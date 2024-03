Selnæs' fortid jevnet med jorden: – Helt forferdelig dårlig

– Jeg kunne skrevet bok om sinnssyke opplevelser, sier Ole Selnæs (29) til TV 2.

Akkurat nå er han aktuell som nøkkelbrikke på et Rosenborg som forsøker å reise seg igjen etter en katastrofal fjorårssesong. «Veldig offensiv og revansjesugen», beskriver han seg selv som.

Han forlot norsk fotball som den unge og elegante, men provoserende og rappkjeftede midtbanespilleren som RBK-fansen elsket og alle andre hatet.

På den andre siden av 20-årene er han tilbake som nest eldst på laget, mindre truende til å komme med uttalelser som setter fullstendig fyr på mediebildet, men med erfaringer og historier nok til å livnære en bestselger.

– Men jeg tror aldri det kommer på trykk, sier Selnæs.

Likevel går han i dette intervjuet med på å gi TV 2 et innblikk i en av karrierens mest skjellsettende opplevelser, før han avslører hvordan det har påvirket planene hans om den videre karrieren etter at skoene er lagt på hyllen.

– Han gikk over lik

Tar man en titt på CV-en til Selnæs, er det noe som skurrer.

To av hans tidligere arbeidsgivere, klubbene han tilbrakte totalt tre og et halvt år imens han bodde i Kina, finnes ikke lenger.

Begge ble nemlig nylig jevnet med jorden.

SPILTE SAMMEN: Ole Selnæs og Ola Kamara i Shenzen. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Shenzen FC, som punget ut for å hente Selnæs fra Saint-Étienne i februar 2019, ble offisielt oppløst 22. januar i år.

I mars i fjor var det kroken på døren for Hebei FC, der Selnæs spilte på lån i 2021. Klubben markerte seg med å signere stjernemanager Manuel Pellegrini og lokket til seg Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano og Gervinho med astronomiske lønninger. Nå finnes ikke klubben lenger.

– Det er helt vanlig. Hvert år er det en klubb eller to eller tre som forsvinner. Det sier jo alt om hvordan mange driver klubb der. Det er forferdelig dårlig klubbdrift, rett og slett, sier Selnæs med et skuldertrekk.

Han opplevde selv at laget som ble seriemestere i 2020, Jiangsu FC, ble oppløst året etter.

– Det viser at det er en klubbdrift som ikke er i nærheten. De bruker penger som fulle sjømenn, og ofte penger man ikke har. Så da skjer jo det som må skje til slutt, sier Selnæs.

– Hva var det mest spesielle du opplevde selv?

– Det skiftes jo ofte ut trenere og sportsdirektører der. Veldig ofte. Og hver gang det kommer en ny sportsdirektør, får de penger av alle overganger.

BETTER CALL SELNÆS: Trønderens telefon kan gå varm etter fotballkarrieren hvis det blir noe av planene han har forespeilet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Da Selnæs hadde vært i Shenzen i to år, kom det inn en ny sportsdirektør. Han ønsker ikke å navngi hvem det er snakk om.

– Da skulle han bytte ut alle de fem utlendingene, som er så mange du kan ha. For det er de som er dyrest, og som du kan tjene mest penger på. Han gikk over lik for å få skiftet alle fem og få inn fem nye. Men det var jo med penger de ikke hadde, så klubben gikk konkurs, men han har lommene fulle.

Konsekvensen ble at Selnæs motvillig ble sendt på lån til Hebei. Før han dro, skal han ha fått en innrømmelse av sjefen:

– Han sa det jo rett ut til meg da jeg ikke ville dra, og treneren ville beholde meg: «Jeg vet ikke hvor lenge jeg er her, og jeg tjener penger på overganger, så jeg skal gjøre så mye jeg kan den tiden jeg er her.»

Selnæs omtaler de rent sportslige omstendighetene i Kina som «topp, topp klasse» og sier han hadde karrierens beste trenere der.

– Men det som skjedde utenfor banen, kunne jeg aldri forberedt meg på, sier han.

Og det er kanskje nettopp derfor et frø har blitt sådd i ham. Et ønske om å bruke de sjokkerende opplevelsene til å hjelpe andre i det han kaller «en veldig kynisk bransje», der det skjer «veldig mye skittent».

Fristes av jobb

– Jeg har ikke bestemt meg for noe, men jeg skal ikke utelukke at jeg blir agent eller rådgiver. Det er det jeg er mest interessert i. Det kan godt være at jeg går den veien. Det frister, sier Selnæs.

– Hvorfor det?

– Det er en kjempefordel å ha vært en del av gamet i noen år og sittet på den siden av bordet som jeg har gjort. Jeg har vært en del steder, opplevd veldig mye, lært veldig mye og vet litt hvordan ting fungerer.

Selnæs har vært tilknyttet agentselskapet Nordic Sky, der RBKs sportsdirektør Mikael Dorsin jobbet før, siden han var tenåring. Blant de ansatte i selskapet er Vadim Demidov, som Selnæs slo av en lang prat med på Marbella etter kampen mot Vålerenga i februar.

Han er allerede i gang med å gi noen råd til unge RBK-talenter. Selnæs oppsummerer det slik:

– Du må ha fokus på deg selv, for det er mye bruk og kast. Klubber er glade i å behandle deg godt når du gjør det bra, men så fort du er skadet eller ikke kan bidra, så er det bort! Du er nødt til å fokusere på deg selv, spesielt i utlandet. Det er veldig «godt og varmt» i Norge, men der ute …

– Vi så aldri noe mer til dem

29-åringen trekker selv frem saken rundt tidligere lagkamerat Morten Bjørlo. Midtbanespilleren var ikke i Rosenborgs fremtidsplaner og ble derfor først utelatt til troppen til treningsleir på Gran Canaria.

Selv om han endte opp med å bli med etter at Olaus Skarsem ble solgt til CSKA Sofia, sa Kristoffer Vatshaug, leder av spillernes fagforening NISO, at de var «sterkt kritiske» til måten RBK behandlet ham.

– Det ble overskrifter, for å si det mildt. Det kokte bra her, sier Selnæs og fortsetter:

– Men jeg har aldri opplevd å komme tilbake fra ferie i Frankrike uten at to-tre spillere har fått fjernet navnet sitt i garderoben, uten å ha fått beskjed om det.

– De får ikke være i garderoben, må trene med U21-laget og skifte hos dem. Du så aldri noe mer til dem. Der er det aldri noe snakk om det; sånn er det, det er en del av gamet. Det er mye hardere enn det som skjer her.

– Det viser at fotballen er hard, men at den er mye mykere her i Norge, sier Selnæs.

– Er det positivt eller negativt for norsk fotball?

– Jeg synes det er begge deler. Det er bra at ting gjøres på en ordentlig måte her, så du kan ikke si at det er dårlig. Men samtidig er fotballen og toppidretten en tøff bransje. Du har mange privilegier som fotballspiller, men da må du også godta at det er tøft på noen områder, synes jeg. Det kan ikke være sånn at NISO skal pakke inn alle i sølvpapir, for det er ikke sånn det gjøres andre steder. Men det er bra at det ikke er cowboy-virksomhet her.

– Du tror ikke det er noen fare for at Rosenborg blir din tredje klubb som slutter å eksistere, altså?

– Jeg kan med hånden på hjertet si at vi driver klubben bedre enn det jeg har sett i Kina. Til tross for at det svartmales litt her. Dæven, jeg skulle likt å se artiklene deres hvis dere hadde vært i Kina, gliser Selnæs.