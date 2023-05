Sheriff måtte ligge helt i ro i flere måneder: – Brutalt

Et 18 måneders helvete er over for Molde-spiller Sheriff Sinyan (26). Veien tilbake har vært beinhard.

Historien starter 28. november 2021 på Brann Stadion.

Molde kjemper en intens gullkamp mot Bodø/Glimt og er nødt til å vinne i Bergen.

I snøværet starter Sheriff Sinyan i det blå forsvaret. Men stopperkjempen spiller kun 18 minutter. Noe er alvorlig galt.

Det som venter er et halvannet år langt mareritt.

– Jeg fikk ikke røre meg. Jeg måtte ligge i ro. Jeg var ofte på sykehuset, sier Sinyan til TV 2.

Fikk marerittbeskjed

Sinyan hadde spilt i ukesvis med en betennelse i akillessenen. Smertene ble for store mot Brann, og han ble forespeilet seks uker ute.

Sheriff la seg under kniven. Operasjonen gikk bra, men da stingene skulle fjernes tre uker senere, hadde det gått galt. Infeksjonen i såret satte ham tilbake. Seks uker ble til tre-fire måneder.

– Det var ekstremt tøft og brutalt. Jeg måtte ligge helt i ro og kunne ikke trene. Det var veldig tøft, innrømmer Molde-spilleren.

Opptreningen gikk heller ikke som den skulle. Plutselig ble tre-fire måneder til 18 (!).

– Jeg prøvde egentlig å være så positiv som mulig. Det var en tøff situasjon å være i, sier Sinyan til TV 2.



Comeback-klar: – Helt fantastisk

Hardhausen har ikke spilt siden besøket i Bergen, men nå er marerittet over.

Til TV 2 bekrefter Molde-trener Erling Moe at sheriffen er tilbake og aktuell for spill mot HamKam søndag.

– Det er godt! Han har hatt en knalltøff periode i et par år nå. Han har jobbet med seg selv og prøvd alt for å komme tilbake, sier Moe, og tilføyer:

– Han har vært ekstremt uheldig med ting som har satt ham tilbake. Jeg unner ham det så veldig. Det er vel fortjent. Han har klart å holdt på positiveten og det gode humøret. Det er en stor prestasjonen i seg selv.

Sinyan selv er overlykkelig.

– Det er helt fantastisk. Jeg har blitt veldig godt støttet av alle i Molde og i byen, av venner og naboer. Jeg er så takknemlig, sier stopperen.

– Målet er å bidra med det jeg kan. Vi skal jo kjempe i toppen og være der. Å kvalifisere oss til Champions League hadde vært en drøm.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah tror midtstopperen kan heve Molde i tiden som kommer.

– Det er veldig gledelig at Sheriff Sinyan er tilbake. På et tidspunkt lurte de nok på om han kom tilbake. Det er en kjempeopptur både for ham og for Molde. Defensivt hat det vært huller, mener eksperten.

