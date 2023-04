Serieåpningen mellom LSK og Godset utsettes: – Utrolig trist

Det bekrefter NFF i en pressemelding søndag formiddag.

– Fotballkamper skal avgjøres på et sportslig grunnlag. Sykdom og skade er selvfølgelig en del av fotballen, og det må og skal sitte langt inne å utsette kamper særlig på dette nivået. Sykdomsomfanget her er imidlertid så stort at utsettelse ble utfallet, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn i pressemeldingen.

Det var sent lørdag kveld at nyheten om at ti Strømsgodset-spillere hadde testet positivt for korona ble kjent.

Ifølge NFF søkte Strømsgodset, som en følge av utbruddet, om å få utsatt seriestarten.

– Søknaden ble vurdert av uavhengig medisinsk kompetanse, behandlet i spilleplanutvalget og besluttet imøtekommet, heter det i pressemeldingen fra Norges Fotballforbund.

LSK: – Utrolig trist

I Lillestrøm har man i lang tid bygget opp til seriestarten og mobilisert kraftig for å få folk på kamp. Det har man definitivt lykkes med: Allerede lørdag kveld var det solgt nesten 8000 billetter til serieåpningen.

– Det er utrolig trist. Vi har hatt ekstremt stor pågang til kampen, sier LSK-topp Simon Mesfin til TV 2.

– Har man forståelse for at kampen er utsatt?

– Hvis vi hadde hatt så mange syke som det blir gitt uttrykk for, så ville vi syntes det har vært seigt, sier Mesfin og understreker at han ikke har innsyn i detaljer rundt utbruddet som nå rammer drammenserne.

– Vi har fått beskjed fra NFF og må ta det til etterretning.

LSK-TOPP: Sportssjef Simon Mesfin. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Har man tillit til det som blir gjort nå?

– Jeg mener det skal være mulig å spille kamp så lenge man er 25 mann i troppen. Men det er noen andre som har tatt de vurderingene og da må vi ta det til etterretning, sier LSK-sjefen.

Kanari-fansen tar selvfølgelig nyheten om utsettelse tungt.

– Det er en tung beskjed å få dagen før kamp med tanke på jobben som er gjort. Jeg har gledet meg helt siden siste kampen i fjor. Det er noen tunge timer nå, sier leder Tony Johansen til TV 2.

– Som ventet

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener beslutningen var som ventet.

– Når Strømsgodset manglet så mange mann og avlyste treningen i dag var det som ventet at den skulle bli utsatt, sier han.

Mathisen føler med de som hadde sett fram til mandagens kamp.

– Utrolig kjedelig for spillere og supportere at serieåpningen blir utsatt. Det er et av de store høydepunktene i løpet av en sesong, og det hadde kokt fullstendig på Åråsen i morgen om kampen hadde gått som planlagt, sier Jesper Mathisen.