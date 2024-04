Sender stikk: – De er vanvittig sutrete

Søndag fra kl. 14.00: Se Viking-Brann på TV 2 Play.

– Jeg synes det er altfor mye feil fokus og altfor mye sutring, sier Viking-kaptein Zaltko Tripic til TV 2.

Den siste uken har drøying av tid vært et hett tema i Eliteserien.

Først reagerte Bodø/Glimt-profil Patrick Berg (26) på Vikings oppførsel på Aspmyra. Deretter tok debatten fullstendig av etter Fredrikstad frustrerte bergenserne med å bruke lang tid ved hver anledning i 2-0-seieren.

STEMPLES SOM SUTRETE: Brann-spillerne, her ved kaptein Sivert Heltne Nilsen i hjemmepremieren mot Fredrikstad. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Viking-kaptein Zlatko Tripic rister på hodet.



– De kan kalle oss for hva de vil, men de er vanvittig sutrete der oppe. Så de må komme her å spille fotball, det tror jeg de må fremover på Brann Stadion også, sier kantspilleren, og fortsetter:



– Spille fotball og ikke ha fokus på alt det andre som de ikke kan gjøre noe med. Så har du et dommerteam som skal ha fokus på det, og de fikk lagt til tretten minutter, og allikevel så fikk de ikke ballen i mål.

Til slutt ble det spilt 15 overtidsminutter på Brann Stadion.



– Jeg så den kampen, og jeg føler at dommeren kunne lagt til 40 minutter og Brann hadde fortsatt ikke scoret, så da er det noen problemer der oppe med de spillerne og ikke dommerteamet og Fredrikstad, mener 31-åringen.

AMPERT: Det ble også temperatur mellom Bodø/Glimt og Viking på Aspmyra forrige helg. Til venstre er Patrick Berg (t.v.) og Zlatko Tripic. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Får aldri ta ham på det

Tripic får svar fra Brann-leiren.

– Det blir bare spekulasjoner, så vi får aldri ta ham på det. Vi får nok aldri svaret på det. Vi hadde nok av sjanser, men vi manglet litt kvalitet på siste tredjedel. Det får vi håpe at vi får til på søndag, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2.



– Han får mene det han vil. Vi skal ned der og angripe kampen og Viking, og så får vi se hvordan de håndterer det. Jeg tror det blir en veldig åpen og fin match. Det blir en bra match for publikum og det er det vi konsentrerer oss om. Vi konsentrerer oss om å spille bra og aggressiv fotball, sier Fredrik Pallesen Knudsen.



STIKKER TILBAKE: Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Midtstopperen sender også et stikk tilbake mot Tripic.

– Han er glad i melde han der, Tripic! Vi får se hvor mange minutter før vi scorer nede i Stavanger, så får vi se hvordan han svarer etter den matchen der, sier Pallesen Knudsen.



Uenig med Tripic

Brann-supportere raste etter kampen.

Også lagkaptein Sivert Heltne Nilsen var også frustrert og mente at kampen ble ødelagt av alle avbruddene.

– Jeg synes ikke det har vært så mye sutring fra oss, egentlig. Det er vel kanskje mer omgivelsene som sutrer litt. At Fredrikstad gjør alt for å vinne, er minstekrav i en fotballkamp og i Eliteserien. Jeg synes han (Tripic) bommer litt på den, men det er selvfølgelig for å fyre opp litt, sier Heltne Nilsen før tredje serierunde.

FOKUS PÅ SEG SELV: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen mener hvert lag må finne sin identitet.

– Vi er ganske tydelige på hvordan vi ønsker å være, og jeg tror at vi og Brann er ganske like i tilnærmingen til ting, sier Knutsen til TV 2.



– Og så tror jeg bare vi trenger hjelp fra de som leder kampene. Det var utrolig fint å se at det ble lagt til så mye i Bergen, slik at det laget som bruker tiden får det imot seg, men jeg ønsker ikke å gå hardt inn i kynisme-debatten, men jeg tror det vi lærer av, og det merket jeg etter kampen: Fokuset på det vi kunne gjøre noe med og oss selv – det var vi veldig flinke til mot Viking, sier den bergenske suksesstreneren.

