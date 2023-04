Selvsikre Udahl: – Trygg på at det blir mål

SEIERSGLIS: Henrik Udahl takker supporterne etter at HamKam vant 2-0 over Sandefjord i serieåpningen mandag. Udahl scoret begge målene. Foto: Terje Pedersen

I 2020 var Henrik Udahl i fyr og flamme for Åsane i OBOS-ligaen. Med 19 mål på 29 kamper ble Askim-gutten toppscorer i divisjonen. Oppmerksomheten rundt spissen økte og han endte opp med å ta steget opp til Eliteserien.

Hovestaden og Vålerenga ble neste stoppested for den kvikke angriperen. Men det var ikke snakk om å gå rett inn i førsteelleveren når fronttrioen besto av Amor Layouni, Vidar Örn Kjartansson og Aron Dønnum.

I den syvende serierunden av 2021-sesongen måtte imidlertid Kjartansson av banen med en skade ti minutter før pause. Udahl ble byttet inn, og mot Sandefjord ble det to målgivende pasninger:

Etter kampen mot Sandefjord ble det ni kamper på rad fra start hvor Udahl scoret fem mål og hadde én målgivende pasning. Etter det ble det aldri særlig til muligheter fra start for spissen som i desember i fjor takket for seg og dro til HamKam. Det for å score mål.

– Press er ikke noe jeg tenker på. Jeg vil bare vise frem det jeg kan og gleder meg til det. Jeg tror vi kan ha et slagkraftig lag hvor jeg kan bidra med mitt, sa Udahl til TV 2 en times tid før den første serierunden skulle sparkes i gang.

Og som i Vålerenga - det var mot SandefjorD det skulle løsne for 26-åringen. I 2021 ble det to målgivende pasninger. I sin første kamp for HamKam ble det to mål.

Etter den første serierunden er han toppscorer i ligaen sammen med Bård Finne. Begge to med to mål. Etter bare én serierunde er kanskje ikke det allverden til prestasjon å være toppscorer, men 26-åringen er trygg på at det er mer i vente.

– Jeg har vært trygg på at det blir mål i år. Jeg føler meg veldig bra og har egentlig gjort det i hele oppkjøringen. Det har egentlig bare handlet om å spille inn relasjonene og de begynner å komme nå, sier Udahl til TV 2.

Han er både avslappet og offensiv i intervjuet. Det fremstår som at han har kommet på plass i sin nye klubb. Og måten han feiret sammen med både supportere og lagkamerater tydet på at en ny favoritt i hvitt og grønt har kommet.

HamKam-sjefen Jacob Michelsen var en glad og lettet mann etter tre poeng mot Sandefjord. På spørsmål om Udahls prestasjon var det andre ting han heller ville prate om. Men selv dansken klarte heller ikke å la være å rose spissen sin litt.

– Det er først og fremst en lagseier, men vi vet at Udahl kan score mål. Straffen setter han sikkert på 1-0, og den andre kommer etter supert forarbeid av Pål Alexander Kirkevold. Men han setter den også. Det er viktig å score mål, sier HamKam-treneren.

Udahl var et konstant uromoment for Sandefjord-forsvaret. Han la ned utallige sprinter og jaktet hele tiden bakrom. Straffen skaffet han selv da han stresset Sandefjord-midtstopper Fredrik Tobias Berglie som handset i egen boks.

26-åringen fra Askim løp så krampen tok ham etter rundt 70 minutter. Men spissen skviste sitronen i noen minutter til før Michelsen til slutt byttet ham ut. Etter noen minutter i første omgang skrek også Udahl til benken at han måtte ha nye sko fra garderoben.

– Skolissa røyk så jeg måtte bytte. Men de målene hadde kommet uansett. Kanskje det hadde blitt tre med de andre, sier han etter kampen og smiler.

– Ja, for dette er B-skoene?

– Dette er B-skoene. Du kan tenke hva som hadde skjedd med A-skoene, sier han og smiler enda lurere.