Vålerenga-Bodø/Glimt 1-3

Ikke på spørsmål om han er aktuell for Ajax, men heller om hvordan han klarer å holde fokus og om det i det hele tatt er mulig for ham å holde døren på gløtt for andre klubber midt i en sesong, svarer han med et smil:

– Jeg synes det var en smart tilnærming og lurt spørsmål.

– Det jeg kan si om mitt fokus, er at det alltid er her. Det at du står midt i en sesong, der det ligger mange spennende oppgaver foran deg, må være mitt fokus. Det må jeg vise inn mot spillergruppen og alle som jobber i klubben hver eneste dag, forklarer Knutsen til TV 2.

Bodø/Glimt-treneren fortsetter:

– Det er det jeg gjør. Og det har jeg vist litt over tid, at det er det aller viktigste. Så får vi finne ut, aller mest for klubben sin del, når det er riktig at både spillere og trenere gjør noe annet. Akkurat nå er det stedet jeg er et utrolig bra sted å være.

Søndag ga noen rålekre angrep laget hans 3-1-seier over Vålerenga:

Denne uken kunne TV 2 og nederlandske De Telegraaf melde at han var blant kandidatene til Ajax.

Hans agent Morten Wivestad bekreftet senere at han hadde vært i kontakt med klubbens sportsdirektør Sven Mislintat «om flere forskjellige temaer», men ønsket ikke å utdype.

Knutsen er klar på at det er viktig å holde hodet på rett plass.

– Det aller viktigste er å ikke gå rundt og drømme, men å være en realist. Det er faktisk det denne jobben handler om. Alt annet er uinteressant. Hvis du går rundt og drømmer, tenker og planlegger å gjøre andre ting, har du mistet én, to eller tre prosent. Det kan du ikke stå inne for, forklarer suksesstreneren.

RASTE: Selv om laget hans ledet 3-0, ble Kjetil Knutsen lynende forbannet over en situasjon på tampen av kampen. Foto: Fredrik Varfjell

Han legger til:

– Så kan jeg understreke det veldig sterkt: Å hoppe av fra noe midt i en sesong, skal ekstremt mye til for meg.