Det har vært en lang oppkjøring, så det var utrolig godt for alle å få en seier og få pustet ut litt, for det var en spenning i går, sier 35-åringen.

– Vi er alltid et topplag

Og mer spenning blir det nok allerede til helgen, da Molde venter til toppkamp på Aker Stadion.

Der skal Skjelbred og co bevise at Rosenborg stadig er topplag.

– I mine øyne er Rosenborg et topplag uansett. Uansett hvem som er ute på banen og uansett hvordan det ser ut, så er vi jo alltid et topplag. Vi har en historie og vi er en stor klubb i norsk sammenheng. Noe annet ville vært rart å si, i alle fall for en trønder, sier Skjelbred, før han legger til:

– Men vi ser jo hvor vi er hen og vi skjønner jo prosessen med at det går opp og ned, men at vi har en vei å gå for å kapre toppen, det er vi ydmyke overfor.