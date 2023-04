Skår i gleden for Glimt – Grønbæk haltet av banen

Aalesund – Bodø/Glimt 0-3

Saken oppdateres!

Bodø/Glimt-juvelen har fått en strålende start på sesongen, og scoret det første målet for de gulkledde på Color Line Stadion.

Etter 66 minutter gikk Grønbæk ned for telling og trengte behandling.

Etter behandlingen haltet Grønbæk av banen, men ga et forsøk på å fortsette kampen.

– Dette er bilder Glimt-fansen ikke vil se, kommenterte Espen Ween.



Fem minutter senere måtte 21-åringen kaste inn håndkleet og ble byttet ut.

– Grønbæk her åpnet scoringsballet, men vi ser det har kostet for han halter ordentlig her dansken, sier Ween til bilder av en haltende danske etter kampen.