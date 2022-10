Selvmål ødela: Rosenborg rotet bort seieren i utrolig åttemålskamp

Kristiansund - Rosenborg 4-4

Rosenborg snudde fra 1-3 til 4-3 borte mot Kristiansund, men trønderne fikk en skikkelig kalddusj på overtid.

Sam Rogers var uheldig og satte et hjørnespark i eget mål til 4-4, som ble resultatet i en høydramatisk fotballkamp i Kristiansund.

– Du blir ikke bare ti år eldre, du blir tjue år eldre av en sånn kamp. Det var berg-og-dal-bane i alle retninger, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til Discovery.

Rosenborg er nummer tre i Eliteserien på bedre målforskjell enn Lillestrøm på plassen bak. Det er ett poeng opp til Bodø/Glimt på andreplass.

– Det er tungt akkurat nå, for det sterkt å komme tilbake etter en dårlig førsteomgang. Det er tungt, sier Rosenborgs tomålsscorer Casper Tengstedt til Discovery.

Kristiansund ligger nest sist med seks poeng opp til Sandefjord på kvalifiseringsplass.

– Vi fikk ett poeng, men det er ikke nok i situasjonen vi er. Det var en altfor dårlig andreomgang. Vi ble pisset på, sier Kristiansund-spiller Sander Erik Kartum til Discovery.

Trippelbytte fra Rekdal

Midtveis i første omgang stanget trønderen Sander Erik Kartum ledermålet for Kristiansund, men Rosenborg svarte like etter. Casper Tengstedts innlegg fant veien til bakerste stolpe, der Leo Cornic løp inn 1-1 for Rosenborg.

Etter en halvtimes spill var KBK tilbake i ledelsen. Kartum gjorde et fantastisk forarbeid til Bendik Bye, som satte inn 2-1. I 37. minutt økte Snorre Nilsen til 3-1 på en retur.

SLET FØR PAUSE: Rosenborg lå under 1-3 etter første omgang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal brukte pausen på å gjøre tre bytter, der Victor Jensen, Samuel Rogers og Per Ciljan Skjelbred kom inn for Olaus Skarsem, Renzo Giampaoli og Tobias Børkeeiet.

– Jeg kunne byttet ganske mange flere, men det blir litt vanskelig. Vi må begynne kampen på nytt. Vi får se om vi klarer å starte kampen nå, sa Kjetil Rekdal til Discovery før starten på andre omgang.

Praktmål av Tengstedt

SKUFFET: Rosenborg-trener Kjetil Rekdal var ikke fornøyd med hva han fikk se av sine spillere i første omgang mot Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Sju minutter inn i andre omgang gikk Casper Tengstedt i bakken innenfor KBKs 16-meter og ropte på straffespark, men dommer Daniel Higraff vinket spillet videre.

Etter drøyt timen spilt reduserte Tengstedt til 2-3 da han bredsidet ballen i mål fra like utenfor 16-meteren.

Med snaut tjue minutter igjen av kampen scoret den danske målmaskinen et nydelig mål. Tengstedt utfordret innover fra venstre, før han hamret ballen i det lengste krysset bak Sean McDermott.

Like etter var kampen snudd. Rosenborg kom helhjertet på en kontring. Leo Cornic satte opp Victor Jensen, som skled inn 4-3.

PRAKTMÅL: Casper Tengstedt jubler for utligningen til 3-3. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Det så ut som luften var ute av Kristiansund, men på overtid var innbytter Sam Rogers uheldig og satte ballen i eget mål etter et hjørnespark. Dermed endte det 4-4 i Kristiansund søndag kveld.