Sjefene slår pris-alarm: – Det er umulig

TANKEFULL: Joacim Jonsson følger Vålerengas trening i Marbella fra et stillas som ruver høyt over bakken. Han når likevel ikke opp til de høye prisene på spillere i Norge. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det er lite som er billig i Marbella. Svindyre luksusbutikker, sportsbiler, yachter, vesker og klokker slår imot en så fort man setter sine føtter på Puerto Banús-marinaen på den spanske solkysten.

Det er rundt dette området de norske klubbene er innlosjert når de i disse dager forbereder seg til sesongstart i Eliteserien om seks uker.

Men det er ikke prisene på Rolex og Chanel som bekymrer sjefene i fotballklubbene. Nå står nemlig prisene på spillere i det norske markedet i stil med livsstilen i omgivelsene.

– Det er umulig å handle på det norske markedet. Spillerne blir fullstendig overpriset. Det har blitt helt spinnville priser. Det går ikke!

Det sier Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson. Han sitter i stekende sol på et høyt stillas og ser ned på laget sitt trene. Kun 17 utespillere er i aksjon, uten å telle med to sørafrikanske prøvespillere.

I likhet med flere andre klubber som tradisjonelt sett har hatt sterk tiltrekningskraft på overgangsmarkedet i Norge, sliter VIF med å finne fornuftige avtaler innenfor landegrensene.

Den nylig nedrykkede klubben har ikke hentet en eneste spiller fra Eliteserien eller Obosligaen i vinter. Det gjelder også en rekke andre historiske toppklubber som Viking, Lillestrøm og Rosenborg.

FEM MILLIONER: Martin Hellan ble hentet fra obosligaklubben Kongsvinger, som tok seg godt betalt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi må stå i en del dritt

Brann gjorde denne uken sitt første norske kjøp for vinteren da de hentet Martin Hellan fra Kongsvinger på nivå to. Det kostet over fem millioner kroner i totalpakke – en pris som var uaktuell for Viking, for eksempel.

– Jeg kan føye meg inn i rekken av de som synes det er et annet marked nå når det gjelder pris. Det er blitt mye dyrere å handle internt i Norge. Det er livets realiteter, sier sportssjef Per-Ove Ludvigsen i Brann.

SÅ UTENFOR LANDET: Per-Ove Ludvigsen måtte være kreativ da han skulle finne en ny midtbanespiller til rimelig pris. Valget falt på benkesliteren Emil Kornvig fra Cittadella i italiensk Serie B. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han sier praten har gått varm på trenerkontoret i Bergen når de har sett prisen på enkelte overganger mellom norske klubber. Og når de selv har forhørt seg, har de gang på gang vært nødt til å legge saken død på grunn av priskrav som har vært det dobbelte eller trippelte av deres egen verdisetting av spilleren.

Det samme gjelder Vikings sportssjef Erik Nevland.

– Du har like mye penger tilgjengelig som du hadde for to år siden, men spillerne koster mye mer. Du får mindre for pengene, sier han.

– Er det frustrerende?

– Det er klart det er det, sier han og forklarer:

– Det er det som er den vanskelige balansegangen her. Du skal levere et sportslig produkt og gjøre supporterne fornøyde, men samtidig ivareta klubbens interesser på lang sikt. Vi må stå i en del dritt for å ta noen sånne avgjørelser.



MERKER PRESSET: Vikings sportssjef Erik Nevland. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Skapt seg et monopol

En av hovedforklaringene på inflasjonen i norsk fotball er at Bodø/Glimt og Molde gjennom dyre spillersalg til utlandet og spill i Europa har fått økonomiske muskler til å kunne betale dyre dommer for spillere på det norske markedet.

HamKams salg av en 27 år gammel Kristian Eriksen for over 15 millioner kroner til Molde i fjor, etter en budkrig mot Bodø/Glimt, er blant eksemplene som trekkes fram som har bidratt til å blåse opp prisnivået i markedet.

– Molde og Glimt driver opp prisene og har nesten skapt seg et monopol, men det går ikke an å kritisere det heller, for de har fortjent hver eneste krone de har tjent inn. Men det drar opp prisen på spillerne, sier Joacim Jonsson.

DYRE BOLIGER, DYRE SPILLERE: Joacim Jonsson opplever til tider at spillere fra Obosligaen har priser på nivå med luksusleilighetene på Marbella i bakgrunnen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Og det forplanter seg lengre ned i næringskjeden: 26-åringen Jesper Taajes overgang fra Sandefjord til Strømsgodset til mellom seks og syv millioner kroner er blant avtalene som har skapt størst reaksjoner internt i det norske fotballmiljøet.

– Taaje har gjort det veldig, veldig bra, men det er en enorm pris som han går for. Han hadde ett år igjen av avtalen og er i en alder der det ikke er noe spesielt potensial for videresalg. Det fører til at andre klubber henviser til dette fordi de mener de har en spiller som er minst like bra. Det setter standarden, sier Jonsson.

DYR: Jesper Taaje stiger til værs. Det gjorde prisen hans også i vinter. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Ikke bra for norsk fotball

Tromsøs sportssjef Lars-Petter Andressen har de siste årene gjort stor suksess på å hente norske spillere fra lavere divisjoner, men konstaterer nå at «spillere fra Obosligaen går for seks, syv, åtte millioner». Han advarer mot utviklingen.

– Mange klubber, også vi, ser ut av landet. Du må vurdere hvilke markeder du kan hente verdi fra. Vår strategi handler veldig mye om å hente unge spillere vi kan videreutvikle og tjene penger på senere, men når inngangsprisen blir såpass høy, må man se til andre markeder. Det er ikke bra for norsk fotball, sier Andressen.

– En konsekvens er at man må se ut av landet. Det blir en litt annerledes spillerlogistikk. Vi er Norden-fokusert i spillerlogistikken vår, så det er ingen fordel for oss sånn som markedet er internt her, supplerer Per-Ove Ludvigsen.

Jonsson er enig.

– Det er ugunstig: Når det blir for dyrt å handle i Norge, snur man seg til utlandet. Da kan du få 2008/09-effekten der mange utenlandske spillere kommer inn, som innebærer mer gambling. Det vil gå ut over kvaliteten, og det vil gå ut over de norske spillerne og spillerutviklingen, sier han.

Norsk fotball gikk også på en smell fordi klubbene i den nevnte «storhetstiden» rundt 2008 var uansvarlige i pengebruken og fikk svi da boblen sprakk.

– Det er igjen en fare for at du som klubb bruker penger du ikke har, som på lengre sikt kan føre til større problemer enn akkurat her og nå, advarer Nevland.

– Hva bør man lære av norsk fotball for 15 år siden?

– Ikke gjør det samme, sier Viking-sjefen.

– Bra greie

Odds sportssjef Morten Rønningen fremstår noe mindre bekymret enn sine kolleger.

– Fotballen i Norge har generert mer penger, og det gjør at klubbene som ligger lavere, også får mer penger. Jeg synes det er en bra greie, sier han.

ROLIG: Morten Rønningen, her sammen med Molde-speider John Vik, er ikke bekymret over utviklingen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han merker spesielt at prisen på spillere fra Obosligaen har skutt i været, men har lite å utsette på de som krever store summer:

– Æres bør de som kan gjøre det. Det er jobben deres. De forvalter sine verdier på optimal måte.

– Er det fare for en boble?

– Nei, jeg tror det regulerer seg fint.