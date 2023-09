– Sjanseløs uansett om du har Guardiola

Hvem trener RBK neste sesong? Det er et spørsmål som blir stadig mer aktualisert.

RBK-styret har varslet at trenerspørsmålet blir en del av agendaen på styremøtet tirsdag.



Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen uttalte til Adresseavisen i helga at de vil ha en avklaring på trenersiden i løpet av oktober.



Midlertidig hovedtrener Svein Maalen måtte se laget fra bartebyen gå på et stygt 0-3-tap på Åråsen søndag.



Uavhengig av hvem som blir RBK-sjef neste sesong, så kommer Ole Sæter med en klar oppfordring til lagkameratene.

– Vi er nødt til å ta tak i spillergruppa. Vi er nødt til å bli mer jævlige å møte. Vi må ha flere som er jævlige å møte. Det kan ikke være sånn at vi er fem-seks som er ekkel å møte, vi er nødt til å være elleve.

LUE: Ole Sæter er krystallklar overfor egne lagkamerater. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Hvis ikke er det sjanseløst, uansett om du har Guardiola. Det vil ikke være noe hjelp.

Han legger til:

– Det er vi utpå banen som er nødt til å ta tak og kjenne stoltheten av å bære logoen. Hvis vi ikke kjenner det, må vi dra en annen plass.

Peker på skadeproblemer

Dagen derpå forklarer Maalen stoda i klubben han tok over 16. juni.

– Har det vært vanskeligere enn det du forestilte deg?

– Det er et tosidig svar på det. Vi skaper bra med sjanser og har scoret en del mål. Spesielt xG-tallene er vi fornøyde med. Vi skaper mye og har mange angrep med potensial i. Så er utfordringen at vi slipper inn mye mål.

SENTRAL DUO: Rosenborgs trener Svein Maalen og Ole Sæter (bak til venstre) er to markante skikkelser på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

Interessante tall: Rekdal vs. Maalen Rekdal og Frigård: Totalt: 14 mål, 15 innslupne på 11 kamper xG totalt: 14,69 = 1,33 i gjennomsnittlig xG xG imot totalt: 14.45 = 1,31 i gjennomsnittlig xG imot Svein Maalen og Trond Henriksen: Totalt: 15 mål, 20 innslupne på 12 kamper xG totalt: 16,84 = 1,4 i gjennomsnittlig xG xG imot totalt: 16,99 = 1,41 i gjennomsnittlig xG imot Kilde: Fotmob.com

Maalen peker på at skader har gjort tilværelsen som RBK-sjef langt vanskeligere.

– Det andre svaret er at forutsetningene for å utvikle et lag har vært litt vanskeligere etter at vi har fått så mange skader i sentrallinjen, sier Maalen og nevner kaptein Markus Henriksen, Erlend Dahl Reitan, Ole Sæter og Tobias Børkeeiet som tunge frafall.

SVARER: Svein Maalen. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

I tillegg har klubben solgt nøkkelspiller Carlo Holse.

– Det har vært litt trøblete. Også har jo det vært et resultat av at hvordan det har blitt drevet over tid, sier Maalen.

– Hva mener du med det?

– Når folk blir skadet, så er det ikke bare uflaks. Det har litt med hvordan forutsetningen man har til å tåle trening og å stå i det over tid.

– Vil det si at man har trent for dårlig eller feil før du kom inn?

– Nei, det får du meg ikke til å si. Det får alle andre holde på å snakke om når de tar over. Men fakta er at vi har en del belastningskader og det tyder på at vi ikke tåler kjøret.

Marginal oppsving

Tallenes tale viser at RBK har hatt et marginal oppsving siden den rødhårede treneren tok over.

RBK lå på en 9. plass med 13 poeng på elleve serierunder da Kjetil Rekdal og Geir Frigård fikk sparken. Det gir et poengsnitt på 1,18.

Svein Maalen har hanket inn 16 poeng på sine tolv kamper i sjefsstolen, noe som gir et poengsnitt på 1,33.



Maalen sier at klubben har stukket fingeren i jorda «for lenge siden».

– Dette laget her har prestert som et lag på nedre halvdel i hele 2023. Fra første treningskamp og hele veien. Det har vært for ustabilt.

45-åringen vedgår at skader og spillersalg ikke er en unnskyldning. Maalen maner til tålmodighet.

– Det er en del av en plan. Vi tenker spillerlogistikk langsiktig. Vi gjør ikke hastekjøpene eller hasteløsningene. Vi ønsker å tro på ting og legge til rette for utvikling. Derfor bruker vi mange unge spillere og bygger spillertropp med et langsiktig perspektiv.

– Angående hastekjøp som du snakker om. Har det blitt for mange av dem den siste tiden?

– Vi har gjort ingen hastekjøp fra sommeren til nå.

– Før den tid, da?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen har tidligere vært klar på at Maalen er en kandidat til å få jobben på permanent basis.

– Har du tenkt noe på ditt eget kandidatur?

– Jeg tenker bare på det når dere driver og spør om det hele tiden, utover det så har jeg mest fokus på at vi skal bli best mulig, sier RBK-treneren.