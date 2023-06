Selvsikker Sæter: – Aldri vært bedre

Se Rosenborg - Sarpsborg 08 på TV 2 Sport 1 og Play søndag fra klokken 16.50.

La oss skru tiden tilbake til 19. desember 2020. Da scoret Ole Sæter hat trick mot Åsane og Ranheim seiret 4-1 i kvaliken til Eliteserien.

På benken sto en applauderende Ranheim-trener Svein Maalen.

Trondheims andre beste lag kom seg aldri til Eliteserien, men det gjorde Sæter. Han gikk til Rosenborg én måned etter.

To og et halvt år senere er igjen Maalen og Sæter gjenforent - og klar for sin første kamp sammen siden den magiske kvelden mot Åsane.

– Fantastisk. Jeg er stor fan av Svein og måten han ønsker å spille og tenke fotball på. Jeg gleder meg veldig til å spille under ham igjen. Det var jo der jeg blomstret for fullt første gang, sier Ole Sæter til TV 2.



SAMMEN IGJEN: Midlertidig hovedtrener Svein Maalen og Ole Sæter (blå vest). Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– En veldig åpen og ærlig gutt

Det var under Maalen at Sæter for alvor presenterte seg i den norske toppfotballen. I Ranheim scoret han elleve ganger i 2020-sesongen.

– Ole hadde ett år i Ranheim sammen med meg. Det ble jo et veldig spesielt år, fordi han slet med skader første halvåret. Det andre halvåret var han ikke skadet, men veldig god og viktig for oss.

Treneren fortsetter:

– Det var hans første møte med toppfotballen og han tok de stegene veldig gjennom det året. Vi hadde et veldig fint år sammen. Han er en veldig åpen, ærlig og fin gutt, synes jeg.



– Hvordan skal du få det beste ut av ham?

– Jeg må hjelpe ham til å trykke på de rette knappene selv, sørge for at han holder seg skadefri og styre ham i rett retning. Også må han vise seg tilliten verdig. Hvis han gjør det, skal han få sjansen.

45-åringen bekrefter at Sæter er høyaktuell for å være med i sin første kamptropp for sesongen, men:

– Han har lite økter på feltet. Han er godt trent og har en bra form, men den er først og fremst opparbeidet på gymmen.

Sæter sier han føler seg klar til å starte kampen mot Sarpsborg 08, men at han faktisk gjør det er heller tvilsomt. 27-åringen har enda til gode å være på banen for Rosenborg denne sesongen.

Han pådro seg en skade i en treningskamp mot Haugesund før sesongstart - og har vært ute siden.

– Kroppen har aldri kjentes bedre ut. Veldig godt å være tilbake og kjenne at ting samsvaret med det hodet mitt tenker, sier Sæter.

– Hvordan har det vært på sidelinjen og se lagkameratene slite som de har gjort?

– Det har ikke vært artig i det hele tatt, selvsagt. Og når du ser hvordan det har gått og ser den daglige jobben som er lagt ned, så er det frustrerende å ikke få bidra.

Kapteinen hyller

Sæter forteller at han har lagt ned en hard jobb for å bli kampklar igjen.

– Jeg har vel hatt trening før og etter frokost nå i en del uker. Så jeg føler at den fysiske standen min har aldri vært bedre. Man må bare ta ut det på fotballbanen. Jeg vet at hvis jeg klarer å holde 90 minutter, så skal det bli 90 fæle minutter for dem jeg møter. Det har vært målet mitt på sidelinjen.



Maalen lovet fra første sekund som RBK-trener å ta klubben tilbake til røttene: Klassisk 4-3-3 og angrepsvillig fotball.

– Hvilke endringer har dere spillere merket på treningsfeltet?

– Det blir jo det generelle tankesettet om å gå ut til hver trening med annen innstilling og en offensiv tankegang. Det har gitt meg veldig mye. Nå var ikke jeg med de siste månedene med Kjetil og Geir, men for min egen del er jeg veldig positiv til det han har tenkt å få til her, synes Sæter.

RBK-kaptein Markus Henriksen er glad for å se spissen tilbake på feltet.

– En kjemperessurs å få tilbake ham. Han har ikke spilt så mye i år, men det han gjorde i fjor viser at det er kvaliteter vi trenger. Så er han litt typete i tillegg, smiler Henriksen.