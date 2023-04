Selvkritisk Rekdal: – Min jobb å sørge for at laget er klare til kamp

Etter en godkjent start på sesongen med fire poeng etter de to første rundene mot Viking og Molde, kom Rosenborg for alvor ned på jorda igjen med 1-1 hjemme mot Sandefjord.

Resultatet kom etter det RBK-sjef Kjetil Rekdal omtaler som en «svak uke».

– Det er jo bare enden på en uke der vi har vært svake. Lavt nivå på trening, muligens en kraftig utladning etter kampen i Molde, jeg vet ikke. Vi har vært seige, upresise, tafatte og litt «dauvve». Vi har jo prøvd å rette på det, og så er det selvfølgelig min jobb å sørge for at laget er klare til kamp. Det var vi nok ikke skikkelig, sier Rekdal til TV 2, og legger til:

– Vi er aldri i nærheten av å vinne en hjemmekamp mot Sandefjord. De kommer hit og gjør det de kan. All ære til dem, men vi må se på oss selv.

– En dårlig smak i munnen

En av dem som var tilbake på banen for Rosenborg etter et lite skadeopphold var Edvard Tagseth. Han kjenner seg igjen i beskrivelsen fra sjefen om laget kom fra en dårlig treningsuke.

– Ja, det har jo blitt sagt det og det har kanskje vært det. Jeg har vært mer fornøyd med å komme meg ut på feltet, men den har ikke vært helt på topp, så han har rett i det, sier Tagseth, som allikevel ikke ser noen grunn til å krisemaksimere etter 1-1 mot Sandefjord.

– Det er sånn som skjer i fotball. Du kan ikke være hundre prosent hver dag, samtidig så er ikke det nivået vi har vist på trening denne uka og denne kampen godt nok. Hvorfor det skjer kan jeg ikke svare.

På vei ut til pause kalte RBKs målscorer Carlo Holse trøndernes første omgang «horribel».

HORRIBEL: Målscorer Carlo Holse var en skuffet mann etter bare 1-1 i årets andre hjemmekamp. Foto: Jan Kåre Ness

Heller ikke han var i særlig godt humør etter kampslutt.

– Hvis jeg sto med svaret nå hadde jeg sagt det, men vi kommer ikke riktig i gang og vi tør ikke helt å spille på punktene framover i banen. I andre omgang tør vi å spille og vi vil ha ballen. Det så du ikke i første omgang. Jeg har en litt dårlig smak i munnen, sier Holse, og får støtte av lagkaptein Markus Henriksen:

– Jeg synes det rett og slett er en ræva første omgang. Vi hever oss litt mer i andre, men vi får som fortjent. Vi mangler forflytning, intensitet, ro med ball. I dag mangler vi det aller meste for å spille en god fotballkamp. Det eneste positive jeg tar med meg fra kampen her er at vi ikke gir opp. Ellers er det svært lite å ta med seg, er dommen fra Henriksen.



Pipekonsert

Mot Sandefjord valgte Rekdal å vrake 3-4-3-formasjonen, som ga uttelling i Molde, til fordel for sin vante 3-5-2. Etter å ha blitt pepet ut av Lerkendal av 12.000 misfornøyde trøndere, er RBK-sjefen usikker på den avgjørelsen var riktig.



– Om det var riktig formasjon eller riktig laguttak, det må vi gå igjennom. Jeg begynner først med meg selv før jeg begynner å skylde på noen andre i alle fall, er den klare beskjeden Rekdal.

FRUSTRASJON: Fortvilelsen var lett å spore i RBK-ansiktene både under og etter søndagens batalje. Foto: Jan Kåre Ness

«I» er også tydelig på at hans mannskap må heve seg flere hakk til søndagens møte med Odd, men han understreker samtidig at det handler om erfaring for det som er et ungt og relativt nytt mannskap i Trondheim.



– Vi mangler litt rytme, det tror jeg alle ser. Den eneste måten å gjøre det på er å spille kamper, skaffe seg erfaring og få relasjonene til å sitte bedre. Det som er fantastisk med denne gjengen er at de ikke gir seg. De klarer å grave ut et poeng selv om mange hadde knekt nakken og sett i bakken og så videre. Til slutt så kan det bli et veldig viktig poeng, avslutter RBK-sjefen.