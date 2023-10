Ole Didrik Blomberg hadde håpet å være tilbake på banen for flere uker siden. Nå kan sesongen være over for Brann-vingen.

– Det går litt trått. Det går litt sakte, synes jeg.



Ole Didrik Blomberg har gjennomført nok en basisøkt på Brann Stadion. 23-åringen er fremdeles et godt stykke unna å kunne bidra på banen.

5. august ble Blomberg operert for Gilmore's Groin i London. Om alt går på skinner etter et slikt inngrep, kan man være tilbake i trening etter to uker.

Nå er det gått to måneder.

– De fant ut at det var verre enn antatt med selve beinet inne i lysken. Det i magen kjenner jeg ingenting til, men det er problemer i selve lyskebeinet. Hvis jeg hadde fortsatt å spille med det slik det var, så hadde jeg fått tretthetsbrudd, sier Blomberg om hvordan plagene har utviklet seg siden operasjonen.



PASSIV: Blomberg må fremdeles se på når resten av laget trener. Dette blinkskuddet er fra en tidligere anledning. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Brann-toget dundrer videre, enn så lenge uten Ole Didrik Blomberg.

– Det er slitasje i beinet. Nå har jeg åtte uker uten løping etter operasjon i håp om at det blir bedre. Når de åtte ukene er gått får vi se om jeg kan begynne å trene meg opp.

Betyr det at sesongen kan være over?

– Det klarer jeg ikke helt å svare på nå.

Heller ikke Branns lege, Arne Instebø, kan gi noen garantier.

– Vi jobber for at Blomberg skal rekke så mange kamper som mulig, men her har vi dessverre ingen garantier. Det kjedelige svaret er at vi må se an utviklingen i rehabiliterings- og «return to play»-prosessen, skriver legen i en sms til TV 2.

INGEN GARANTI: Brann-lege, Arne Instebø, vet heller ikke om Blomberg rekker sesonginnspurten. Foto: Rudi Jakobsen/TV 2

– Jeg håper jo selvfølgelig at jeg kan være med å bidra litt på slutten, sier Blomberg.

Brann-trener, Eirik Horneland, er lite meddelsom når han får spørsmål om håpet for Blomberg-involvering senere denne høsten:

– Jeg har ikke peiling. Dette kan jeg ingenting om. Du må snakke med medisinsk, sier Brann-treneren.

Selv håper 23 år gamle Blomberg på at en ung kropp skal rekke å leges tidsnok til å rekke noen kamper på tampen av sesongen.

– Jeg vil jo tro at det ikke tar så lang tid for meg å trene meg opp, men selvfølgelig tar det en uke eller to å få et lite grunnlag. Men jeg har fortsatt troen, sier Blomberg til TV 2.

Brann har hatt store skadeutfordringer så langt denne høsten. Ole Didrik Blomberg, Ruben Kristiansen, Magnus Warming, Niklas Jensen Wassberg, Jonas Torsvik, Mads Sande og Niklas Castro har alle vært ute med skader.

TILBAKE: Niklas Castro har hatt en sesong preget av mange skader. Mot Lillestrøm venstrekanten tilbake i aksjon. NTB Foto: Frederik Ringnes

Mot Lillestrøm fikk Castro 15 minutter på banen. Warming var med på benken.