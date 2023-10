Sjokkert Saltnes om vrakingen: – Dypt uenig

SJOKKERT: Ulrik Saltnes var overrasket over å måtte starte kampen på benken. Midtbaneprofilen kom inn og satte inn 3-0 for Bodø/Glimt mot Besiktas. Foto: Mats Torbergsen / NTB

ASPMYRA (TV 2): Ulrik Saltnes kom inn og satte inn 3-0 for Bodø/Glimt. Etter kampen innrømmer han at benkplassen kom som et sjokk.

Bodø/Glimt - Besiktas 3-1

Bodø/Glimt leverte en festfotball og feide Besiktas av banen i Conference League-gruppespillet torsdag.

Bodøværingene vant 3-1 etter scoringer av Albert Grønbæk, Faris Pemi Moumbagna og Ulrik Saltnes, før Bodø/Glimt-stopper Brede Moe var uheldig og satte ballen i eget mål på overtid.

– Det var en veldig fin fotballkamp. Vi møtte et lag med veldig mange gode fotballspillere. Selv om de kom til noen sjanser, var vi et godt lag i dag, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Sa ifra til Knutsen

Saltnes kom inn fra benken og scoret 3-0 etter å ha blitt vraket fra start. Midtbaneprofilen mener at han skulle vært i startelleveren.

– Det kom som lyn fra åpen himmel, sier Saltnes til Viaplay.

VRAKET SALTNES: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Jeg ble egentlig ganske sjokkert. Jeg var dypt uenig, og jeg sa det til Kjetil også, men vi har 30 pluss gode fotballspillere, så det er naturlig å rullere litt, men jeg ser verden fra eget perspektiv, og jeg var dypt uenig, fortsetter 30-åringen fra Brønnøysund.

Scoringen smakte godt for Saltnes.

– Jeg følte jeg gjorde det meste jeg kunne gjort i dag. Jeg prøvde så godt jeg kunne, så får vi se. Alle var gode, men for min del var det veldig deilig å prege kampen med det jeg gjorde, sier Saltnes til TV 2.

Knutsen valgte å starte med Sondre Brunstad Fet fremfor Saltnes.

– Du skal være skuffet når du ikke er i startelleveren. Ulrik har gode kamper for Glimt, og han har kommet tilbake. Da han kom inn, viste han på en måte at vi tok feil. Det er helt strålende. Så føler jeg at Sondre også gjorde en god kamp, sier Knutsen til TV 2.

LEKTE SEG: Bodø/Glimt feide tyrkiske Besiktas av banen på Aspmyra.

Ekspert: – Ekstremt viktig

I tillegg til de tre målene hadde Bodø/Glimt en annullert scoring ved Nino Zugelj og flere enorme muligheter. Bakerst hadde også Bodø/Glimt-målvakt Nikita Haikin flere viktige redninger.

Seieren gjør at Bodø/Glimt er oppe på andreplass i Conference League-gruppen med fire poeng på tre kamper. Club Brugge topper med sju poeng etter 3-1-seieren over Lugano tidligere på kvelden.

– Dette var en ekstremt viktig seier for Bodø/Glimt, for etter tapet hjemme for Club Brugge sist var det kun seier som var godt nok i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



JUBELEN STILNET: Nino Zugelj hadde en ball i mål mot Besiktas, men Bodø/Glimt-innbytteren fikk scoringen annullert for offside etter en VAR-sjekk.

Den tyrkiske storklubben Besiktas er nummer fire i hjemlig liga.

– Besiktas hadde sine muligheter i kampen, men måten Kjetil Knutsen sitt Bodø/Glimt vinner på er mektig imponerende. De har noen spillere i laget sitt som kommer til å fylle opp bankhvelvet i Bodø med enda mer euro, og to av kveldens målscorere kommer garantert til å få store bud på seg før neste sesong, sier Jesper Mathisen.