Scoret mot gamleklubben på spesiell dag: – Jeg var på graven hans før kampen

HamKam - Molde 0-4

Kristian Eriksen var HamKams største stjerne før han ble solgt til Molde forrige sommer. Søndag returnerte han til Briskeby for første gang.



I tillegg var det på dagen Eriksens far skulle fylt 60 år. Faren gikk bort i en tragisk trafikkulykke for ti år siden.

Det var nesten skrevet i stjernene at Eriksen kom til å score i søndagens oppgjør. Og kort tid ut i andreomgang skjedde det. En glimrende Magnus Wolff Eikrem spilte Eriksen fri, og 27-åringen var sikker foran mål da han prikket inn 3-0.

– Det spesielt. Jeg er glad i Kamma. Det er rart rett og slett. Men man vil ha tre poeng. Det er godt, sier Eriksen til TV 2.

– Det har vært en emosjonell dag. Jeg har vært på graven og ordnet den før kampen. Det ga meg ekstra energi. Det var godt å gi pappa den i dag, sier Molde-profilen.

Eriksen er ikke i tvil om at hans avdøde far har betydd svært mye for fotballkarrieren.

– Det var nok det som gjorde at jeg hadde ekstra lyst til å komme meg inn i fotballen. Jeg ville vise for ham at jeg ville det ekstra mye. Det betyr så mye for meg. Det var der jeg følte jeg fikk et fristed.

Pappa Stein var Kristians (nr to øverst fra høyre) trener i Vang Fotball, som er Eriksens barndomsklubb. Foto: Privat

– Han var treneren min i mange år. Dette var godt å få for meg og familien i dag.

Selv om Eriksen var en omdiskutert spiller blant Kamma-fansen da overgangssagaen pågikk i 2022, er ikke 27-åringen i tvil om hans sterke følelser for klubben.

– Jeg følger med på HamKam og vil at de skal vinne hver kamp utenom mot oss.

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem, som leverte en glimrende kamp, forteller at Eriksen også tok ansvar i forkant av oppgjøret.

– Han har vært en helt fantastisk signering for oss. Prislappen er bare billig nå. Han tok skikkelig ansvar før kampen. Det var litt dødt på oppvarmingen. Han sa til oss: «Hvis dere har lyst til å gjøre noe for meg, så er det viktig å vinne i dag.» Jeg følte vi ble fyrt opp av det, forteller Eikrem til TV 2.

Slik var målene

Allerede etter seks minutter tok Molde ledelsen. Magnus Wolff Eikrem kom seg fri på høyresiden og slo et hardt og lavt innlegg inn i feltet. Ballen traff leggen til Brynjar Ingi Bjarnason og gikk i mål.

– Det er et klønete selvmål og en svak involvering. Men det kommer etter et flott Molde-angrep, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

HamKam skapte flere farligheter etter baklengsmålet, spesielt på dødballer. Men presisjonen var ikke god nok.

Kort tid ut i andreomgang fikk Molde frispark like utenfor hjørnet av sekstenmeteren. Wolff Eikrem utnyttet muligheten til å skru ballen på lekkert vis inn i det lengste hjørnet.

– Det er kunst. En vakker scoring. Han er tilbake for fullt og det er viktig for Moe og Molde, sa Mathisen.

Like etter økte Kristian Eriksen til 3-0. Wolff Eikrem serverte den tidligere HamKam-spilleren som prikket inn scoringen. Eriksen jublet ikke foran sine gamle supportere.

– Det er en spesiell dag for Eriksen. Det ser man helt tydelig, sa Mathisen.

Etter 59 minutter var Molde på farten igjen. Erling Knudtzon fikk boltre seg i bakrommet, og Sjølstad brukte ulovlige midler for å stoppe hurtigtoget. Dermed straffe og rødt kort.

Fra ellevemetersmerket dunket Sivert Mannsverk inn 4-0.

Seieren gjør at moldenserne klatrer til åttendeplass på tabellen etter den svake starten. HamKam er på tolvteplass med ett poeng mindre.



– Det er sjeldent man får anledning til å sitte så rolig som på slutten der. Det var godt, sier Erling Moe til TV 2 etter seieren.