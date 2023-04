Sendte spillerne på badeLAN

Lars Arne Nilsen vil at AaFK skal «dødse» mot Bodø/Glimt og sendte spillerne opp i stupetårnet før de skal ut på dypt vann søndag. Laget har allerede fått sterk kritikk.

Fredag morgen møtte spillerne opp til det de trodde skulle være en vanlig trening på Color Line Stadion.

Men trener LAN hadde lagt en annen plan. Han tok med seg spillergruppen til Bybadet i Ålesund for en alternativ økt.



– Det er vi som skal stå i det og fighte gjennom hele sesongen. Vi skal være i Eliteserien neste år også. Da må vi bygge litt utenfor banen også. Dette er et fantastisk badeland og den fineste rekreasjonsplassen i byen, så da var valget enkelt, sier Nilsen til TV 2.

– Preget

Etter en kjapp tur i boblebadet tok han plass ved bassengkanten sammen med resten av trenerteamet for å gi stilpoeng til spillerne som ble sendt opp i stupetårnet.

– Det er høyere nivå på dømmingen her enn i Eliteserien, men vi mangler VAR, spøker Nilsen og deler ut karakterer på «dødsingen» til spillerne.

GOD STEMNING: Selv med to tap på de to første kampene, er stemningen god hos Kristoffer Barmen og AaFK. Foto: Henrik Mauren, AaFK

Etter to knepne ettmålstap, mot Vålerenga og Strømsgodset, innrømmer han at gruppen er litt preget. Samtidig understreker han at det ikke er noe dramatikk.

– Vi har hått to jevne kamper, men det har endt med null poeng. Det preger oss litt. Prestasjonene har vært OK, men det har gitt for dårlig uttelling. Så i dag bader vi i stedet for å trene. Så gir vi gass på søndag, sier AaFK-treneren.

Sterk kritikk i lokalavisen

Aalesund har gått målløs av banen i de to første kampene. I en kommentar i Sunnmørsposten tidligere i uka ble det rettet sterk kritikk mot laget under tittelen «det er all grunn til å være bekymret».

«Jeg skjønner godt at AaFK-supportere er skuffet, misfornøyde, irriterte, sinte og sjokkerte over hvor svake laget har vært mot Vålerenga og Strømsgodset», stod det.

Lars Arne Nilsen fikk selv kritikk for mange endringer på laget, og det ble sådd tvil om laget vil spille mer publikumsvennlig fotball i år.

– Hva sier man til kritikken som begynner å ulme til i byen?

– Det må vi leve med. Det er de to første kampene og det er veldig sjeldent at det er fint spill i de kampene. Det handler om å krige og slåss og få poeng i begynnelsen. Prestasjonen er … vi er ikke fornøyd, men vi kunne like godt ha vunnet mot Strømsgodset og VIF.

Han mener det er litt tidlig å få kritikk for prestasjonen sin allerede nå.

– Det er litt tidlig å slakte oss, synes jeg. Men det får vi leve med. Det er deres jobb å ta oss, så må vi tørre å stå i det og slippe oss løs. Det er vel kun Sunnmørsposten som har tippet oss over nedrykksplass, så vi vet hva vi skal gjøre, sier Aafk-treneren.

– Smart

I programmet Fotballfeber, som tar tempen på eliteserielagene før runden, var TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah positiv til den alternative oppladningen.

– Jeg tror det er smart. Jeg har hatt god erfaring fra å røske opp og gjøre noe helt annet fra min tid som spiller. Det gjør at man får tankene bort fra det sporet som man er i, og det gir ny giv inn mot kampen, mener han.

HØYE BØLGER: AaFK-trener Lars Arne Nilsen (t.h) mener det er et perfekt tidspunkt å møte Bodø/Glimt på søndag. Foto: Henrik Mauren, AaFK

Kristoffer Barmen er enig og mener dette var en fin avkobling. Med null scoringer i Eliteserien så langt – og et fryktinngytende Bodø/Glimt på andre banehalvdel søndag – er AaFK-profilen tydelig på hva som må til.

– Vi står med null poeng og må begynne å plukke. Flere sliter imidlertid med å knekke koden mot Glimt. Men vi må være effektive på sjansene og sette ballen i mål når anledningen byr seg. Det har vi ikke lyktes med så langt.

Alt å vinne

Lars Arne Nilsen tror det kan være bra for hans nykomponerte lag å møte laget som topper tabellen.

– Det er perfekt. Da har vi alt å vinne. Nå får vi en referanse på hvor langt fremme de beste i Norge er. Dit skal også vi. Vi er ikke der ennå, men det betyr ikke at vi ikke kan slå Glimt på den dag der alt går vår vei. Men der må vi dødse, sier han og gir toppkarakter til spissen Ebiye Moses.

– Moses gikk på vannet, men i dag dødset han. Vinneren får overnatting på det flotteste og mest spektakulære hotellet i Norge, på Øye, forteller han.

