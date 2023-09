Seiersrekken fikk bråstopp: – Stor, stor skuffelse

Viking – Vålerenga 1–1 (0–0)

Høytflyvende Viking kunne skimte gull i det fjerne etter ti strake seire i Eliteserien.

Men mot Vålerenga som kjemper for tilværelsen i Eliteserien fikk rogalendingene utfordringer.

Viking så ut til å ta tre nye poeng etter et selvmål av Eneo Bitri, men mot slutten utlignet Christian Borchgrevink for hovedstadslaget.

Det endte 1–1 i Stavanger.

– Stor, stor skuffelse for Viking, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Vi var skuffet over at vi ikke klarte å skape mer trykk på dem og få de virkelig store sjansene før pause. Så faller vi voldsomt etter vår scoring, og det er merkelig. Jeg vet ikke hva som skjedde der. Det må vi snakke godt om etter kampen, sier Viking-kaptein Zlatko Tripic.



Dermed stanser seiersrekken på ti kamper for Viking, som likevel kan nyte tabelltopp i minst et døgn før Bodø/Glimt spiller mot HamKam søndag kveld.

I Vikingleiren er det skuffelse etter det sene poengtapet.

– Vålerenga var litt tøffere med ball i andre omgang enn de var i første omgang, men vi fikk scoringen som vi trodde at vi trengte. Da skulle vi egentlig spille det hjem, men avslutningen på kampen var dårlig.

– Vi mistet litt intensiteten i prespillet, og vi ble veldig unøyaktige med ballen. Det gjorde at vi mistet litt kontroll over kampen, og det gjorde at de presset oss mer bakover enn det som var behagelig, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim.



– Til tider bedre

– Viking er gode. Herregud. De trøkket oss i store perioder av kampen, men etter ledelsen hadde vi alt å vinne og ingenting. Vi kom inn i kampen, fant vinklene og var tryggere med ball, sier VIF-trener Geir Bakke til TV 2.



– Det vi må ta med oss, er at vi tar ryggen til hverandre hele veien, men vi var ikke gode nok i store deler av kampen. Vi var for dårlige med ball, litt for redde for å bruke den og ble stillestående etter gjenvinning.

– Vi snakket om hvor viktig det var å treffe med de to-tre første pasningene etter gjenvinning, men ofte gikk den helt tilbake til keeper, som slo langt, men det var litt Vikings fortjeneste også. Det er et bra lag, sier Geir Bakke.



Jesper Mathisen ble imponert over Vålerenga.

– Dette betydde mye for moralen til Geir Bakkes menn. De viste moral og kvalitet i laget, sier Mathisen om Vålerenga.

Etter en trøblete sesong i bunnen av tabellen var det nok få som hadde sett for seg at de skulle komme tilbake.

– Det var mye bedre i en periode i andre omgang. Da syntes jeg vi var fullt på høyde og til tider bedre enn dem, sier Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg til TV 2.



Poenget kan vise seg å bli viktig i nedrykkskampen.

– Vi spiller på en litt annen måte. Vi spiller litt mer sånn som lag har gjort mot oss, litt mer kynisk. Det er kanskje ikke akkurat sånn vi ønsker å spille, men med den situasjonen vi er i, må vi kare til oss poeng, så vi må prøve å utvikle oss litt høyere i banen og få brukt ballspillerne enda ber på offensiv tredel, sier Strandberg.

Gigabom

Stavanger-laget styrte 1. omgangen, men skapte få sjanser. Lars-Jørgen Salvesen satte ballen i mål, men scoringen ble korrekt annullert for offside.



Eter pause tok det mer fyr. Noen minutter etter sidebyttet var den hjemkomne sønn Joe Bell uhyre nær et drømmecomeback, men Daniel Håkans blokkerte avslutningen i grevens time.

Så fikk Vålerenga en gigantsjanse. Hovedstadsklubben kontret på Viking, og Andrej Ilic kom seg forbi Patrick Gunnarson. Men på åpent mål klarte han ikke å stokke beina, og skøyt utenfor.

Det straffet seg knallhardt. For minutter senere fortsatte marginene imot. Et Viking-innlegg ble styrt inn av Eneo Bitri.

Utligningen kom etter hvert for bortelaget ved Christian Borchgrevink.

