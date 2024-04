Sjokktap for Molde: – En skikkelig vekker

UTLIGNET: Odds Bork Bang-Kittilsen sørget for utligning på Aker Stadion. Så sørget Faniel Tewelde for seier. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde – Odd 1–2 (1–1)

Kristian Eriksen sendte Molde i ledelsen etter 33 spilte minutter, men angriperen var ikke fornøyd til pause.

– Jeg er ikke fornøyd. Vi var enige om å få en bedre start enn mot Kristiansund, men dette er ikke bra nok, sa Eriksen til TV 2 i pausen.



To minutter etter Eriksens 1-0-scoring hadde nemlig Bork Bang-Kittelsen sørget for utligning.

19-åringen scoret sitt andre mål for sesongen og sørget samtidig for Moldes første baklengsmål.

IKKE FORNØYD: Moldes Emil Breivik og Kristian Eriksens reaksjon etter at Odd utlignet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Det er vanskelig å beskrive. Vi hadde troen hele veien og vi viser at det er mulig å være underdog, sier Bang-Kittelsen etter kampen.



I det 70. spilleminutt ble det verre for moldenserne da 17 år gamle Faniel Tewelde sørget for 2–1 til Odd.

– Det er veldig tøft å komme opp til Molde og spille mot et av de beste lagene i Norge. Det var veldig deilig å ta med seg tre poeng, sier Tewelde.

Etter å ha vunnet de tre første kampene, gikk Molde dermed på sesongens første tap. Odd tok sesongens andre seier og klatrer til fjerdeplass i Eliteserien.

– Det er selvfølgelig tungt. Det er en kamp hvor vi kanskje rir inn 1-0 og ikke slipper inn to, en på dødball og den siste er dessverre helt horribel. Dette er ikke det vi skal stå for, vi skal vinne disse kampene her. Dette må vi snu, sier Kristian Eriksen etter kampen.



– Vi scorer ikke nok og slipper inn altfor enkle mål. Odd er et bra lag og gjør det vanskelig for oss, men ja, det er surt i dag og en skikkelig vekker for oss, tror jeg, sier Magnus Wolff Eikrem.

Dette er Odds første seier på Aker Stadion siden 2018.

– Det er en fantastisk gjeng. Jeg er utrolig fornøyd og stolt av det vi presterer på en stadion som Aker. Det betyr mye, og de jobber skjorta av seg, sier Odd-trener Kenneth Dokken.



I neste uke gjester Molde Bodø/Glimt til toppkamp. Odd tar turen til Bergen og Brann.