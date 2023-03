Sjokkretur: Haikin klar for Bodø/Glimt

TILBAKE: Nikita Haikin gleder seg til å ta fatt på et nytt eventyr i Glimt. Foto: Kent Even Grunstad / Bodø/Glimt

Den russiske målvakten landet i Bodø i 17-tiden tirsdag og ble kjørt rett inn på Aspmyra.

Senere tirsdag kveld ble det klart at han har signert en avtale på tre år og tre måneder med Bodø-klubben, som strekker seg til sommeren 2026.

Dermed returnerer 27-åringen til Glimt, etter at han i januar dro til engelske Bristol City som spiller i Championship.

– Jeg måtte ta et valg som er det beste for meg og min karriere, og er veldig glad for å være her, sier Haikin til TV 2.

Ifølge Nettavisen hadde han en korttidskontrakt frem til 30. juni, som nå blir terminert.

– Hva gikk galt i England?

– Ingenting gikk galt. Jeg nøt opplevelsen, men jeg så ikke noe framtid der. Det gikk ingen vei. Jeg savnet presset, spilletid og Bodø/Glimt.

– Jeg er litt bitter for at jeg ikke fikk sjansen, men er sikker på at jeg ville fått det. Men jeg er glad for å være tilbake, sier han.

Nikita Haikin i Bodø/Glimt. Foto: Kent Even Grunstad / Bodø/Glimt

En bærebjelke

Russeren bestemte seg for kort tid siden å vende tilbake til Nord-Norge.

– Det skjedde nylig. Det tok noen uker å prosessere, se på plusser og minuser og se an situasjonen, men jeg følte at dette er riktig valg.

Sportslig administrativ leder i Glimt, Håvard Sakariassen, bekrefter til TV 2 at avtalen landet for få dager siden.

– Vi har hatt gode samtaler de siste ukene. Keeperplassen er den brikken vi har plagdes mest med i vinter, og vi trengte en til. Nå er det på plass og vi er veldig glad for det, sier Sakariassen til TV 2.

Haikin har vært en av bærebjelkene på Glimt-laget som har imponert i Europa.

FORNØYD: Bodø/Glimts Sportslig administrativ leder Håvard Sakariassen er glad for at den siste brikken har falt på plass. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

I hans fravær er det Julian Faye Lund som har voktet buret for gultrøyene. Nå er Haikin klar for å ta opp kampen om å bli førstekeeper.

– Jeg er klar. Jeg er her for å spille og hjelpe laget, som jeg tror har mye mer å gi. Det er litt annerledes enn jeg er vant til, men det er et stort potensial her, sier keeperen til TV 2.

– Ikke hatt panikk

Glimt har vært tydelig på at de har vært på jakt etter en ny keeper etter at Haikin dro til England etter sesongen.

PÅ PLASS Nikita Haikin returnerer til Bodø/Glimt. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Klubben var blant annet enig med Odd om å hente Leopold Wahlstedt tidligere i år, men sisteskansen snudde i siste liten og valgte å bli værende i Skiens-klubben.

– Vi har ikke hatt panikk. Vi har sondert markedet og har hatt mange på blokka, men dette er så bra som det får blitt, sier Sakariassen om Haikin-returen.

– Kommer han tilbake med halen mellom beina?

– Det opplever jeg overhode ikke. Glimt er en flott klubb å være i, det er god utvikling og han er enda en relativt ung keeper. Jeg opplever ham som sulten.